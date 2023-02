Premios Grammy 2023: los looks de la alfombra roja de la gala de la música

Desde la Arena Crypto de Los Ángeles, Estados Unidos, la alfombra roja de los Premios Grammy 2023 comenzó a mostrar todo su brillo con las apariciones de las celebridades más destacadas del mundo discográfico. La 65º edición de estos galardones tendrá como anfitrión al comediante sudafricano Trevor Noah, recordado por su participación en la sátira televisiva The Daily Show.

La fiesta de la industria discográfica de Estados Unidos recibirá a famosos latinoamericanos como Bad Bunny, Sebastián Yatra, Fito Páez y Camila Cabello. A su vez, algunos reconocidos artistas de la escena internacional serán Adele, Lizzo, Harry Styles y Taylor Swift, entre otros.

Todos los looks de la alfombra roja

Lizzo optó por un look naranja electrizante (AFP)

Sobre el look impactante de la cantante Lizzo, el diseñador Benito Fernández señaló a Infobae: “Me gusta, me encanta el color. Parece el color de moda, me parece súper teatral. Me gusta mucho, tiene mucha fuerza y eso se nota es como que si nada estuviese representando una una reina, me encanta. Es como una morfología morfología diferente y me encanta, me parece genial la texturas..

Sebastián Yatra, súper moderno, con saco sin camisa (AFP)

Sobre el look de Sebastián Yatra, Maureen Dinar consideró: “Un saco como esmoquin sin ser muy formal y sin camisa. Como que lo adaptan a un look más desenfadado por la música y por el evento”.

Profumo, por su parte, dijo: “Espectacular Sebastián con un traje de diseño en raso y crep, con aplicaciones de pedrería en azabache. Me hubiera gustado un poco más angosto el pantalón, lo hubiera estilizado más. Total Look, 8 puntos. La tendencia en bordado en los trajes de hombre para una gala va en auge, es excelente”.

Brandi Carlile ofrecerá un show en la ceremonia (AFP)

En cuanto al look de Brandi Carlile, Dinar afirmó: “Esto es un equipo un poco de los años 60 de la época de los Beatles en los 60 con el Look del saco 7/8 en Satén camisa fucsia muy onda Valentino con su colección 2023″.

Profumo sumó: “Correcta, con un look masculino en raso y con la misma tendencia en apliques y bordado en azabache para el ambo del traje, la blusa en seda raseada corta con el total black dándole el toque femenino. La levita entallada la distingue en la red carpet”.

La actriz está nominada por su video musical (AFP)

En cuanto a la presentación de la actriz y cantante Daryl Hannah, Dinar opinó: “Está vestida con un equipo de saco negro, con medias labradas y borcegos bajos. Mucha onda roquera y joven”.

La cantante Shania Twain optó por un look excéntrico (Gettyimages)

“Súper excéntrica. Con un traje en blanco y negro y un llamativo sombrero en composé, está vestida para la ocasión lejos de la elegancia y el glamour, optando por un outfit llamativo acorde a esta gala. Si se quiere, con un pelo rojo fuego que aumenta la imagen en su exposición fashionista: total look”, opinó Profumo sobre el look de Shania Twain.

Sheryl Crow eligió un strapless negro (Gettyimages)

Sobre Sheryl Crow y su look, Fernández dijo: " Me gusta, me parece lindo el trabajo que tiene el corset el strapless. Como encima de pliegues. Lo no me gusta tanto es el pelo y el maquillaje, pero el vestido me parece que está bien, está correcto”.

El argentino Fito Páez está nominado como Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino( AFP)

“¡Fito siempre Fito! Divino con un traje Borgoña y una camisa con colores en azul y verde lima bien contrastante y acorde con la red carpet, su pareja si bien está más formal, esta más sobria que él siendo que ambos optaron x calzado deportivo blanco; 6 puntos para ambos”, precisó Profumo.

Taylor Swift optó por un conjunto dos piezas en azul noche (Gettyimages)

Taylor Swift optó por un azul petróleo, sobre su elección, Benito Fernández dijo: “Me encanta el vestido, que que tenga manga larga me parece súper elegante, también gran elección el color y el bordado. El make up, el cabello y los aros, la verdad que es para mí una de las mejores vestidas”.

Taylor Hale en total black y con guantes de cuero (AFP)

Sobre Taylor Hale, Profumo señaló que “está elegantísima y sofisticada. Canchera y sobria con un vestido corto cruzado con amplias mangas en volumen como único detalle y acompaña su outfit un súper clutch, guantes de vinilo que son tendencia”.

Harry Styles llegó a la alfombra roja con una única prenda de tirantes y piernas largas (AFP)

Dinar se refirió a la elección de Harry Styles y detalló: “Es un enterito o maca bien suelto como jardinero jardinero arlequín en una tela brillosa tipo lame Lurex del diseñador Harry lambert. El escote es musculoso bien escotado y lo usa sin nada de bajo”

Gayle era nominada al Grammy en la categoría de Mejor Canción del Año por su Abcdfu (AFP)

“Muy osada y fiel a su estilo para esta gala, con un vestido de encaje con un tramado muy abierto, siendo un vestido muy arriesgado, hubiera completado su outfit con una base en transparencia negra, eso hubiera sido una gran propuesta”, observó Profumo.

