Senadores, secretarios del Tesoro y jefes militares: la filtración que expuso a los miembros de Dialog, la sociedad secreta de Peter Thiel

En su columna para Infobae a la Tarde, Tomás Trapé desarmó el mito y la realidad detrás de Dialog, el club fundado por Peter Thiel que durante veinte años se mantuvo fuera del radar público. Una vulnerabilidad informática permitió acceder, por primera vez, a los archivos internos de la organización: nombres, agenda y el verdadero mapa de relaciones donde se cruzan reguladores, empresarios y estrategas de la elite global.

Durante dos décadas, la consigna fue el silencio. Dialog se presentó siempre como un club privado, exclusivo y sin huella pública. Fundado en 2006 por Peter Thiel —el empresario detrás de PayPal y Palantir— junto a Auren Hoffman, reunió cada año a figuras de primer orden de la política, la tecnología, el mundo financiero y el sector militar en retiros fuera de agenda. Nada debía trascender: ni la lista de miembros, ni las discusiones, ni los vínculos que se tejían en esos días. Todo sucedía bajo la promesa de confidencialidad absoluta.

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Wired validó la documentación filtrada de Dialog y obtuvo la lista de 222 inscriptos para el retiro de 2026 (Anthony Behar/Sipa USA)

El origen de la filtración

Lo que derrumbó ese muro fue una falla básica: un directorio incrustado en el código fuente de la web oficial, accesible para cualquier usuario que supiera buscar. Así lo descubrió Maia arson crimew, una hacktivista suiza con antecedentes en filtraciones de alto perfil.

Según relató Wired, accedió a registros almacenados en Airtable —la plataforma corporativa donde Dialog centralizaba historial de asistentes, biografías, tokens privados de acceso y formularios de inscripción—.

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El archivo incluía datos personales y opiniones políticas que el club prometía no revelar jamás. Wired validó la autenticidad de la documentación y, por separado, obtuvo la lista completa de inscriptos para el retiro de 2026: 222 personas, con detalles de su estatus y el programa de debates.

El cronograma filtrado de Dialog incluye debates sobre guerra, tecnología militar, energía nuclear, política, dinero y vida sexual (REUTERS/Al Drago/File Photo)

Quiénes están en la mesa de Dialog

En el programa, Trapé describió con precisión la arquitectura del club: “La lista funciona como un plano de mesa, donde de un lado se sientan los que mandan en el Estado y del otro los que le venden al Estado”.

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Entre los asistentes figuran Scott Bessent (secretario del Tesoro de Estados Unidos), Ted Cruz (senador republicano, presidente de la comisión que regula el mercado digital), Cory Booker (senador demócrata), Alexus Grynkewich (comandante supremo aliado de la OTAN en Europa), y ejecutivos de Google, DeepMind y Palantir. Completan la nómina Randy Kroszner (exgobernador de la Reserva Federal), Jonathan Greenblatt (Liga Antidifamación) y Roger Myerson (Premio Nobel de Economía), además de fundadores de startups, inversores de Silicon Valley y exfuncionarios de inteligencia.

Todos se registraron con correos privados o de empresas, nunca institucionales. La consigna era esquivar cualquier posibilidad de que su participación quedara expuesta por las leyes de transparencia estadounidenses.

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Los miembros de Dialog se registraron con correos privados o corporativos para evitar que su participación quedara alcanzada por leyes de transparencia (Reuters/Shannon Stapleton)

Cómo funciona Dialog y qué se discute

Los temas que se discuten en la sociedad secreta combinan geopolítica, tecnología y vida íntima sin solución de continuidad. El cronograma filtrado incluye paneles titulados “Navegando por la Tercera Guerra Mundial”, “Tecnologías de campo de batalla”, “Recuperemos la energía nuclear”, “¿El dinero compra la felicidad?” y “¿Cómo va tu vida sexual?”. El general Grynkewich lidera la discusión sobre tecnología militar; un exfuncionario de la Casa Blanca coordina la mesa sobre partidos políticos.

Uno de los paneles más llamativos es “Cómo crear una secta”, a cargo de Steve Gatena, fundador de Pray.com, una app de oración cristiana con inversores políticos y presencia en campañas estadounidenses. La familia de Charlie Kirk figura entre sus financiadores y para 2026 organizaron la campaña America Prays for the White House.

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Dialog también promueve vínculos personales entre sus miembros: el formulario de inscripción preguntaba si los participantes estaban “buscando el amor” y ofrecía opciones para citas a ciegas. Las reglas de moderación, ahora públicas, instruyen a mantener los comentarios breves, evitar alardes de estatus y recordar que todo lo dicho es “extraoficial”. La membresía supera los 16.000 dólares anuales y el acceso es solo por invitación.

Quiénes son los argentinos que forman parte de Dialog

Los argentinos revelados en Dialog son Marcos Galperín y Wenceslao Casares, dos referentes del ecosistema tecnológico y financiero (REUTERS/Ginnette Riquelme)

Entre los 222 miembros revelados hay dos argentinos. Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, representa al emprendedor tech más relevante de la región. Wenceslao Casares, menos conocido en la agenda pública local, es pionero de la tecnología financiera y las criptomonedas: fundó el primer proveedor de internet del país en 1994 y la fintech Patagon, vendida al Santander en 750 millones de dólares.

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En el mundo cripto, Casares es apodado “el paciente cero”: fundó Xapo —la bóveda de bitcoin más grande del mundo, luego vendida a Coinbase— y formó parte de los directorios de PayPal y Diem, el proyecto de moneda digital de Facebook. “Es el tipo al que se le atribuye haber convencido a Bill Gates y a Reid Hoffman de comprar bitcoin”, puntualizó Trapé.

Los argentinos revelados en Dialog son Marcos Galperín y Wenceslao Casares, dos referentes del ecosistema tecnológico y financiero

Por qué importa Dialog

La exposición del club muestra cómo se articula el poder real en la era digital: el espacio donde reguladores y regulados, vendedores y compradores, diseñan debates estratégicos fuera del alcance de la prensa y los registros públicos. Dialog fue comparado por analistas con el club Bilderberg, pero responde a la lógica de la vigilancia masiva, los datos y la inteligencia artificial.

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Paula Guardia Bourdin conectó la filtración con la tesis de Niall Ferguson sobre el peso de las redes informales en la historia: “Uno no puede entender la historia solo por las jerarquías tradicionales, sino por este tipo de redes, muchas veces secretas, que marcan el curso real de la historia.”

El secreto de Dialog duró veinte años. Lo que lo terminó no fue una denuncia, sino una línea de código olvidada en la web.

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