Guerra fría 2.0: Brasil está en la mira del espionaje ruso

El presidente ruso, Vladimir Putin

Es una guerra fría versión 2.0 la del Kremlin en Brasil, considerado por Moscú la puerta de entrada a América Latina y desde allí también a Occidente, representado por Europa y Estados Unidos. En el gigante latinoamericano, desde hace tiempo el poderoso GRU, la inteligencia militar rusa, ha establecido una precisa estrategia de inteligencia que utiliza tanto los recursos humanos, el famoso Humint, como la tecnología y las señales, conocidos en los manuales de espionaje como Sigint. Sin embargo, se trata de un escenario en continua mutación. Precisamente en estos días la inteligencia neerlandesa ha alertado sobre las nuevas estrategias de reclutamiento ruso que recurren cada vez más a civiles comunes para actividades de espionaje y sabotaje. Son reclutados en línea, sobre todo a través de plataformas como Telegram; aceptan encargos a cambio de dinero, pero también por curiosidad o deseo de aventura, y a menudo son personas fuera de toda sospecha, muy frecuentemente jóvenes. De ahí la importancia de la propaganda que crea ese ecosistema necesario para hacer proselitismo.

A dar la alarma sobre la expansión de Moscú son dos investigadores senior de Debunk.org, un think tank que analiza la desinformación y sus causas. Una de las novedades más recientes del espionaje ruso en Brasil es precisamente el reclutamiento de jóvenes estudiantes. “El KGB soviético reclutaba en la universidad Patrice Lumumba y hoy el GRU intenta reclutar estudiantes extranjeros como facilitadores de contactos y para campañas de propaganda a favor del régimen”, explica a Infobae Matteo Pugliese, analista senior de Debunk.org e investigador asociado del centro de estudios sobre Rusia de la Universidad de Roma Tor Vergata, en Italia.

“La Universidad Lumumba fue fundada en la época soviética para atraer estudiantes del llamado ‘tercer mundo’ en África, Asia y América Latina con el objetivo de crear vínculos con las futuras clases dirigentes de esos países y atraerlas a la órbita de Moscú. Lo que hace hoy Rusia no es muy diferente: mediante becas ofrecidas a estudiantes de América Latina y de Brasil para estudiar en universidades rusas, busca establecer vínculos a largo plazo e infiltrar las élites locales”, dice Pugliese a Infobae.

Hoy la universidad ha adoptado otro nombre. Se ha convertido en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (RUDN) y en Brasil ofrece frecuentemente becas del gobierno ruso a través del programa de Olimpiadas Abiertas para estudiantes internacionales. Las áreas de estudio, además del indispensable idioma ruso, incluyen disciplinas como informática, matemáticas y química. Es en este escenario que también en Brasil han aparecido jóvenes brasileños que en las redes sociales exhiben información militar toda a favor de Rusia, con un dominio del lenguaje y del conocimiento que ha sorprendido a la inteligencia brasileña, porque estos jóvenes logran interactuar en inglés con expertos de todo el mundo, hasta el punto de hacer sospechar incluso que detrás haya militares rusos proporcionando la información, si no escribiendo directamente los contenidos. El fenómeno no es solo brasileño.

“En Brasil, la mayor criticidad reside en la falta de conciencia general de la población y de los principales stakeholders, como gobierno, prensa y organizaciones de la sociedad civil. La percepción general es que el mayor riesgo para la democracia proviene esencialmente de la desinformación interna. Se habla poco, en cambio, de interferencias externas”, explica a Infobae Beatriz Farrugia, analista senior de Debunk e investigadora de desinformación. Un peligro que podría aumentar con la inminente campaña electoral para las presidenciales de octubre.

Un hacker con la bandera rusa de fondo (Imagen Ilustrativa)

Brasil sigue siendo el principal hub para los espías rusos enviados por el GRU, debido a la facilidad para falsificar identidades y documentos. Según una información exclusiva de Infobae, en los últimos dos años Argentina y Bolivia son los principales países desde los cuales han entrado ciudadanos rusos en Brasil sospechosos de ser agentes del GRU. No por casualidad, precisamente en Bolivia, según una reciente investigación del sitio de investigación Forbidden Stories, en 2024 un grupo de 7 “especialistas rusos” fue enviado a La Paz para acudir en ayuda del entonces presidente Luis Arce, debilitado por un intento de golpe de Estado tres semanas antes, y acusado por una parte de la población de haberlo él mismo orquestado. Según la investigación de Forbidden Stories, se trataba de un verdadero grupo enviado por la inteligencia rusa que creó una oficina para una veintena de funcionarios y la posibilidad de involucrar también a locales. La persona encargada de las operaciones en América Latina, incluida la oficina en Bolivia, es Aleksey Evgenyevich Shilov, de 33 años. Entre los miembros de su equipo figuraban tres personas: Dmitry Viktorovich Volkov, jefe de la misión en Bolivia; Sergei Sergeyevich Klyukin, responsable; y Sergei Vasilievich Mashkevich, coordinador, todos vinculados al Servicio de Inteligencia Exterior (SVR). Una de las traductoras rusas del grupo fue fotografiada mientras sostenía una bandera de Brasil. El temor es que una red similar pueda formarse en Brasil para interferir en las elecciones de octubre.

El espía ruso más famoso en Brasil sigue siendo Sergey Vladimirovich Cherkasov, aún en prisión en Brasilia a la espera de una extradición que ahora solo Lula puede autorizar. Arrestado en abril de 2022 en San Pablo por la Policía Federal y acusado inicialmente de espionaje por haberse infiltrado en la Corte Penal Internacional de La Haya utilizando una falsa identidad brasileña, Cherkasov finalmente no fue considerado un espía por la fiscalía brasileña. Sin embargo, las investigaciones brasileñas revelaron depósitos bancarios a su nombre realizados por funcionarios del consulado ruso en Río de Janeiro. La investigación también reveló que un empresario carioca realizaba depósitos a petición de los diplomáticos de Moscú, recibiendo mil dólares por cada transacción. Rusia lo acusa de tráfico de drogas, una acusación a menudo utilizada para repatriar agentes.

Pero Cherkasov no es más que la punta del iceberg. También podrían moverse en Brasil miembros de la nueva unidad de élite del espionaje ruso, el Centro 795. Las autoridades brasileñas se han alertado de hecho por el arresto el pasado 24 de febrero en el aeropuerto El Dorado International Airport de Bogotá, en Colombia, de Denis Alimov. Según una investigación de The Insider, el hombre es un agente del Centro 795, una unidad altamente secreta de la inteligencia rusa que incluye al GRU y al FSB, el Servicio Federal de Seguridad, heredero del KGB. El grupo fue creado tras el inicio del conflicto en Ucrania en 2022 para llevar a cabo las operaciones más críticas, que van desde misiones militares en Ucrania hasta asesinatos políticos y secuestros en el extranjero. El Centro 795, según el sitio de investigación The Insider, reúne a unos quinientos hombres, divididos en tres grandes áreas: inteligencia, asalto y apoyo al combate. Hay vigilancia electrónica, drones, células operativas, francotiradores y medios pesados. No se trata de un grupo clandestino cualquiera, sino de una máquina híbrida diseñada para operar de manera independiente. Como cobertura, el grupo utiliza Kalashnikov Concern, marca símbolo de la industria armamentística rusa. Los miembros del Centro 795 figuran en la nómina de la empresa; la base operativa está ubicada en el área de Patriot Park, a las afueras de Moscú, y el entrenamiento se disfraza como actividades relacionadas con pruebas de armas. Al frente de la estructura fue designado Denis Fisenko, de la unidad de élite Alfa del FSB, la misma unidad a la que pertenecía Alimov, de cuarenta y dos años, condecorado, incorporado al grupo desde 2023. En febrero, el hombre había partido de Turquía con destino a Cartagena de las Indias, en Colombia, cuando fue detenido en el aeropuerto de Bogotá con una identidad falsa, traicionado por el uso del traductor de Google. No se sabe si Colombia era su destino final ni tampoco se conoce el verdadero propósito de su viaje. Alimov figuraba en la circular roja de Interpol por terrorismo, secuestro, asesinato y conspiración. La acusación es la de haber orquestado planes para secuestrar o matar a opositores chechenos refugiados en Europa, con una recompensa de un millón y medio de dólares por cada objetivo. Su presencia en América Latina abre ahora nuevos escenarios también para Brasil, donde reside una comunidad ucraniana aumentada tras el estallido de la guerra.

Tampoco debe subestimarse el peligro de agentes rusos que llegan con los barcos que transportan diésel, del que Brasil es uno de los mayores compradores. Según una investigación del consorcio periodístico OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), en las tripulaciones rusas de los barcos que transitan por el mar Báltico han sido identificados numerosos individuos vinculados a las agencias de inteligencia rusas, incluido el grupo Wagner. Si en el Báltico los agentes se utilizan para evitar que las embarcaciones rusas sean incautadas debido a las sanciones, los viajes hacia América Latina pueden servir para desembarcar hombres y recoger información de inteligencia.

El director del FBI, Kash Patel (REUTERS/Kylie Cooper)

Finalmente, existe preocupación en Brasil por una alerta emitida en estos días por la inteligencia neerlandesa y confirmada ayer también por el director del FBI, Kash Patel, según la cual hackers rusos vinculados al Kremlin han lanzado una campaña cibernética global a gran escala para acceder a cuentas de WhatsApp y Signal de militares y funcionarios gubernamentales. “El método más frecuentemente observado utilizado por los hackers rusos consiste en hacerse pasar por un chatbot de asistencia de Signal, con el fin de inducir a las víctimas a revelar sus códigos”, se lee en el documento del Servicio General de Inteligencia y Seguridad del Ministerio del Interior neerlandés. “Los hackers pueden luego utilizar estos códigos para tomar el control de la cuenta del usuario. Otro método utilizado por los actores rusos aprovecha la función de dispositivos vinculados presente en Signal y WhatsApp. Una vez que una cuenta ha sido comprometida con éxito, los hackers pueden leer los mensajes entrantes, incluidos los de los grupos de chat de la víctima. Es probable que, a través de esta campaña, los hackers rusos hayan obtenido acceso a información sensible”, concluye el texto.

El pasado febrero, el gobierno brasileño firmó una asociación con el ruso, paradójicamente precisamente en el ámbito de la ciberseguridad y la inteligencia artificial. El acuerdo para ampliar la cooperación bilateral entre ambos países fue firmado por el vicepresidente de la República, Geraldo Alckmin, y por el primer ministro de la Federación Rusa, Mikhail Mishustin. Este paso demuestra el interés de Moscú en expandir su presencia en el territorio brasileño, con el riesgo, sin embargo, de un uso dual de las tecnologías.Por último, recordemos que el sistema satelital ruso GLONASS, que cuenta con unos 26 satélites, tiene en Brasil su principal hub exterior, con bases de control y calibración instaladas en diversas universidades (Recife, Santa Maria, Belém y Brasilia). Estas estructuras surgieron para mejorar la precisión global del sistema, permitiendo a Rusia operar estaciones fuera de su territorio. A cambio, Brasil obtuvo acceso a la tecnología de geoposicionamiento. Sin embargo, las bases, aunque tienen una función técnica, son infraestructuras sensibles vinculadas a un sistema estratégico ruso y su presencia en el territorio brasileño podría permitir actividades de recopilación de datos o inteligencia. Además, el contexto geopolítico y la cooperación entre GLONASS y el sistema chino BeiDou (interoperables desde 2022) potencian los riesgos de un posible uso dual, civil y militar.