Desafío bartender: cómo fue la competencia que propuso reinventar un clásico de la coctelería

La coctelería argentina emerge como potencia internacional, destacando la innovación y pasión de sus bartenders (Getty)

La coctelería argentina gana cada vez más relevancia a nivel internacional no solo por los pergaminos de sus protagonistas, sino también por cómo los bartenders animan la escena en el plano local.

En ese sentido, este miércoles 27 de marzo marcó un hito en el calendario de este rubro con la inauguración un evento que se distinguió por su innovador enfoque en el mundo de los cócteles, invitando a los mixólogos a reinventar el clásico Margarita. ¿Cómo? Con sabores que rinden homenaje a sus lugares de origen. La iniciativa tenía como propósito celebrar la diversidad cultural y las identidades globales, fomentando la incorporación de ingredientes, técnicas y narrativas locales en la creación de estas recetas.

La Margarita, un ícono atemporal en este universo, ha mantenido su esencia desde que Margaret Sames la introdujo en 1948. Conocida por su mezcla de licor, tequila blanco y jugo de limón fresco, adornada con un borde de sal, esta bebida ha sido la musa de innumerables variaciones a lo largo de los años.

El desafiante Margarita Challenge de Cointreau celebra la diversidad cultural y la creatividad de los mixólogos argentinos (Freepik)

El escenario elegido para este desafío de la mixología, llamado The Cointreau Margarita Challenge y organizado por 3 Blasones, fue Al Fondo Bar, ubicado en el restaurante Piedra Pasillo, este último distinguido en la guía Michelín 2024. Bajo el lema “el sabor de tu ciudad”, los participantes se esforzaron por capturar la esencia de sus lugares de origen en cada Margarita que preparaban. El jurado, compuesto por los bartenders Fede Cuco, Marco Antonio Trujillo y la pastelera Ana Irie tuvo la difícil tarea de seleccionar al ganador entre las creaciones innovadoras y audaces presentadas ante ellos.

La ganadora fue Florencia Ocampo, una bartender correntina que despliega sus habilidades en Verne Cocktail Club. Los otros participantes de este cónclave fueron Manuel Alba, de 878 Bar; Brenda Asís, de La Mar Cebichería; Damián Carosella, de Holzen; Nahuel Chenquelof, de Boticario Bar; Fernanda Covaleda, de Sofá; Mauro Ibarra, de The Library Lounge en Faena Hotel; Lucas Chacho , de Presidente Bar; Juan Francisco Salazar, de La Fernetería; y Lucas Rothschild, de Cochinchina.

“Todavía no caigo. Fue mucho trabajo y nunca le dediqué tanto tiempo a algo como a este torneo. Fue muy lindo y pude recorrer mis raíces. No lo suelo hacer pero traté de viajar con la imaginación a los Esteros para revivir todo lo que hay en su vegetación, en la fauna, y eso me inspiró para hacer mi cóctel. Supe desde el principio que había potencial para ganar”, le dijo Ocampo a Infobae, aún emocionada.

Florencia Ocampo, la ganadora de la competencia

El premio para la ganadora de este desafío es un viaje a la gran final internacional que se celebrará en el Castillo de Cointreau en Angers, Francia. Allí, Ocampo se enfrentará a los mejores bartenders del mundo en una competencia que promete ser épica. Además del honor de representar a su país en este escenario mundial, ella podrá sumergirse en una experiencia inmersiva del arte de vivir francés, explorando París y Angers durante tres días llenos de cultura y gastronomía.

En diálogo con Infobae, Nahuel Chenquelof, bartender de El Boticario y uno de los participantes, explicó: “Desarrollar la parte conceptual es sumamente importante para lograr que la persona conecte con lo que uno está preparando: nosotros como bartenders podemos hacer Margarita en 2 minutos o menos, pero cuando tenemos un desafío como el Margarita Challenge hay que tener no solamente algo que contar sino también un punto que conecte con el espectador, y ahí es donde nuestra oratoria entra en juego. La clave está en investigar acerca de la cultura en la que uno quiere inspirarse y en un punto los insumos van saliendo solos de esa misma investigación”.

“Para este margarita Challenge utilicé una técnica poco convencional: la cocción al barro. Lo que hice fue fue condimentar cebolla, envolverla en barro y llevarla a las brasas 3 horas, después la macere y redestilé en alambique de cobre. Es una técnica que tiene mucha influencia cultural pero que se ha perdido un poco a lo largo de los años y creo que está bueno volver a darle un nuevo aire y llevarla a nuestros cocteles”, añadió Chenquelof.

Marco Antonio Trujillo, Fede Cuco y Ana Irie, el jurado del evento

El segundo premio fue para Lucas Rothschild, de Cochinchina, quien próximamente estará invitado como Guest bartender en un bar de Latinoamérica, una experiencia para enriquecer aún más su trayectoria profesional. Mientras tanto, el tercer puesto fue de Manuel Alba, de 878 Bar, quien recibió un exclusivo kit de Cointreau, un recordatorio de su participación destacada en este desafío de la mixología.

Ahora, la anticipación y la emoción crecen a medida que se acerca la gran final internacional, programada para fines de mayo de 2024. Con cada Margarita creada y cada desafío superado, los bartenders argentinos se preparan para dejar una marca indeleble en la historia de la mixología. La competencia promete ser aún más desafiante, pero también una oportunidad única para celebrar la creatividad, la innovación y la pasión que caracterizan a este arte. Así, la última edición del Margarita Challenge marcó otro capítulo en la historia de esta icónica bebida.

Por su parte, Lucas Chacho, de Presidente Bar, fue otro de los animadores de la gala: “El cóctel Margarita es emblemático: a lo largo del tiempo fue evolucionando. El argentino es muy dulcero con respecto a ella; se acostumbró mucho al frozen y de a poco los vamos tirando al salado. De todas maneras cada vez que me piden una Margarita doy la posibilidad de que sea dulce o salada”.

Los participantes durante el encuentro

El cóctel “Margentina” que desplegó Chacho fue creado de la siguiente manera, según le contó a Infobae: “Tiene que ver con varias costumbres argentinas. Abarca sabores ya conocidos, utilizó una sal de fernet para que el aroma se sienta conocido para aquellos que toman Margarita por primera vez. Soy una persona matera, amo el mate y para mí es un símbolo nacional del compartir, por eso uso una maceración de tequila en yerba mate tradicional. También usé licor fino de naranjas amargas y dulces de Cointreau y finalizamos con la mesa dulce de todo asado o juntada con unos bombones de chocolate relleno de dulce de leche y reducción de Malbec”.

“Mi punto de partida es en el Obelisco, un monumento histórico en Argentina y que todo extranjero quiere venir a conocer al igual que nuestras costumbres. Con Margentina no solo van a tomar una margarita con sabor a mate sino que van a conocer el fernet que los va a hacer viajar a Córdoba, van a cerrar o empezar el cóctel (depende como la prefieran tomar) con la mesa dulce de bombones semi amargos con dulce de leche y Malbec tocando un poco los viñedos de Mendoza para que la experiencia sea única”, siguió Chacho.

“Se juzgaron varios criterios en esta competencia, cada uno con un puntaje determinado. Ellos fueron: el sabor del cóctel, las habilidades del bartender y su desenvolvimiento, los ingredientes utilizados, la historia que rodea al cóctel y la presentación final del mismo”, reveló a Infobae Fernando Quinteros, uno de los organizadores y coordinadores del evento por parte de 3 Blasones.

Margarita es un clásico de la coctelería (Getty)

Mientras que Fernando Freixas, presidente de 3 Blasones, apuntó en diálogo con Infobae que el desarrollo de la coctelería en Argentina, especialmente en Buenos Aires, “no se puede comparar con casi ningún lugar o ciudad del mundo, y a eso lo dice gente que viene de otros lugares. Hay una creatividad tremenda y el rubro empezó a crecer sin parar: cada vez hay más chicos jóvenes y profesionales interesados en el tema”.