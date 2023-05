Diez claves y 60 ejemplos para motivar a los equipos de trabajo y aumentar la productividad

Este punto se enfoca en las capacidades de los líderes de este tiempo. Cada persona que encabeza un equipo es un faro, una guía y una red de confianza en la que las personas necesitan poder respaldarse

En el mundo altamente competitivo de hoy, tener un equipo de trabajo motivado es crucial para el éxito. Pero motivar a los empleados no es solo cuestión de ofrecerles un salario más alto. De hecho, el dinero no siempre es el principal motivador para la mayoría de los empleados, según las encuestas, aunque sin descartar su centralidad, hoy quien trabaja valora a la par el buen clima, la relación con sus superiores y que haya un sentido de propósito, reconocimiento y oportunidades de crecimiento.

Te puede interesar: Cuáles son los 50 mejores espacios de trabajo para las mujeres en la Argentina

De allí que el factor de motivación incide directamente en la productividad. Un equipo motivado está más comprometido con su trabajo y se enfoca más en los resultados. Además, tienen una actitud positiva en el trabajo, lo que se traduce en un ambiente laboral más agradable y en un mejor trato con los clientes.

Por el contrario, la falta de motivación puede llevar a la desmotivación, la apatía y el bajo rendimiento.

Los dos tipos de motivación

La motivación puede ser intrínseca o extrínseca. La primera es la que surge desde el interior de la persona. Es decir, la persona está motivada por el trabajo en sí, por la satisfacción que le produce, por el sentido de logro y por el deseo de aprender y crecer.

Te puede interesar: Inclusión, liderazgo estratégico y motivación: los ejes de los cuatro ganadores para captar el talento femenino

Por otro lado, la motivación extrínseca es aquella que viene de factores externos, como el salario, los incentivos, los reconocimientos y las promociones.

Ambos tipos de motivación son importantes, pero la intrínseca es más efectiva a largo plazo, ya que las personas se comprometen e involucran más por razones internas, y no sólo por los factores externos.

El reconocimiento de la tarea bien hecha es una de las mejores formas de aplicar lo que se llama “salario emocional”, que es lo no remunerativo en dinero

10 formas de motivar a los equipos

Para empezar con las formas sencillas y efectivas de motivar a los equipos de trabajo, se necesita saber que no se trata, exclusivamente, de hacer demasiados “fuegos artificiales”, ni de trabajar en base a la euforia de la gente: con acciones cotidianas, sencillas y accesibles se logra un impacto mayor si se las sostiene en el tiempo.

La sugerencia es practicarlo continuamente y dentro de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo; para lo que cada líder de sectores y la alta dirección necesitan estar totalmente comprometidos y ser coherentes en su aplicación diaria.

1- Fomentar la comunicación abierta

El personal necesita sentirse escuchado y valorado. Con una forma de comunicación clara y abierta, empezando por los propios líderes, y luego con cada persona del equipo, se abren vínculos que, desde una verticalidad de mando, pueden verse comprometidos.

Recomiendo que quienes lideran generen espacios específicos de diálogo donde cada integrante se sienta cómodo para hablar de sus inquietudes, necesidades y sugerencias. A su vez, brindar feedback de calidad, incluyendo las mejoras, y de reconocimiento, hará que las personas se entusiasmen y puedan brindar lo mejor de sí.

2- Ofrecer oportunidades de crecimiento y desarrollo

Cada miembro de la empresa quiere sentir que está avanzando en sus carrera y que se le valora y se apoya su crecimiento profesional. Por ejemplo, capacitar y desarrollar el potencial individual y de los equipos, es muy bien percibido y sirve como un estímulo eficaz y concreto.

Incluso las mismas áreas pueden entrenar a otras en sus habilidades y competencias, produciéndose un efecto de aprendizaje colaborativo sumamente eficaz para elevar la motivación y el compromiso.

Crear un laboratorio de innovación, con tutoría profesional, para generar nuevos negocios. Participación en las ganancias de dichos proyectos

3- Reconocimiento y recompensas

“Hizo lo que debe hacer: para eso yo le pago”, se escucha decir en muchas empresas con jefes verticalistas. Sin embargo, el reconocimiento de la tarea bien hecha es una de las mejores formas de aplicar lo que se llama “salario emocional”, que es lo no remunerativo en dinero. Recomiendo a cada líder que no dude en reconocer y felicitar los logros, así como celebrarlos en equipo y comunicarlos apropiadamente dentro de la empresa.

Por otra parte, la recompensa ante rendimientos sobresalientes es otra de las formas de generar un espíritu motivado y entusiasta. Por ejemplo, invitar a un almuerzo especial, dar días libres adicionales, e incluso, escribir un texto de felicitación en la red interna de la empresa y en las redes sociales: todos estos son símbolos de la valoración por el trabajo.

4- Promover el equilibrio entre la vida laboral y personal

Actualmente más que antes es fundamental sostener el equilibrio saludable entre la vida personal y profesional. Pequeñas acciones como no molestar a las personas fuera de su horario, establecer días y horas específicas para ser contactados ante una urgencia, y el pedir permiso para hacer alguna excepción, son altamente apreciadas por quienes trabajan. La experiencia demuestra que la gente se siente más comprometida y con mayor energía.

5- Capacitar a tus empleados

Como las competencias laborales están cambiando, es fundamental entrenar a las personas en las habilidades y conocimientos de la nueva era. Hay miles de formas de capacitar en forma gratuita, por ejemplo, en los programas sin costo que ofrecen decenas de universidades como Harvard, Stanford, Berkley, y las de los distintos países.

La red social LinkedIn tiene también cientos de cursos cortos virtuales a muy bajo costo, que cada personal podrá tomar de acuerdo con sus necesidades.

Implementar programas de mentoría para el desarrollo profesional

6- Hacer las condiciones de trabajo más flexibles

El trabajo con flexibilidad es otra forma de incentivar. Teletrabajo, horarios flexibles y días reducidos, son algunas de las alternativas. Esto no solo ayudará a los empleados a equilibrar su vida laboral y personal, sino que también les demostrará que la empresa se preocupa por su bienestar y está dispuesta a ser flexible para acomodar sus necesidades.

Para implementar estas políticas es conveniente que se estudien, consensuen con los equipos, y se logre el mejor equilibrio entre las demandas de resultados, el seguimiento, y los tiempos flexibles.

7- Proporcionar beneficios

Además de los tradicionales —y en muchos países, establecidos por la ley laboral— como el seguro de salud, vacaciones pagadas y permisos de distinto tipo, las empresas pueden, por ejemplo, agregar descuentos en sus productos y servicios, y asignar cierto cupo de tiempo libre remunerado.

Para implementar estrategias de beneficios conviene establecer un protocolo sumamente claro y bien comunicado internamente, con sus alcances, limitaciones y objetivos a cumplir para que se implementen. Siempre debemos pensar que cualquier beneficio se puede asumir luego como un derecho adquirido, por lo que ambas partes necesitan ser conscientes de las condiciones y requisitos.

8- Mejorar la comunicación interna

Si hubiese un solo aspecto que me pidieras recomendar enfáticamente para aumentar la motivación, es el de tener una óptima comunicación interna. La mayoría de las empresas que conozco adolece de esto, fundamentalmente porque no le dedican foco ni tiempo, y porque no se entrena a líderes ni al personal en comunicación efectiva.

Cuando la comunicación fluye de manera ágil, clara y precisa, los equipos sienten menos estrés y se produce una disminución en la tasa de conflictos por malentendidos. Al lograrlo, las personas confían más, sienten que tienen una red de contención en sus colegas, y mejora notablemente el ambiente laboral. Para empezar, sugiero que se empiece por desarrollar un alto nivel de comunicación interna desde la alta dirección. Luego, derramarlo hacia abajo y hacia los costados.

La implementación de estas acciones dependerá de los recursos y políticas de cada organización por lo que se deberá seleccionar aquellas que sean más factibles y relevantes para cada una

9- Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo

Los ambientes de trabajo que promueven la colaboración entre colegas e inter-áreas se ha demostrado que son más eficientes que los que no lo hacen.

Esto no solo ayudará al personal a sentirse más involucrados en el trabajo, sino que también mejorará la calidad del trabajo y aumentará la eficacia personal, y el sentido de pertenencia. Podrán verse como parte de algo mayor y

10- Ser líderes positivos y con propósito

Este punto se enfoca en las capacidades de los líderes de este tiempo. Cada persona que encabeza un equipo es un faro, una guía y una red de confianza en la que las personas necesitan poder respaldarse. Ser abiertos, tener flexibilidad mental para considerar puntos de vista diferentes y alentar a las personas, forman parte de esta mentalidad de liderazgo.

Un punto central para trabajar es el tener en claro el propósito, el para qué hacemos lo que hacemos. Hay que repetirlo y traerlo presente constantemente, porque, de esa forma, lograrás afianzar la conexión entre los propósitos individuales con los corporativos. Cuando lo logras, todo empieza a fluir de una manera que quizás jamás imaginaste que fuese posible de lograr.

60 acciones concretas para la motivación

Además de las 10 formas anteriores, para inspirarse y motivar más al personal con tácticas y estrategias sencillas, de alto impacto y sostenibles en el tiempo, esta lista de 60 acciones pueden ser adaptadas y se pueden aplicar de inmediato, tal vez dos inicialmente y luego ir sumando el resto del menú de motivación hasta consolidarlo en aproximadamente un año con las que se consideren apropiadas.

Un equipo motivado está más comprometido con su trabajo y se enfoca más en los resultados

1- Un espacio en el año para una breve reunión con la máxima autoridad de la compañía

2- Política de puertas abiertas de cada líder

3- Maternidad y paternidad con algún beneficio adicional por fuera de lo establecido legalmente

4- Reconocer los logros individuales y de equipo en reuniones

5- Celebrar los cumpleaños y logros personales

6- Establecer metas claras y alcanzables, bien comunicadas a cada persona

7- Implementar programas de mentoría para el desarrollo profesional

8- Coaching individual y/o grupal

9- Promover un ambiente de trabajo inclusivo. Celebrar la diversidad

10- Realizar actividades de voluntariado como equipo

11- Organizar competencias amistosas entre departamentos

12- Establecer programas de reconocimiento de miembros destacados

13- Proporcionar espacios de descanso confortables dentro de la empresa

14- Organizar eventos sociales y fiestas para fomentar la camaradería

15- Generar oportunidades para que los empleados compartan ideas y sugerencias

16- Establecer un programa de recompensas basado en el desempeño

17- Proporcionar apoyo emocional y recursos para el bienestar mental

18- Organizar charlas y conferencias motivacionales internas

19- Fomentar la participación en grupos de interés o clubes

20- Proporcionar oportunidades de liderazgo en proyectos específicos

21- Dar acceso a recursos de desarrollo personal

Un equipo motivado tiene una actitud positiva en el trabajo, lo que se traduce en un ambiente laboral más agradable y en un mejor trato con los clientes

22- Establecer un programa de reconocimiento al estilo de “empleados/as del mes”

23- Permitir que los empleados propongan ideas y proyectos

24- Limpieza y orden en la oficina

25- Materiales de trabajo funcionales, modernos y óptimos para la tarea

26- Espacios amplios y lo más confortables posibles

27- Organizar actividades de team building

28- Fomentar la participación en conferencias o eventos de la industria

29- Capacitación en habilidades de comunicación y liderazgo

30- Mostrar aprecio por el esfuerzo y la dedicación

31- Promover un ambiente de trabajo sin jerarquías excesivas

32- Jugar al “amigo secreto” en la oficina

33- Proporcionar oportunidades para asumir nuevos desafíos

34- Fomentar la autonomía y la toma de decisiones

35- Establecer un programa de sugerencias de mejora interna, y que realmente se tomen en cuenta las que sean viables. Comunicar apropiadamente

36- Organizar sesiones de lluvia de ideas para resolver problemas

37- Proporcionar acceso a recursos de bienestar físico, como gimnasios o clases de yoga

38- Mentorías inversas: jóvenes enseñan habilidades a los mayores

39- Realizar reconocimientos públicos en boletines internos y redes sociales de la empresa

40- Fomentar la participación en proyectos de responsabilidad social corporativa

41- Ofrecer oportunidades de promoción y ascenso dentro de la empresa

Generar oportunidades para que los empleados compartan ideas y sugerencias (Getty)

42- Implementar un programa de reconocimiento económico por logros destacados

43- Establecer un programa de reembolso de gastos relacionados con el trabajo

44- Establecer un sistema de horario de verano o jornada intensiva

45- Ofrecer días libres adicionales por logros o aniversarios en la empresa

46- Brindar un obsequio, día libre o adicional en vacaciones, o un bono, por referencia de nuevos talentos contratados

47- Organizar programas de intercambio de empleados con otras sucursales o empresas asociadas

48- Establecer un programa de horario flexible para padres o cuidadores

49- Ofrecer días libres remunerados para que los empleados realicen voluntariado en proyectos sociales

50- Proporcionar acceso a programas de asesoramiento o apoyo financiero; o consultoría con los abogados, contadores y especialistas de la misma empresa

51- Ofrecer un programa de préstamos para el personal con tasa de interés cero, o muy baja

52- Proporcionar elementos para la decoración personalizada de los espacios de trabajo

53- Establecer un programa de opciones de acciones o participación en la propiedad de la empresa

54- Ofrecer oportunidades de viajes de negocios o asignaciones internacionales

55- Proporcionar comidas o refrigerios gratuitos en la oficina. Considerar las condiciones de salud que pudiesen existir, como veganos, celíacos, dietas especiales bajas en azúcar, sodio, etc

56- Diseñar un programa de préstamo de equipos electrónicos, como celulares, laptops o tablets, para uso personal de los empleados. Opcionalmente, facilitar la renovación de algún equipo personal, financiado por la empresa

Actualmente más que antes es fundamental sostener el equilibrio saludable entre la vida personal y profesional

57- Proporcionar incentivos por ideas innovadoras que generen ahorro o mejora en los procesos de la empresa

58- Crear un laboratorio de innovación, con tutoría profesional, para generar nuevos negocios. Participación en las ganancias de dichos proyectos

59- Implementar un programa de flexibilidad de vestimenta en la oficina.

60- Biblioteca corporativa con préstamo de libros y acceso a materiales online

La implementación de estas acciones dependerá de los recursos y políticas de cada organización por lo que se deberá seleccionar aquellas que sean más factibles y relevantes para cada una.

El resultado final será que, desde el liderazgo, se perciba claramente un compromiso total con la motivación del personal. Al hacerlo, se estará ayudando a crear un ambiente laboral más agradable y productivo, lo que se traducirá en un mayor éxito empresarial.

Daniel Colombo: Facilitador y Máster Coach Ejecutivo especializado en alta gerencia, profesionales y equipos; mentor y comunicador profesional; conferencista internacional; autor de 32 libros. LinkedIn Top Voice América Latina. Coach profesional certificado por ICF en su máximo nivel, Coach certificado, Miembro y Mentor en Maxwell Leadership, el equipo de John Maxwell.

Seguir leyendo