Emilia Mernes, de la guitarra heredada al fenómeno popstar: familia, récords y una guerra con Tini y María Becerra

Emilia Mernes, nacida en Nogoyá, Entre Ríos, inició su carrera musical en el ámbito familiar antes de conquistar la industria de la música latina

Nadie olvida el lugar donde empezó a sonar su nombre, fue en Nogoyá, en la ciudad de Entre Ríos. Allí, María Emilia Mernes Rueda nació el 29 de octubre de 1996. Antes de que la industria la reconociera, la música ya era una rutina doméstica en su vida. La joven recorrió un camino donde el escenario era la casa y los primeros oyentes, la familia

La búsqueda no se detuvo nunca: ni en lo musical ni en lo visual. La identidad, lejos de ser un punto de llegada, se volvió su motor.

La solidez de su carrera se construyó con perseverancia y talento. El reconocimiento internacional no llegó de golpe, sino como consecuencia de la constancia. La palabra versatilidad describe su trayecto en la música argentina contemporánea.

El ingreso de Emilia a Rombai marcó su salto a la fama y consolidó su presencia en escenarios de Latinoamérica como el Luna Park y el Velódromo de Montevideo

La guitarra llegó a sus manos cuando tenía doce años, no fue un regalo cualquiera: su abuelo Roque, plomero y aficionado a la música, eligió ese instrumento para Emilia. En la casa de un panadero y una cocinera, el trabajo no se negociaba. La clase media marcaba el ritmo: dedicación, rutina, esfuerzo. Roque no era músico profesional, pero su pasión encontró en su nieta una heredera.

Con la guitarra criolla, Emilia aprendió a tocar folclore y tango. Esos géneros no fueron solo un punto de partida: se quedaron en su repertorio toda la adolescencia.

Colaboraciones con artistas como Callejero Fino, Tini y Wisin fortalecieron la presencia internacional de Emilia Mernes en rankings de Argentina, España y Estados Unidos

La inquietud musical siguió creciendo y, a los 13 años, se sumó a una banda independiente con la que versionaba a artistas emblemáticos del rock argentino como Los Redondos, Charly García, Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta, así como a figuras femeninas como Karina “La Princesita” y Selena Quintanilla. Esta variedad de influencias se tradujo en una personalidad artística que desde temprano mostró versatilidad y apertura a distintos estilos.

Cómo Emilia convirtió su identidad en un fenómeno global

Luego de finalizar sus estudios secundarios en el Colegio del Huerto, de su ciudad natal, Emilia inició la carrera de Literatura en la Universidad Nacional de Rosario. Sin embargo, abandonó la universidad pocos meses después para orientarse completamente hacia la música. Comenzó a publicar versiones de canciones en Instagram, plataforma que le permitió ganar visibilidad y conectar con nuevas oportunidades profesionales.

Ascenso con Rombai y salto a la fama

Emilia y Fer Vázquez, Rombai

El casting fue en Buenos Aires. Emilia tenía veinte años. La banda uruguaya de cumbia pop Rombai buscaba una voz femenina. No fue casualidad: la entrerriana fue elegida y el punto de inflexión quedó marcado. Junto a Fer Vázquez, recorrió escenarios de toda Latinoamérica. El Velódromo de Montevideo y el Luna Park de Buenos Aires fueron algunos de esos hitos. En el repertorio quedaron temas como “Cuando se pone a bailar”, “Sentí el Sabor”, “Una y Otra Vez”, “Besarte” y “Que Rico Baila”. La exposición llegó rápido: millones de oyentes, giras, reconocimiento. La masividad no la frenó.

En 2018, Emilia decidió dar el siguiente paso...anunció su salida de Rombai para iniciar su carrera como solista. El año 2019 marcó el inicio formal de su carrera en solitario, tras firmar contrato con el sello Sony Music Latin y la empresa de gestión WK Entertainment. Su primer sencillo, “Recalienta”, fue la carta de presentación de una etapa caracterizada por la experimentación con sonidos urbanos y pop.

Crédito: @emiliamernes

Poco después, Emilia alcanzó una proyección mayor con el sencillo "No soy yo", colaboración con el rapero puertorriqueño Darell. El videoclip contó con la participación de figuras como Joel Pimentel y Oriana Sabatini.

El 2019 finalizó con el lanzamiento de “Billion”, un tema que, según la propia Emilia, expresa que su amor no se puede comprar con objetos materiales. El sencillo reflejó una postura de empoderamiento femenino y fue acompañado por una serie de presentaciones en premiaciones y colaboraciones con otros artistas del circuito urbano latino.

La reciente disputa entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra expuso rivalidades, cruces en redes sociales y un unfollow masivo con repercusión mediática nacional.

En 2020, Emilia mantuvo el ritmo de lanzamientos con Policía y con la colaboración en “Histeriqueo”, junto al dúo MYA. En marzo, estrenó “No más” a través de Vevo, y en agosto presentó la versión remix "Já é tarde" (No más) junto a la cantante brasilera Bianca y el productor Cabrera. El contexto de la pandemia obligó a adaptar los formatos de trabajo, como en el caso del videoclip casero de "Bendición", grabado junto al cantante puertorriqueño Alex Rose.

La expansión de Emilia Mernes en la música latina registró en 2023 uno de los hitos de recaudación más relevantes para la industria: la cantante agotó diez funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires en menos de diez horas, marcando un récord de ventas para el recinto. El dato, confirmado por la propia producción del .mp3 Tour, consolidó a Emilia como la figura argentina de mayor convocatoria en el segmento de pop urbano durante ese año, superando los registros previos de ventas en el espacio.

La estrategia de crecimiento internacional de la artista cobró forma en paralelo al lanzamiento de .MP3, su segundo álbum, que debutó el 3 de noviembre de 2023 tras una secuencia sostenida de sencillos ubicados en el top 10 del Argentina Hot 100, como “La_Original.mp3” con Tini. Ese sencillo debutó en el número uno y permaneció siete semanas consecutivas en la cima, además de alcanzar el puesto tres en el Latin Pop Airplay de Billboard, el punto más alto de Emilia en ese ranking.

Las redes y el mundo pop argentino se revolucionaron por una serie de desencuentros y gestos públicos que evidenciaron una fractura inesperada entre las estrellas urbanas

El ascenso de Emilia durante 2023 se apoyó en el éxito multiplataforma de canciones como "En la intimidad", que lideró el listado de singles argentinos por siete semanas y marcó su primera aparición en el Billboard Global 200, y en la colaboración de Los del Espacio, que sostuvo el liderazgo de charts nacionales durante tres semanas.

La respuesta de la industria ante la performance comercial de Emilia determinó la rápida ampliación de su circuito de giras. A comienzos de 2025, la cantante anunció sus primeras fechas en Colombia, Ecuador y Perú, ajustando su calendario en respuesta a la demanda regional y registrando funciones agotadas en cada plaza presentada. En el mismo periodo, selló su consagración europea con tres sold outs en Movistar Arena de Madrid, que la convirtieron en la primera artista internacional femenina en la historia del recinto en lograr esa cifra.

Una travesía que empezó lejos de los escenarios y que la llevó a reinventarse con el paso de los años, alzando su nombre en la música y la moda mientras sorteaba polémicas inesperadas

El fenómeno .MP3 y su impacto en la internacionalización

La publicación de .MP3 en 2023 coincidió con un periodo de alianzas estratégicas. Emilia integró colaboraciones con nombres como Callejero Fino, Big One, Ludmilla, Duki, Nathy Peluso, Miranda! y Wisin, lo que aseguró presencia simultánea en rankings de Argentina, España, Estados Unidos y la región andina. El proyecto .mp3 Tour, con fechas en América y Europa, reforzó el posicionamiento comercial, permitiendo que su equipo confirmara shows en destinos como Miami, Los Ángeles, Nueva York, Lima, Bogotá y Quito.

La construcción de la imagen personal de Emilia se reflejó en campañas con marcas globales como Nike, L’Oréal y Adidas, y participaciones en semanas de la moda internacional

Estrategias de marca personal y diversificación

En tanto que la consolidación musical aportó base, Emilia diseñó su expansión con acuerdos en el segmento comercial y audiovisual. De adolescente, había ganado el certamen 47 te busca de 47 Street entre 20 mil aspirantes, hecho que anticipó una carrera simultánea en moda. Como solista, firmó acuerdos de representación y campañas con Ripley, Benetton, Nike Women y Adidas. En 2024 protagonizó la campaña NEW de El Corte Inglés y un año después fue designada embajadora de l’OREAL Paris.

La exposición en circuitos de alta costura se completó con participaciones en las semanas de la moda de Milán, París y Nueva York, donde desfiló para Dsquared2, Stella McCartney, Vetements, Coach y Carolina Herrera. En televisión integró proyectos como La Voz: El Regreso, fue actriz en Entrelazados de Disney+ y jurado en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Desde 2019, luego de su etapa en Rombai, se consolidó como autora y compositora, sumando aportes a canciones de otros exponentes del género urbano.

Emilia Mernes impone moda con chaqueta de cuero y botas altas

La cantante adaptó un distintivo visual replicado en plataformas y shows presenciales: los brillitos en los ojos dieron paso a estrellitas, marcando una identidad visual asociada a la nueva etapa. En palabras de Emilia: “Recuerdo que estaba buscando un sello para que, si la gente no se acordaba de mi nombre, se acordase de que soy la chica de los brillitos en los ojos”.

Referencias y trayectorias en la construcción estética y musical

La estrategia de identidad de Emilia recogió influencias de nombres como Beyoncé, Britney Spears y Rihanna para los videos y las presentaciones en vivo. En la producción de .MP3, fusionó referencias Y2K y urbanas, alternando boinas, colores rosa y azul, y estilismo inspirado en presentaciones pop internacionales. En la etapa ¿Tú crees en mí?, el sello visual integró coletitas altas, crop top, minifalda y borcegos chunky, robusteciendo la apuesta estética en torno a la cultura pop y urbana de los años 2000.

Ya como estrella urbana, Emilia incorporó patrones de referencia a Daddy Yankee, Becky G, Natti Natasha, J Balvin, Ozuna, Rauw Alejandro y figuras del pop global como Nathy Peluso, Rosalía, Doja Cat, SZA y Kali Uchis.

“Recuerdo que estaba buscando un sello para que, si la gente no se acordaba de mi nombre, se acordase de que soy la chica de los brillitos en los ojos”, contó Emilia

Un conflicto inesperado sacudió el ambiente del pop argentino en las últimas semanas. Emilia Mernes, María Becerra y Tini Stoessel quedaron en el centro de una disputa que expuso celos profesionales, cruces personales y movimientos en redes sociales que amplificaron la tensión.

Las primeras señales de distanciamiento surgieron cuando circuló la versión de que Emilia Mernes había intentado boicotear el show de María Becerra en River Plate. Según se supo, Emilia habría presionado a bailarines y miembros del staff para que no trabajaran con Becerra, generando un clima de hostilidad entre los equipos. Esta actitud no solo habría afectado la producción del espectáculo, sino que también tensó las relaciones personales entre ambas artistas, que hasta ese momento mantenían una convivencia cordial dentro del circuito musical.

El conflicto escaló con un episodio en un boliche, donde Emilia supuestamente mandó a echar a Ailín Becerra, hermana de María. Esta acción habría sido tomada como una ofensa directa, consolidando el “odio total” de la cantante hacia su colega.

(Prensa Emilia Mernes)

En paralelo, Tini Stoessel se sumó a la controversia tras percibir que Emilia buscaba quedarse con algunos de sus colaboradores más cercanos, especialmente dentro del staff de bailarines. Además, se la acusó de haber respaldado cuentas dedicadas a “hate” en redes sociales durante un momento personal difícil para Tini, conocido como la “Triple T”. Estos hechos habrían profundizado la grieta, rompiendo la aparente armonía que existía entre las exponentes femeninas del pop nacional.

Repercusiones en redes sociales y el unfollow masivo

Emilia Mernes posa con un llamativo atuendo urbano y un elaborado maquillaje brillante, destacando una capucha inspirada en Nueva York, como parte de su Futttura Tour. (@emiliamernes)

La tensión no quedó circunscrita al ámbito privado o a los pasillos de los shows. Se trasladó a las redes sociales, donde las acciones de las protagonistas funcionaron como termómetro público del conflicto. El unfollow masivo fue el gesto más contundente: Tini y María Becerra dejaron de seguir a Emilia en Instagram, una decisión que no pasó desapercibida para los seguidores y la prensa. A este gesto se sumó Antonela Roccuzzo, figura de peso en el mundo del espectáculo y esposa de Lionel Messi, lo que le dio aún más repercusión al distanciamiento.

Las repercusiones no tardaron en multiplicarse: fanáticos, periodistas y otros artistas comenzaron a tomar partido o a especular sobre el futuro de las colaboraciones entre las tres cantantes. La discusión se instaló en las plataformas digitales, donde cada movimiento era analizado en busca de señales de reconciliación o de una escalada mayor.