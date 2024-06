9 formas sencillas de hacer que el hogar luzca más lujoso

Casa decorada

Cada mínimo detalle cuenta y esto no podría ser más cierto que cuando se trata de decorar nuestro hogar. Los toques finales, como la lámpara correcta o las plantas decorativas, tienen el poder de transformar el espacio. Entonces, ya sea que estés decorando una habitación desde cero o renovando un espacio que necesita un arreglo, nunca hay que pasar por alto los detalles.

La mayoría de las personas quieren dar una buena impresión cuando se trata de su casa, ya sea para recibir visitas o aumentar su atractivo si la desean vender. Una de las formas de hacer que tu hogar luzca lo mejor posible es hacer que parezca más caro y lujoso a la vista.

En algunas ocasiones, queda poco presupuesto para cuestiones como cuadros, adornos o sillones refinados. Sin embargo, no es necesario contar con un presupuesto exorbitante para crear un ambiente estéticamente agradable y acogedor en casa. Una de las cosas más importantes para tener en cuenta es que la elegancia y el estilo no están ligados al costo de los elementos decorativos. La creatividad y el ingenio pueden desempeñar un papel fundamental en la creación de un hogar que refleje tu personalidad y gusto, sin importar el presupuesto disponible.

Aquí hay diez movimientos que harán que tu hogar luzca mejor en pasos realmente simples:

1. Cambiar las placas del interruptor

Personalizar las llaves de luz puede ser clave para la decoración

Crear una casa de aspecto elegante se trata de pequeños detalles: uno de ellos son las placas del interruptor. Cambiar los blancos típicos de construcción por versiones de alta gama como el cromo es una mejora menor, pero notable. Hay muchas opciones en diferentes colores, formas y estilos, por lo que realmente se puede personalizarlo para que se ajuste a los gustos de cada uno. Además, es una forma realmente económica de hacer que cada espacio parezca un poco más lujoso.

2. Mejorar la iluminación

La iluminación es una de las cosas más importantes a la hora de decorar nuestro hogar.

Para que una habitación parezca terminada y ordenada, la iluminación es una de las mejores formas de lograrlo. Colocar capas de iluminación en el diseño ayudará a que se sienta menos como una ocurrencia tardía, y con tantos tipos diferentes de iluminación para elegir. Además, seleccionar accesorios llamativos no solo realzará el diseño de la habitación, sino que también ayudará a unirlo todo. Una lámpara de mesa vintage patinada o un par de apliques de pared de latón brillante pueden marcar una gran diferencia y se notará cuando se encienda la luz por primera vez.

3. Mantenimiento regular

Mantener ordenado el ambiente es algo fundamental para nuestro hogar.

Mantener limpia la entrada y las bombitas de luz sin fundir es el primer indicador de que nos importa preservar la inversión que hemos realizado en el hogar, lo que en realidad puede tener un impacto en su valor real o percibido. En el interior, debemos ordenar el desorden, guardar los juguetes de los niños en sus dormitorios o en la sala de juegos y colocar los platos en el lavavajillas. Nada arruina más la ilusión del lujo que una pila de juguetes y vasos usados en cada mesa.

4. Espejos

Los espejos añaden glamour, luz y la ilusión de espacio.

Cuando se trata de hacer que un espacio parezca más caro, nunca se puede exagerar o equivocarse con las superficies reflectantes. Los espejos añaden glamour, luz y la ilusión de espacio. Hay muchas ideas con estilo para decorar con espejos, solo tenemos que encontrar el tamaño y estilo que más se adapte y conseguir un buen espejo.

5. Cortinas personalizadas

Las cortinas sirven como toque de lujo y para darle mayor visibilidad a las ventanas además de evitar que entre el sol

Las cortinas personalizadas son un toque de lujo en un hogar y enmarcan una ventana de manera tan elegante que realmente llevan el espacio a otro nivel.

6. Mantener el baño limpio y en condiciones

El baño de una casa es el sector que más limpio debe estar, sobre todo cuando llegan visitas

El baño es un elemento muy importante en cualquier casa. Pintarlo de colores oscuros o neutros le dará un aspecto elegante y lujoso. Mientras más grandes sean los muebles es mejor.

También cuida que no haya demasiados elementos en las repisas o en el lavabo, como productos cosméticos, ya que se ve desordenado. Quizás podemos incluir una planta y espejos para darle un toque único.

7. Almohadones de diferentes diseños

Colocar almohadones en un sillón puede ser cómodo para apoyar la cabeza a la hora de acostarnos y también sirve como adorno de casa

Los almohadones en la sala son un antes y un después en el living de nuestro hogar. Te recomendamos probar con texturas, diseños y colores diferentes. Utiliza sólo el número necesario de almohadones, por ejemplo, cinco en un sillón para tres personas, y dos en uno para una persona.

8. Cuadros

Los cuadros pueden darle un toque brillante a tu hogar

Para que las paredes no luzcan vacías coloca cuadros. Además de darle tu propio estilo, no lucirán vacías, además, no hay nada como adquirir piezas o reliquias familiares para que decoren tu casa dándole un valor sentimental más alto.

9. Libros

Tener muchos libros en nuestro hogar puede ser un bonito detalle de decoración

Ya sea en un librero grande en la sala o en pequeños bloques en la mesa de centro, los libros siempre le agregan un toque de sofisticación a las casas. También se pueden sacar del librero y colocarlos apilados en otros muebles.

