Un alfajor argentino que homenajea a la Scaloneta se consagró como el mejor del mundo

El alfajor Quiero, el triple de dulce de leche que rinde tributo a la Scaloneta, se coronó en la segunda edición del Mundial del Alfajor (Télam)

El II Campeonato Mundial del Alfajor, que se realizó este fin de semana en La Rural de Buenos Aires y del que participaron fabricantes de distintos países del mundo, tuvo un ganador argentino: el triple con dulce de leche llamado Quiero, perteneciente a una marca de la ciudad bonaerense de Campana.

El primer puesto lo ocupó así un emprendimiento pequeño que tiene escasa distribución, que iniciaron Yanina Acosta y Maximiliano Santos durante la pandemia. El mismo alfajor fue coronado también en la categoría mejor alfajor triple.

Acosta y Santos homenajearon con su creación a la Selección argentina campeona del Mundial de Fútbol, ya que cada alfajor está decorado con la camiseta de cada uno de los integrantes de la Scaloneta. “Le puse dulce de leche porque es un producto que los argentinos amamos y consumimos y el maní porque está presente en todas las picadas de amigos que se juntan a ver partidos de fútbol”, aseguró Acosta.

El alfajor Quiero, en su versión triple de dulce de leche, lleva con ganache (baño) de maní y chocolate semi amargo. “Trabajamos desde 2021, ajustando recetas”, agregó y Santos indicó que “este alfajor no se encuentra en quioscos. La mayoría de nuestras ventas fueron en Campana”, su ciudad de origen. “Es una receta artesanal, no tiene conservantes, la pasta de maní la hace ella, es todo casero”, agregó, a esta agencia Telam.

El alfajor Quiero es un el triple de dulce de leche con ganache de maní y chocolate fabricado de manera artesanal (Télam)

”Hace unos meses cerré mi gabinete de estética para dedicarme por completo a la producción, después de la pandemia no se podía hacer mucho, ahora esperamos tener nuestro propio negocio”, contó la creadora del alfajor ganador, visiblemente emocionada. “Hoy llegamos a las cuatro de la tarde, rellenamos todo el día, y luego armamos las capas para que sea un alfajor armónico, nuestros padres ayudaron a embolsar, nos quedamos sin stock“, señaló la pareja ganadora.

En los tres días de exposición, este fin de semana largo, 40.000 personas visitaron el pabellón doctor Emilio Solanet de La Rural, donde un jurado integrado por influencers, chefs, pasteleros, ingenieros en alimentos, especialistas en análisis sensorial y periodistas entregaron premios en 19 categorías, además del ganador. La selección fue muy estricta ya que se llevó a cabo con la modalidad cata a ciegas.

El jurado evaluó cientos de alfajores presentados por participantes de Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Canadá, algunos de los cuales compitieron aún cuando no contaban con estand propio en La Rural.

Por la participación récord con la que contó el evento, los organizadores plantearon que “el próximo campeonato podría necesitar un espacio más grande”, posiblemente la avenida 9 de Julio, “como hacen los festivales de asado”, se entusiasmó Hernán Montes de Oca, influencer de alfajores y presidente del jurado. ”Hay experiencias locales, pero como un producto colocado para el mundo en una competición mundial no se conocen antecedentes, no hay marcas convencionales, hay productos que no se consiguen de otra forma, habitualmente, por otro lado, vino una cantidad de gente que no esperábamos, los expositores debieron reponer mercadería ya al segundo día”, aseguró.

Yanina Acosta y Maximiliano Santos son los creadores del alfajor Quiero, el campeón mundial del alfajor (Télam)

El jurado premió con medallas de oro, plata y bronce a los mejores alfajores de 19 categorías, entre ellas chocolate blanco, chocolate negro, alfajor simple, de tres capas, tradicional, exótico o maicena.

”Hace 25 años tengo una fábrica de alfajores en Maldonado, con la receta de un abuelo uruguayo, somos ya un ícono para el turismo, trabajamos con Casapueblo, pero esto es magnífico, vinimos para apostar, ver qué pasa, competimos en alfajor frutado y chocolate negro”, relató Gustavo Rivero, director general de Colonos, un alfajor de Punta del Este, Uruguay.

La feria sirvió a los participantes, además, para publicitar durante los tres días sus productos, ya que ofrecían en sus estands degustaciones y promociones. La mayoría fueron marcas no tradicionales. “Esta edición superó todas las expectativas, me sorprendió, sabemos que, por estadística, Argentina consume 80 alfajores por segundo, nosotros en Uruguay llegamos a una marca de cinco millones por mes, creo que somos los dos países más consumidores en el mundo, esto es contagioso, vimos buenos productos aquí de Brasil y Ecuador, por ejemplo”, dijo Silvana Cabrera Nahson, una de las integrantes del jurado, que fue especialmente.

Un destacado jurado integrado por influencers, cocineros, pasteleros, periodistas e ingenieros en alimentos eligió al ganador y a los mejores de 19 categorías

Los ganadores de todas las categorías

Mejor Alfajor Simple

-Medalla de oro: Sr. Alfajor, alfajor de nutella con crocante.

-Medalla de plata: Alfajores de Uruguay, Alfajor de maracuyá y chocolate blanco.

-Medalla de bronce: Don Barceló, alfajor de dulce de leche y baño de repostería semiamargo.

Mejor Alfajor triple

-Medalla de oro: Quiero Alfajores, triple de dulce de leche y ganache de maní.

-Medalla de plata: El&mar, triple de dulce de leche y chocolate.

-Medalla de bronce: Los Retamos, triple relleno de crema de chocolate y dulce de leche.

Mejor Alfajor de Confitería

-Medalla de oro: Alfajores del Uruguay, alfajor de dulce de leche, y chocolate.

-Medalla de plata: Dulce Inés, alfajor de frambuesa y chocolate blanco.

-Medalla de bronce: La Aldea, alfajor de dulce de leche con chocolate semiamargo.

Mejor Alfajor de Maicena

-Medalla de oro: Gennaro´s (Canadá)

-Medalla de plata: La Aldea

-Medalla de bronce: El Arequero

Una de las categorías premiadas fueron los alfajores de maicena, también los de chocolate negro, los saludables, los frutales, entre otros ( Acomer.pe.)

Mejor Alfajor Saludable

-Medalla de oro: Alfajores del Uruguay, alfajor vegano con tapas de coco y relleno de frutos rojos.

-Medalla de plata: Sol de invierno, alfajor sin tacc, con dulce de leche y chocolate semiamargo.

-Medalla de bronce: Meltaim, alfajor integral vegano con marroc.

Mejor Chocolate Negro

-Medalla de oro: Tpuales

-Medalla de plata: 1823 Alfajores

-Medalla de bronce: Nurko

Mejor chocolate blanco

-Medalla de oro: Arrabal, dulce de leche y chocolate blanco.

-Medalla de plata: Sr, Alfajor, con frambuesa y limón.

-Medalla de bronce: Brava, alfajor de frambuesa y chocolate blanco.

Mejor Dulce de Leche

-Medalla de oro: El Rodeo, alfajor de dulce de leche y baño semiamargo.

-Medalla de plata: La Aldea, alfajor de maicena con extra dulce de leche.

-Medalla de bronce: Ególatra, dulce de leche y chocolate con maní tostado.

El jurado realizó una estricta selección a través de una cata a ciegas

Mejor Relleno de Fruta

-Medalla de oro: El Rodeo, de dulce de leche con cayote.

-Medalla de plata: Kakawa, de frambuesa.

-Medalla de bronce: Chocolezza, de manzana y canela.

Mejor Galleta

-Medalla de oro: Arrabal, relleno de avellanas.

-Medalla de plata: Don Abel, 4 capas de dulce de leche.

-Medalla de bronce: Valeria Patisserie, de almendra con dulce de leche.

Mejor Sabor Tradicional

-Medalla de oro: Cruz Velazco, de dulce de leche y nuez.

-Medalla de plata: Amnu, con naranja y chocolate negro.

-Medalla de bronce: Dulce de leche y chocolate negro.

El mejor sabor exótico, packaging, textura, fueron algunas de las categorías premiadas

Mejor Sabor Exótico

-Medalla de oro: Hannover, de fernet con dulce de leche saborizado.

-Medalla de plata: Guenoa, de maní.

-Medalla de bronce: Kakawa, de banana con dulce de leche.

Mejor Packaging

-Medalla de oro: Noli alfajores artesanales.

-Medalla de plata: Valeria Patisserie.

-Medalla de bronce: Menin An-Bi.

Mejor Textura

-Medalla de oro: de dulce de leche con maní tostado.

-Medalla de plata: Sabores de Azul, de lavanda con dulce de leche.

-Medalla de bronce: Chocara, sin tacc de brownie.

Mejor Aroma a Alfajor

-Medalla de Oro: Chocolezza, de dulce de leche al rhum.

-Medalla de plata: El Arequero, de dulce de leche y merengue.

-Medalla de bronce: Ayapanes, a base de plantas con dulce de leche de coco.

Mejor Alfajor Glaseado

-Medalla de oro: Montemar.

-Medalla de plata: Brava, alfajor cordobés con dulce de leche.

-Medalla de bronce: Juanino.

Numerosos emprendedores participaron de la competencia, procedentes de Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, España, Estados Unidos y Canadá, entre otros (@lightmeup.nutri)

Mejor Alfajor de Autor

-Medalla de oro: Hemels, alfajor de queso y guayaba.

-Medalla de plata: Janiz, de dulce de leche y merengue.

-Medalla de bronce: Dulce Cobo.

Mejor Alfajor PYME

-Medalla de oro: La Goulue chocolatier, alfajor de chocolate con reducción de vino al malbec.

-Medalla de plata: Placer de los dioses, de mango, maracuyá y chocolate.

-Medalla de bronce: Fasur, de dulce de leche y baño de chocolate.

Mejor Alfajor Industrial

-Medalla de oro: Punta Ballena (Uruguay), de dulce de leche y merengue.

-Medalla de plata: El Rodeo, triple negro.

-Medalla de bronce: Minue, de dulce de leche y baño repostero.

