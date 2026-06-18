Por qué algunas personas no pueden evitar las lágrimas ante una canción o película, según la psicología

El llanto desencadenado por el arte ayuda a gestionar emociones reprimidas y promueve el bienestar psicológico, según expertos en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llorar frente a una película o al escuchar una canción es una experiencia común que revela la profundidad de las emociones humanas. Algunas personas sienten cómo se les humedecen los ojos o derraman lágrimas al conectar con historias o melodías que despiertan recuerdos y empatía.

Este fenómeno tiene una explicación psicológica clara: las películas y canciones pueden evocar vivencias personales, y sus narrativas visuales y musicales logran activar los mismos circuitos cerebrales —como la amígdala y otras áreas vinculadas a la gestión de emociones— que se activan ante situaciones reales de la vida cotidiana.

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De acuerdo con Jorge Barraca, profesor de psicología y psicoterapeuta, la mente, al interpretar escenas o letras, no siempre distingue entre la ficción y la realidad, lo que permite que los sentimientos afloren con intensidad. Este proceso implica la activación de áreas cerebrales asociadas con la emoción, haciendo que la experiencia artística funcione como un detonante para el llanto.

La empatía y la identificación con personajes o historias en el arte explican por qué algunas personas son más propensas a llorar ante estímulos artísticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas lloran con películas y canciones porque estos estímulos recrean situaciones que despiertan recuerdos, emociones profundas o una fuerte empatía con los personajes o el mensaje, afirmó el experto a la revista ¡Hola!

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El cerebro responde como si estuviera viviendo el evento, lo que puede producir lágrimas y una sensación de catarsis. Todo esto forma parte de un mecanismo psicológico natural que favorece la expresión y la gestión de las emociones, según señala el artículo.

Diferencias individuales: quiénes son más propensos a emocionarse

No todas las personas reaccionan igual ante películas o canciones. Existen diferencias marcadas en la sensibilidad emocional, que pueden deberse tanto a factores de personalidad como a experiencias previas.

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El llanto al escuchar música o ver películas funciona como una válvula de escape emocional, aliviando tensiones acumuladas y favoreciendo la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquellos que tienen una mayor tendencia a la empatía o quienes han atravesado situaciones similares a las representadas en la obra suelen ser más propensos a emocionarse. Según lo analizado por Barraca, esta sensibilidad también puede estar influida por el momento vital que atraviesa cada individuo y por la disposición personal a dejarse llevar por la experiencia artística.

Mientras algunas personas pueden sentir cierta distancia frente al contenido, otras experimentan una identificación tan intensa que no pueden evitar las lágrimas. La propensión al llanto también puede variar según el estado de ánimo previo, la historia personal y la apertura emocional de cada espectador u oyente.

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Beneficios emocionales y psicológicos de llorar con el arte

Llorar durante una película o al escuchar una canción no es solo una reacción fisiológica, sino que aporta beneficios psicológicos concretos. El llanto provocado por el arte actúa como una válvula de escape que permite liberar emociones acumuladas y facilita la gestión emocional. Esta respuesta puede ser reparadora, ya que ayuda a procesar sentimientos difíciles o reprimidos en un ambiente seguro, donde la persona no se siente juzgada.

La catarsis emocional producida por el cine o la música permite procesar sentimientos difíciles y experimentar un alivio seguro y positivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de desahogo emocional que se produce al llorar con el arte puede contribuir a un mayor bienestar psicológico. Las lágrimas permiten que el individuo conecte con su mundo interno y, al mismo tiempo, experimenta un alivio posterior. En ese sentido, el experto señala que este tipo de llanto puede ser una experiencia positiva y enriquecedora para la salud mental.

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El papel de la empatía y la identificación en la reacción emocional

La empatía es uno de los factores clave a la hora de explicar por qué algunas personas lloran con películas y canciones. Al identificarse con los personajes o con la narrativa de la obra, el espectador experimenta las emociones de los protagonistas como si fueran propias. Esta capacidad de ponerse en el lugar del otro amplifica la reacción emocional y hace más probable que surja el llanto.

La identificación con la historia o los personajes permite que el cerebro procese la ficción como si se tratara de una vivencia real, lo que intensifica la respuesta emocional. El artículo indica que la empatía y la conexión personal con el contenido son elementos fundamentales para provocar lágrimas al consumir arte.

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La aceptación creciente del llanto al consumir arte refleja una valoración positiva de la expresión emocional para el bienestar y la empatía social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectiva cultural y social sobre el llanto provocado por el arte

La manera en que la sociedad percibe el llanto ante películas o canciones también influye en la disposición de las personas a expresar sus emociones. En algunas culturas, llorar en público puede estar mal visto, lo que lleva a muchos a reprimir sus lágrimas, mientras que en otros contextos se considera una muestra legítima de sensibilidad.

Además, de acuerdo con las palabras del especialista en ¡Hola!, los roles de género tradicionalmente han condicionado la expresión emocional, especialmente en lo referente al llanto.

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La aceptación social del llanto provocado por el arte puede variar y que, aunque todavía existen estigmas, cada vez es más habitual que se reconozca el valor emocional y humano de esta reacción.