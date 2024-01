Guía de colores y estilos que dominan los looks de playa este verano

Los colores se convierten en el medio perfecto para la moda para transmitir la felicidad y el dinamismo característicos de los días llenos de sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

La moda, así como la vida, cambia todo el tiempo y está a tono con los ecos de la época. En ese trajín, cada temporada trae consigo una renovación de estilos, colores y texturas, transformando el panorama del glamour con una frescura distintiva.

Te puede interesar: 23 fotos: Enjoy Punta del Este presentó su fabulosa temporada de verano 2024

Este verano no es la excepción, y se vislumbra una predilección clara hacia colores brillantes y llamativos, pero sin dejar de lado algunos clásicos. Desde tonos de rosa hasta matices de amarillo, estas paletas no solo capturan la esencia de la época, sino que también se reinventan para convertirse en los protagonistas indiscutibles de la temporada.

Año a año, la moda encuentra en los colores una manera de expresar la alegría y la vivacidad propias de los días soleados.

Eugenia "China" Suarez elige el rosa, el color de la temporada (Instagram)

Así lo precisó en diálogo con Infobae la reconocida asesora de imagen y modelo Susana Milano: “Esta será una temporada de colores brillantes y veraniegos. Por lo tanto, vamos a ver una paleta que van desde los rosa, sobre todo el rosa barbie o chicle, viva magenta o fucsia; hasta los amarillos, que le ponen una luz solar a las prendas dándole un toque bien de verano”.

Te puede interesar: Punta del Este: los mejores looks de los famosos para despedir el 2023 y celebrar el Año Nuevo

En la misma línea, Milano alistó a otros colores que marcarán el pulso de esta época estival. “No hay dudas que siguen los plateados para dar brillo, eso no puede faltar. También va a aparecer la gama de rojos, naranjas y terracotas que les dan a las prendas ese fuego especial”, dijo.

El rosa chicle, uno de los tonos tendencia este verano

Y siguió: “Para mí, además, la gran vedette son los colores verdes, como el verde lima, el verde agua que es infalible. A esto lo vemos en todas las grandes marcas, ese toque que no te puede faltar en alguna prenda, calzado, bolso o accesorio”.

Te puede interesar: 27 fotos: la gran apertura de The Comité Beach House en Punta del Este

Ahora bien, no se trata solo de colores; la moda es un arte que juega con la combinación de paletas vibrantes y detalles sofisticados para crear looks que no solo son elegantes, sino también únicos.

Morena Beltrán y otro de los colores que dominan esta temporada de verano (Instagram)

En ese tono, a nivel general, Milano observa en la actualidad “una vuelta a la naturaleza: las grandes marcas apuestan a los colores de la tierra. Cada temporada tiene siempre un protagonista en común en la moda que marca tendencia y que se ve en las grandes vidrieras del mundo, con texturas naturales y livianas que hablan de días cálidos y de cambios en el clima. A todo esto debemos ir adaptándonos con la llegada del verano”.

Para la asesora de imagen, esta dinámica de colores vibrantes acompañará a looks que son “cancheros, sexy y cool a la vez. Todos ellos, ideales para usar de día y de noche. Habrá muchas estampas florales, étnicas, abstractas y el siempre infaltable toque de animal print”.

“Veo a una moda cada día más casual, más cómoda, con más actitud y atrevida. Se usa de todo, pero siempre con estilo”, consideró Milano. Al tiempo que destacó: “La moda es atreverse y, así, hoy en día, vale todo”.

¿Qué quiere decir “vale todo”? Principalmente, que la vanguardia se expresa mediante el estilo personal que se le imprime a cada vestuario. Así fue descrita esta dinámica por la especialista en moda: “Por ejemplo, las transparencias se suman a los brillos generando un look de alto impacto. En esta temporada habrá paillet, strass, aplicaciones en las prendas, y sigue vigente la moda over size. Además, hay mucha sastrería en todos los colores”.

Lali Espósito y una combinación de negro con animal print (Instagram)

Para Milano, en esta época, además, “el lino se convierte en un must-have para mantenerse frescos y elegantes. Tanto los pantalones cargo como los pantalones de traje marcan tendencia, ofreciendo versatilidad y estilo en una sola prenda. Además, las plumas se convierten en el detalle del momento, una propuesta que llegó para quedarse y que resulta perfecta para lucir en tiempos de fiestas. Los toques metálicos añaden un toque de brillo al look, permitiendo destacar en cualquier ocasión”.

Según la asesora de imagen, en Argentina “estamos a la vanguardia en la moda con el mundo. Las redes sociales hacen que tengamos una alineación en las tendencias que no encuentra diferencia entre una mujer caminando por Miami, Roma, Paris, Milán o Buenos Aires”.

Por su parte, el diseñador Benito Fernández apuntó en diálogo con Infobae: “Este verano, en cuanto a los colores, creo que el verde y el amarillo serán los más predominantes. El coral también, especialmente porque durante el verano pasado empezó a ganar popularidad. Por lo tanto, creo que la gente se animará más este año y lo veremos mucho más, tanto en la ropa como en los accesorios. Además, me parece que habrá una tendencia hacia colores neutros, es decir, mucho blanco, crudo y celeste. Estos serán como la contraposición a los colores más fuertes y brillantes”.

Alina Moine y un total black (Instagram)

“Lo que percibo es que se va a enfocar más en el color que en los brillos. Todos los eventos, incluso los casamientos, están haciéndose más temprano en relación a los horarios, y eso cambió mucho después de la pandemia. Entonces, creo que la gente va a jugar más con los colores y las estampas que con los brillos, bordados y encajes”, siguió Fernández.

Y cerró: “En relación a los looks que portarán estos colores, me parece que serán más relajados. Los accesorios ganarán un poco más de importancia, como las carteras más grandes. Creo que se verán sombreros y habrá como una vuelta a dar más protagonismo al accesorio. A su vez, se verá mucho lino e hilo, algo de guipur y crochet. Pero, en general, se apostará más por estos materiales y, obviamente, la zapatilla seguirá marcando tendencia”.