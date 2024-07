Igualdad de género e inclusión en las Américas: la empresaria argentina Andrea Grobocopatel recibirá un premio

The Inter-American Dialogue entregará el Premio al Liderazgo Distinguido de las Américas a Andrea Grobocopatel en la IX Gala Anual de los Premios al Liderazgo de las Américas

Andrea Grobocopatel, empresaria, economista y fundadora de Fundación FLOR, recibirá el Premio al Liderazgo Distinguido de las Américas por la Igualdad de Género y la Inclusión de la Discapacidad que otorga The Inter-American Dialogue, el think tank que nuclea a una red de líderes globales para fomentar la gobernabilidad democrática, la prosperidad compartida y la equidad social en América Latina y el Caribe.

Además de Fundadora, Grobocopatel es Presidenta de Fundación FLOR, una red nacida en 2012 con el fin de promover la formación y transformación de líderes responsables para construir organizaciones sostenibles, diversas, inclusivas y equitativas.

La organización tiene una trayectoria de más de 12 años creando espacios de decisión para mujeres en diversas áreas e industrias, impactando la carrera de más de 150.000 líderes en todo el Sur Global.

Entre sus logros, FLOR ha capacitado a más de 1.500 mujeres para asumir roles de liderazgo y ha apoyado a más de 800 emprendedores en la expansión de sus negocios. Andrea ha dedicado más de veinte años a promover la igualdad de género y la inclusión de personas con discapacidad.

Además de los Premios FLOR a la Diversidad, que reconocen a las organizaciones que integran la inclusión de la diversidad en sus estrategias y valores, creó el programa Perspectivas en Diversidad (PPD), que aborda, entre otros temas, la discapacidad.

“Recibir un premio representa siempre una gran alegría, pero implica principalmente una inmensa responsabilidad”, afirmó Andrea. “Desde Fundación FLOR promovemos la transformación positiva que garantice la igualdad de oportunidades y la inclusión para que las personas puedan desarrollar el máximo de sus posibilidades”, agregó.

El premio será entregado en la IX Gala Anual de los Premios al Liderazgo de las Américas, que se llevará a cabo el 1 de octubre en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, Estados Unidos. Estos premios se otorgan anualmente a personas u organizaciones que están comprometidas con la misión de The Dialogue.

La presidenta y CEO de Inter-American Dialogue, Dra. Rebecca Bill Chavez: “Los incansables esfuerzos de Andrea por promover la igualdad de género y la inclusión de la discapacidad han generado un enorme cambio en las vidas de las personas con las que ha trabajado en Argentina y en toda la región. Habiendo vivido en Argentina como becaria Fulbright, estoy emocionada por el profundo impacto que el trabajo de Andrea ha tenido en el país”.

Este evento anual reúne a diversos líderes de las Américas, tales como Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y Laura Chinchilla, ex presidenta de Costa Rica y consultora en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-.

Entre los anteriores galardonados se encuentran Djamila Ribeiro, coordinadora del Instituto Feminismos Plurales; Juan Manuel Santos, Premio Nobel y ex presidente de Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia; Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil; Blanca Treviño, directora General de Softtek; Enrique García, presidente de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina; y Jaime Pumarejo, ex alcalde de Barranquilla, Colombia.

Premios FLOR a la Diversidad 2024

Hasta el 15 de junio pasado estuvieron abiertas las inscripciones para el premio que reconoce tanto a grandes empresas, PyMEs, ONGs, así como organismos públicos de Argentina y América Latina que trabajan por la diversidad, la inclusión social y laboral.

Con la diversidad no solo como característica intrínseca de la vida social, sino como fuente de innovación y creatividad frente a los desafíos del mundo actual, a través de los Premios FLOR la fundación impulsa a las organizaciones a comunicar y difundir sus propias prácticas en materia de diversidad. El objetivo es inspirar e inspirarse con lo que otros hacen, y caminar juntos hacia una sociedad más justa, inclusiva y sostenible.

Siendo una de sus principales iniciativas, los Premios FLOR a la Diversidad reconocen tanto a empresas, PyMEs como ONG y sector público que gestionan la diversidad como parte central de sus valores y estrategia. Desde su primera edición en 2016, este premio sentó un precedente en el compromiso de las organizaciones por dar cuenta de la pluralidad de voces, inclusión de géneros y las políticas internas que fomenten las buenas prácticas de gobierno y la gestión de las personas.

En 2024, los Premios FLOR abrieron su convocatoria para todas aquellas organizaciones que quieran participar presentando sus acciones relacionadas con la diversidad. En esta 9° edición, las categorías serán nuevamente: grandes empresas, PyMEs, ONG, Sector Público y LATAM, dando cuenta del alcance regional de la organización.

La premiación se celebrará el 17 de septiembre en el Centro Cultural Kirchner, con la participación de las organizaciones postuladas, empresas que acompañan y referentes empresariales y diplomáticos.

Asimismo, el evento será transmitido en vivo por streaming, a través de la página web de Fundación FLOR. Allí, se anunciarán a las organizaciones ternadas y ganadoras de cada categoría, exponiendo sus prácticas y visibilizando su trabajo.

Los ganadores de la edición 2023 fueron: Grupo Nestlé (Grandes Empresas), Win&Winnow Language services (PyMEs), Asociación civil FUSA (ONG), Tribunal Fiscal de la Nación (Sector Público) y Centro Cultural para la Integración Tarobá (LATAM).

Para más información: @fundacionflor / https://www.flor.org.ar// premiosflor@flor.org.ar