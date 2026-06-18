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Quién es la bartender que se consagró como la mejor de Argentina y representará al país en Escocia

Guillermina Usqueda, que forjó su carrera entre equipos de alto nivel y experiencia en el exterior, representará a la Argentina en una de las competencias más prestigiosas a nivel mundial. “Leer a las personas y mostrar presencia cuando se sientan frente a la barra es fundamental”, afirma a Infobae

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Guillermina Usqueda, consagrada como la mejor bartender de Argentina: en nueve años, nunca había ganado una mujer
Guillermina Usqueda, consagrada como la mejor bartender de Argentina: en nueve años, nunca había ganado una mujer

En el universo de la coctelería, hay trayectorias que nacen lejos de los focos y llegan a escenarios globales. Tal es el caso de la bartender argentina Guillermina Usqueda, quien acaba de lograr un hito: fue consagrada como la mejor del país y nos representará en octubre en la final global de World Class, en Escocia. “Este año me tocó la fortuna de ser la primera mujer campeona de Argentina. Nunca había ganado una mujer en nueve años, así que es un orgullo increíble representar a nuestro país”, expresó en diálogo con Infobae, la flamante ganadora de World Class Argentina, el certamen de coctelería más prestigioso del país.

La carrera de la jefa de barras del Recoleta Grand comenzó en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, donde se incorporó al mundo de la gastronomía desde adolescente, en el rol de camarera. “Hoy en día tengo alumnos en esa ciudad, a los que todavía enseño con total dedicación”, cuenta.

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Ese primer contacto con el servicio sería el punto de partida de un recorrido que la llevaría a diferentes ciudades, equipos y culturas. La búsqueda profesional la condujo a Córdoba, donde se sumó al staff de FRANCIS, el bar liderado por Francisco Vaccalluzzo, bicampeón de World Class Argentina. Allí conoció la coctelería de autor y se sumergió en el aprendizaje junto a referentes del sector.

Usqueda fue testigo de la exigencia y la creatividad que demanda el rubro. En ese entorno, la bartender descubrió su interés por la mixología y comenzó a formarse en técnicas, productos y tendencias internacionales. “Son 14 años de carrera gastronómica que hoy comienzan a dar frutos, pero siempre pensando en lo importante: seguir aprendiendo, trabajando duro y disfrutar el camino”, analiza Usqueda tras su consagración.

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La coctelería para mí significa todo. La gastronomía me ha llevado a este camino que es muy significativo y que me deja el mensaje de que soñar realmente es algo que nunca hay que dejar de hacer y, sobre todo, lo que no hay que dejar de hacer es trabajar muy duro y con mucha honestidad con cada interacción que uno tiene”, señala.

Tras el triunfo en World Class Argentina, Usqueda representará al país en la final global, en Escocia
Tras el triunfo en World Class Argentina, Usqueda representará al país en la final global, en Escocia

El salto internacional, entre recetas y productos premium

La curiosidad por otras culturas y modos de entender la hospitalidad la llevó a embarcarse en una experiencia internacional. Usqueda se sumó a la tripulación de Celebrity Cruises, una reconocida compañía de cruceros, donde se desempeñó como bartender y senior bartender durante cinco años. Allí se integró a equipos multiculturales y atendió a huéspedes de distintas nacionalidades, perfeccionando su técnica y su capacidad de adaptación en contextos exigentes.

Uno de los puntos destacados de esa etapa fue su labor en el exclusivo World Class Bar de la flota, espacio donde pudo experimentar con recetas, productos premium y un estándar de servicio global. Esta vivencia consolidó su visión sobre la hospitalidad: “Tuve la oportunidad de formarme con profesionales extraordinarios, trabajar en distintos lugares del mundo y construir experiencias junto a equipos increíbles”.

El regreso y la construcción de una identidad

De regreso en la Argentina, Usqueda profundizó su formación en establecimientos de referencia. Durante dos años integró el equipo de Casa Cavia, junto a figuras como Pablo Zitarrosa y Flavia Arroyo. Más tarde se incorporó a 878, un bar de Buenos Aires, donde trabajó bajo la conducción de referentes como Javier Sosa, Julián Díaz y Juan Cruz Oviedo. En cada una de esas experiencias, Usqueda combinó técnica, creatividad y liderazgo, forjando un perfil profesional que hoy la distingue en el sector.

Primer plano de un bartender, con camisa blanca y chaleco oscuro, vertiendo un cóctel anaranjado desde una coctelera a un vaso con hielo y limón, rodeado de cítricos frescos.
Técnica, creatividad y liderazgo son rasgos fundamentales para forjar un perfil profesional y destacar en el sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bartender sostiene que el secreto de su evolución está en la vocación de servicio y la capacidad de construir experiencias memorables. En su carrera, la búsqueda de la excelencia técnica se complementa con la atención personalizada y el entendimiento de la coctelería como un puente cultural.

Leer a las personas, escuchar activamente y estar completamente presente cuando alguien se sienta frente a la barra es fundamental. Nunca hay que dejar de soñar ni olvidar que la persona que tenemos cerca siempre es lo más importante”, remarcó Usqueda.

Desde hace más de un año, Usqueda lidera la operación de las barras del Recoleta Grand y los espacios gastronómicos de Mansión Mihura: el restaurante The Atrium y los bares The Parlor y The Serpent Club. En esta etapa, trabajó junto a Ignacio Maggio, asesor gastronómico y ganador de World Class Argentina en 2017.

Este año, la chubutense se consagró ganadora de World Class Argentina. El premio significa no solo una distinción personal, sino la oportunidad de representar al país en la final global en Escocia, donde competirán los mejores bartenders del mundo. De acuerdo con las bases del certamen, el título reconoce a quienes logran aunar creatividad, conocimiento profundo de las marcas, excelencia en la técnica y una hospitalidad genuina.

“Representar a la Argentina en una final global es un honor enorme y una responsabilidad que asumo con mucha alegría”, anticipa Usqueda a Infobae.

La bartender llevará al escenario mundial toda la riqueza de la coctelería argentina y la convicción de que cada cóctel puede ser una experiencia única.

“Worldclass es la competencia más exigente del mundo. El premio viene desde la perseverancia, de nunca haber dejado de intentarlo y, sobre todo, la dedicación. Sin eso y sin disciplina nada de esto puede pasar”, concluyó.

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