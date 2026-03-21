Lautaro Midón dio el golpe y avanzó a semifinales del Challenger de Asunción

Lautaro Midón tuvo otra muy buena actuación

Lautaro Midón dio la nota en el Challenger 75 de Asunción: avanzó a semifinales con un sólido triunfo sobre el portugués Jaime Faria, segundo favorito del torneo.

El correntino, de 21 años y 225° del ranking ATP, se impuso por 7-6 (9), 3-6 y 6-3 en un partido cambiante. Midón logró imponerse en los momentos de mayor presión, y mostró carácter y precisión para inclinar la balanza a su favor.

Faria, de 22 años y 153° del mundo, llegaba como uno de los principales candidatos al título y con mayor experiencia en este tipo de instancias.

Tenía, además, el respaldo de los antecedentes recientes: el tenista luso eliminó el mes pasado a Sebastián Báez del ATP 500 de Rio -donde el argentino se coronó en 2024 y 2025- en sets corridos, y le hizo pasar sofocones al ruso Andrey Rublev (16°) en el Australian Open.

Sin embargo, Midón -ganador de la Beca Galperin al Mérito el año pasado- mostró personalidad y temple para competir en partidos largos y exigentes, una de las señales más claras de su evolución.

Con el partido 3-3 en el tercer set, el correntino fue un vendaval: quebró el saque de su rival, sostuvo el suyo y volvió a conseguir un nuevo break que lo metió entre los cuatro mejores.

Este sábado, su rival en semis será Gianluca Cadenasso (184°), que viene jugando en un gran nivel. En la capital de Paraguay, el italiano encadenó victorias en sets corridos sobre el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (6-3 y 6-3), el argentino Luciano Ambrogi (6-1 y 6-4) y el brasileño Pedro Boscardin Dias (6-1 y 6-3).

El argentino intentará imponer su ritmo y seguir acumulando experiencia en paradas importantes. En su camino hacia las semis, Midón venció a su compatriota Gonzalo Villanueva (7-5 y 6-3) y al peruano Gonzalo Bueno (4-6, 6-4 y 6-3).

Derrota de Alex Barrena

Distinta fue la suerte de Alex Barrena (173°). El porteño, que venía de encadenar buenas actuaciones en el torneo, no pudo sostener su nivel y cayó ante Juan Pablo Varillas (290°).

Alex Barrena tuvo una actuación deslucida

El peruano, ubicado en el 290º puesto de la clasificación de varones, se impuso por 6-1 y 7-6 (6) en un encuentro que lo mostró superior. Desde el arranque, Varillas marcó diferencias con su solidez desde el fondo de la cancha y aprovechó cada oportunidad para quebrar el servicio de Barrena, que nunca logró meterse en partido.

Pese a que la segunda manga fue mucho más pareja, el peruano capitalizó una mínima ventaja y se metió entre los cuatro mejores del certamen paraguayo, que se juega sobre polvo de ladrillo en las chanchas del club Rakiura y reparte USD 107 mil en premios.

Facundo Mena se despidió en México

Facundo Mena cayó en cuartos de final del Challenger 75 de Morelos frente al japonés Taro Daniel (451°), por 6-3 y 6-4.

El argentino venía de una buena semana, con dos triunfos en sets corridos. Sin embargo, Daniel -ex Top 60 y ganador de un título ATP- impuso su experiencia en los momentos clave de cada set y se llevó la clasificación a semifinales del torneo mexicano, que se juega sobre canchas de cemento al aire libre.