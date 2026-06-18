Mercados: subieron las acciones argentinas con el empuje de Wall Street, que volvió a acercarse a sus máximos históricos

Wall Street especula con una desaceleración de la inflación gracias a la distensión en Oriente Medio.

Las bolsas estadounidenses repuntaron este jueves, con las acciones del sector de los chips a la cabeza de las subas, ya que el optimismo sobre un acuerdo de paz en Medio Oriente contrarrestaba las preocupaciones sobre una política monetaria más estricta de la Reserva Federal bajo el mandato de su nuevo presidente, Kevin Warsh.

Estados Unidos comenzó este jueves a aplicar uno de los compromisos centrales del acuerdo alcanzado con Irán al anunciar el fin de las operaciones de bloqueo sobre el tráfico marítimo vinculado a los puertos de la República Islámica. La decisión fue comunicada por el Comando Central estadounidense, que confirmó el cese de las restricciones impuestas durante la guerra iniciada a fines de febrero.

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Los principales índices de Wall Street negociron con ganancias en un rango de 0,1% a 1,9%, en zona de nuevos máximos históricos.

El petróleo finalizó nuevamente en baja. El precio del crudo Brent del Mar del Norte descontó 0,2%, a USD 79,41 el barril con entrega en agosto, mientras que el crudo intermedio de Texas cayó 0,7% a USD 75,51 el barril, también para entrega en agosto.

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En dicho contexto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1,3%, a 3.333.407 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York hubo cifras mixtas. Del lado ganador destacaban nuevamente los papeles bancarios, con ganancias de hasta 4,1%, como el caso de BBVA. Entre los perdedores encabezó Globant, con un desplome de 11,2 por ciento.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales-promediaron una suba de 0,2%, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes, cedió un entero para la Argentina, en los 429 puntos básicos.

“La reciente compresión del riesgo país estuvo más vinculada a la mejora en la calificación crediticia y al reconocimiento de la consistencia macroeconómica que a una desconexión entre el frente fiscal y el cambiario. El mercado está premiando la combinación de disciplina fiscal, acumulación de reservas y mayor previsibilidad en la política económica”, afirmó Emilo Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

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En Wall Street las acciones de Intel se dispararon casi un 10,6% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Apple (+0,7%) acordó colaborar con la empresa para diseñar y fabricar sus chips en Estados Unidos.

Otras acciones del sector de los semiconductores también subían. Nvidia ganó un 3%, mientras que del lado perdedor sobresalió la caída 3,6% en los títulos de SpaceX, a USD 185, en la segunda baja consecutiva.

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Los tres principales índices venían de ceder la sesión anterior, ya que los inversores apostaron por nuevas alzas de tasas de interés de la Fed, después de que Warsh subrayó la necesidad de frenar la inflación y otras autoridades monetarias apuntaran a un aumento de los costos de financiación en el futuro.

Mientras tanto, Estados Unidos e Irán hicieron público el texto de un acuerdo provisional firmado que prorroga el alto el fuego de abril otros 60 días para permitir que ambas partes alcancen un acuerdo definitivo.

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Es la firma del acuerdo lo que “parece estar contrarrestando cualquier sentimiento negativo provocado ayer por una Fed más agresiva”, afirmó a Reuters Art Hogan, de B Riley Wealth. “Los precios de la energía siguen cotizando a la baja. La posibilidad de que termine la guerra en Irán sería sin duda un factor muy positivo y podría incluso contribuir a reducir la inflación a largo plazo”, añadió.