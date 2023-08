Estas son las 8 preguntas que toda persona con miedo a volar quiere hacerle a un piloto de avión

La duda acerca de qué sucede si un motor se avería es una de las más frecuentes entre quienes temen volar (Getty)

El miedo a volar es uno de los temores más frecuentes. Sin embargo, dicen los que saben que se trata de uno de los medios de transporte más seguros y que no habría razón para tales temores. Y las cifras oficiales les dan la razón: las últimas estadísticas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) dan cuenta de que la tasa de accidentes mortales pasó de 0,27 por millón de operaciones aéreas en 2021 a 0,16 en 2022.

Esta tasa significa que una persona tiene que volar en promedio todos los días por aproximadamente 25.214 años para poder experimentar tan solo una vez en su vida un accidente fatal.

“Los accidentes son raros en la aviación. Hubo cinco accidentes fatales entre 32,2 millones de vuelos en 2022. Eso nos dice que volar es una de las actividades más seguras en las que una persona puede participar”, resaltó Willie Walsh, director general de IATA.

Cuáles son las situaciones que causan más temor al volar

Sentarse cerca de las alas permite librarse de mayores sacudidas que en la parte delantera y, sobre todo, que en la parte trasera (Getty)

En orden, según los especialistas, la lista la encabezan las turbulencias: el temor al movimiento es mayoritario en todas las personas que consultan por miedo a volar.

Le sigue el despegue, basado en la creencia de que el avión puede explotar (algo totalmente infundado y no verificable con la realidad, según los expertos en aviación). Al parecer, quienes temen a este momento, no toleran los ruidos y las vibraciones.

Por último, el podio de los momentos de mayor tensión se completa con el aterrizaje, que suele ser el que menor temor causa, porque todos están felices de volver a tierra, salvo que haya tormenta, una inclemencia climática que suele despertar miedo.

8 preguntas frecuentes respondidas por expertos en aviación

La persona sabe que su miedo es irracional, pero no termina de creer que estará seguro fuera de su lugar conocido (Getty)

1- ¿Cuáles son los mejores asientos para volar a los fines de sentir menos los movimientos?

- Los especialistas aseguran que no es posible afirmar con rotundidad que unas posiciones son más seguras que otras. Sin embargo, un estudio elaborado por la revista Time en el que se analizaron 17 accidentes aéreos con víctimas mortales y supervivientes ocurridos desde 1985, determinó que los pasajeros que sufrieron daños menores viajaban en la parte trasera del avión.

El informe señaló además que las butacas con riesgo de mortalidad más bajo eran las del medio de la fila, es decir, entre el pasillo y la ventanilla.

A los fines de evitar las temidas turbulencias, los expertos insisten en que si bien no conllevan riesgo, sí cierta incomodidad. “En los aviones más grandes son menos perceptibles -aseguran-. Sentarse cerca de las alas permite librarse de mayores sacudidas que en la parte delantera y, sobre todo, que en la parte trasera”.

2 - ¿Es motivo de temor que las alas del avión se agiten durante una turbulencia?

- La respuesta unánime es que no. Según Marta Noriega, piloto de Vueling, “aunque parezca que es algo peligroso, es todo lo contrario. Es completamente seguro y es aconsejable que se muevan. Si las alas del avión no fueran flexibles, con una turbulencia se romperían. Por sus características, las alas pueden resistir mucho, muchísimo más de lo necesario para aguantar una turbulencia extrema”.

Las personas con miedo a volar aseguran sentirse más seguras viajando de día (Getty)

A lo que Jaume Español, ingeniero y responsable de Servicios Técnicos en la misma compañía aérea, agregó: “Debemos tener en cuenta que un avión vuela dentro de un medio que no es estático, el aire tiene turbulencias que son como las olas del mar. Pues bien, las alas se flexionan como si fueran la suspensión de un coche y lo que hacen es amortiguar los cambios del viento. Esto ha pasado siempre, incluso cuando los aviones eran de madera, y es bueno que pase. De hecho, en los aviones más nuevos esta flexión es todavía más acentuada, ya que, además, mejora la eficiencia del avión”.

3- ¿Puede un avión volar con un solo motor?

- Para tranquilidad de los pasajeros, si uno de los motores sufre un percance, se puede volar solo con el otro. David Drury es profesor jefe de Aviación de la Universidad CQ de Australia y ante la consulta aseguró: “Los aviones deben poder volar del punto A al punto B, sobre el agua, con un solo motor”.

Y tras agregar que “la guía establecida por los reguladores de seguridad en Australia exige que cualquier avión que despegue con la intención de llegar a un destino determinado debe poder llegar allí con un motor, según las cargas de salida determinadas antes del despegue”, señaló que “esa regla garantiza que incluso si un motor se para, el avión aún puede llegar de manera segura. Puede volar hasta que se quede sin combustible. Básicamente, los aviones actuales están diseñados para volar tan bien con un motor como con dos”.

4 - ¿Cómo sabe el piloto dónde está la pista si hay muy poca visibilidad?

- Si bien la situación ideal para aterrizar es que sea un día soleado, sin viento y que la pista sea larga, lo cierto es que no siempre es así. En este punto, la piloto sostuvo que aunque el 90% de los aterrizajes son manuales, en momentos de baja visibilidad, los pilotos cuentan con herramientas que los ayudan a ser más precisos.

“Así, cuando nos encontramos con una situación de poca visibilidad, el avión cuenta con el sistema de aterrizaje instrumental de alta precisión, conocido como ILS por sus siglas en inglés (Instrument Landing System) -detalló-. Este proporciona una guía horizontal y una guía vertical, que permiten llevar el avión hasta el suelo con total seguridad. El avión hace un aterrizaje automático, que puede realizarse en esta modalidad hasta prácticamente abandonar la pista”.

El miedo a las turbulencias es el temor mayoritario en todas las personas que consultan por fobia a volar (Getty)

Por si quedaban dudas, amplió: “De hecho, con baja visibilidad, deben cumplirse tres requisitos que, de no ser así, se busca otro lugar para el aterrizaje. Estos son, que el aeropuerto tenga activada la aproximación de baja visibilidad, que el avión esté certificado para hacerlo, y que los pilotos también estén entrenados y certificados”.

5- Durante una tormenta, ¿es peligroso que impacte un rayo en un avión?

- Si bien los expertos coinciden en que el ruido es muy impactante, aseguran que no debiera haber motivo de preocupación. De hecho, aunque los pilotos evitan las grandes tormentas, en sitios como el Mediterráneo son frecuentes, pero “un avión es como una Jaula de Faraday; todo el campo electromagnético se compensa en la estructura del avión, de manera que no haya diferencias de potencia. Si cae un rayo en un avión, entra por una zona de la estructura y sale por otra sin afectar al interior”.

Para el piloto de EasyJet, Chris Foster, “las aeronaves están construidas para resistir el impacto de rayos y otras interferencias climáticas”. Aunque aclaró que también se utilizan “herramientas e instrumentos como el radar meteorológico para evitar el mal tiempo, por lo que la posibilidad de que un rayo alcance a una aeronave es remota”.

6- ¿Qué condiciones tiene que tener un aeropuerto para que sea ideal aterrizar y despegar en él?

- Lo ideal es que sea una zona llana, sin montañas, y con vientos propicios, esto es, que vengan de cara. “Evidentemente, no siempre es asÍ -señala la piloto de Vueling- por ejemplo, tener montañas cerca produce mucha turbulencia y en los aeropuertos ingleses, se dan vientos cruzados. Otra de las cuestiones que pueden complicar algo más el despegue y aterrizaje es cuando las pistas son muy cortas. Algunos aeropuertos requieren, además, de un entrenamiento específico”.

Dicho esto, la experta aclaró que “un piloto nunca aterrizará en un aeropuerto que, por la circunstancia que sea, no ofrezca todas las garantías de seguridad”.

El miedo a volar se puede presentar de las más diversas formas, y hasta volverse intolerable para quienes lo sufren (Getty)

7- ¿Es más seguro volar de día o de noche?

- Muchos coinciden en que el mejor momento para volar para los viajeros nerviosos es por la mañana, ya que las condiciones suelen ser más tranquilas y hay menos turbulencias.

En ese sentido, Tom Farrier, ex director de Seguridad de la Asociación de Transporte Aéreo, señaló que los vuelos nocturnos también presentan un “pequeño potencial de fatiga de la tripulación y desorientación espacial ocasional”.

Sin embargo, el especialista sostuvo que, debido al aumento de la seguridad en el sector aéreo, hay menos diferencia entre volar de noche y de día que antes. “Gracias a las normas de seguridad a las que se adhieren hoy en día la mayoría de los países del mundo, hay realmente muy poca diferencia en la seguridad relativa de los vuelos diurnos y nocturnos, al menos a nivel internacional”, dijo.

Según las estadísticas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, el avión es el medio de transporte más seguro (Getty)

8- ¿Qué pasa si el piloto se enferma durante el vuelo?

- Ante esta otra duda muy frecuente, Drury aclaró que “hay dos pilotos en todo momento, por lo que el copiloto ascendería al rol de capitán muy rápidamente y esto es algo que se practica habitualmente en el simulador de vuelo”.

“Existe el falso mito de que los copilotos no están tan bien entrenados como los pilotos, pero entrenamos exactamente con los mismos estándares. Es solo que, en general, los copilotos no tienen tanta experiencia -amplió el piloto-. La tripulación de cabina también está capacitada en primeros auxilios, por lo que si me enfermara, primero me alejarían de los controles y luego comenzarían a tratarme”.

