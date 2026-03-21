El OIEA pidió “moderación militar” tras el informe iraní sobre un ataque a la central nuclear de Natanz

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (REUTERS/Ramil Sitdikov)

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) solicitó este sábado "moderación militar" después de que Irán reportó un presunto ataque contra la central nuclear de Natanz, en el centro del país.

El organismo internacional informó que, según la notificación recibida, no se detectó un aumento en los niveles de radiación fuera de la instalación nuclear.

De acuerdo con lo publicado por el OIEA a través de su cuenta oficial en X, el informe recibido desde Teherán señaló que la planta de Natanz habría sido blanco de una agresión.

“Irán ha informado al OIEA de que la instalación nuclear de Natanz fue atacada hoy. No se ha registrado ningún aumento en los niveles de radiación fuera de la instalación. El OIEA está investigando el informe”, indicó el organismo.

El mensaje añadió que el director general del OIEA, Rafael Grossi, reiteró el llamado a la “moderación militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear”.

Una imagen satelital de la instalación nuclear iraní de Natanz (Maxar Technologies/Handout via REUTERS/Archivo)

Según informaciones difundidas por la organización de energía atómica iraní y replicadas por la agencia estatal Tasnim, la república islámica responsabilizó a Estados Unidos y a Israel por el ataque contra el complejo de enriquecimiento de Natanz. “Tras los ataques criminales perpetrados por Estados Unidos y el régimen sionista usurpador contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue atacado esta mañana“, declaró la entidad.

Hasta el momento, las autoridades iraníes aseguraron que no se reportó ninguna fuga de material radiactivo en la zona afectada. El complejo, ubicado en el centro de Irán, representa uno de los puntos clave del programa nuclear del país.

En su comunicación pública, el OIEA remarcó la importancia de mantener la estabilidad y la seguridad de las instalaciones nucleares, en un contexto regional marcado por la tensión. El organismo internacional anunció que continúa investigando el informe iraní y mantiene contacto con las autoridades pertinentes para recabar información adicional sobre el presunto incidente.

Una vista de la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz, Irán (AP Foto/Hasan Sarbakhshian/Archivo)

Israel lanzó una nueva ofensiva contra el régimen iraní y Hezbollah

En las primeras horas de este sábado, que marcaron el inicio de la cuarta semana del conflicto en Medio Oriente, el Ejército de Israel anunció una nueva ofensiva contra objetivos del grupo terrorista Hezbollah en Beirut, la capital de Líbano, horas después de que las fuerzas israelíes instaran a evacuar varios barrios en los suburbios del sur de la capital libanesa.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando actualmente objetivos de la organización terrorista Hezbollah en Beirut”, informó el ejército a las 02:20 hora local (00:20 GMT) del sábado. Una enorme bola de fuego, seguida de densas nubes de humo, se elevó desde los suburbios del sur de Beirut por la madrugada.

Horas antes, el portavoz militar israelí en árabe, Avichay Adraee, comunicó a través de la red social X que Israel continuaba atacando infraestructura militar de la organización en distintas áreas del sur de Beirut y advirtió a los residentes de siete barrios que debían “evacuar inmediatamente”.

Según informaron las FDI en el resultado de la misión nocturna, combatientes de la Brigada Givati de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron a varios terroristas en un enfrentamiento en el sur del Líbano durante una operación terrestre selectiva realizada anoche bajo el mando de la División 91. Las fuerzas identificaron a varios miembros armados de Hezbollah y abatieron a uno de ellos en combate directo.

Además, una aeronave de la Fuerza Aérea atacó a varios terroristas que disparaban contra las fuerzas, y posteriormente los efectivos israelíes abatieron a otros tres con fuego de tanque. No se reportaron bajas entre las filas israelíes.