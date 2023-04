Un corredor de 93 años y tres argentinos con la Copa del Mundo, las historias del maratón más grande de Europa

El circuito del maratón de París coincide en algunos puntos con el maratón olímpico que se celebrará en 2024 (Stephane Kempinaire/DPPI)

Junto con Nueva York, París cuenta con el maratón más multitudinario del mundo. Es decir, se trata de la competencia donde más personas corren los 42 Km 195 mts como distancia única en el día de la competencia. De la edición 2023, participaron unos 51. 000 corredores, confirmando la popularidad de la carrera. No hay misterio para su popularidad, París como Nueva York, son destinos turísticos a los que todo el planeta desea ir. Sus maratones son naturalmente elegidas por miles de corredores. Si bien París no agota sus cupos al instante como Nueva York, su fama recorre el mundo, no sólo Europa.

En los días previos y posteriores a la carrera, el centro de París estuvo dominado por las protestas en las calles. Pero como suele ocurrir con los eventos que benefician a la ciudad, el día de la competencia no quedaron coletazos de dichas protestas, aún cuando el domingo no es un día de marchas.

Los parisinos se volcaron a cada avenida y cada calle para alentar a los corredores de todo el mundo, no sólo los locales. El recorrido es inmejorable. El maratón empieza en la Avenida de Champs-Élysées bajando para dar la vuelta a la plaza de la Concordia antes de girar a la derecha en la Rue de Rivoli. La ruta pasa por el Museo del Louvre, la Plaza de la Bastilla y otros lugares emblemáticos. Sigue el curso del río Sena y pasa por debajo del Pont Neuf.

Si el Arco del Triunfo era la postal de la largada, también lo es de llegada, pero desde otro ángulo. Por algo tanta gente desea participar.

El maratón de París es el más convocante de Europa por la cifra de inscriptos que participan cada año (Reuters)

Cada maratón tiene miles de historias y París 2023 no fue una excepción. Uno de los momentos más emocionantes del maratón fue la carrera realizada por Charly Bancarel, que con 93 años se convirtió en el corredor de mayor edad en completar el maratón de París en toda su historia.

Lleno de lágrimas, el veterano corredor no pudo contener la emoción de ver miles de personas que lo aplaudían y lo alentaban hasta cruzar la meta en un poco más de siete horas. Bancarel no es un corredor novato, por supuesto, pero tampoco corrió toda su vida. Se volvió maratonista pasando los cincuenta años y participó de carreras por diferentes lugares de Europa, así como también del maratón de Nueva York, en EEUU.

La alegría de su triunfo no le impidió prometer que intentaría correr en París 2024, en el maratón abierto a los aficionados que se hará durante los Juegos Olímpicos de la ciudad en agosto de ese año.

Pero entre muchos momentos de alegría, récords personales y personajes simpáticos, tres corredores tuvieron también su momento. Se trata de dos corredores argentinos y uno español, que corrieron con la camiseta de la Selección argentina de fútbol, la misma que se coronó campeona en Qatar 2022.

Carlo Azuaga, de Barcelona y fanático de Messi, junto a los argentinos Tonono Ameijeiras y Mauro Colopera (Gentileza: @gagastrophe / Tonono Ameijeiras)

La historia de los tres corredores empezó meses atrás. Carlo Azuaga, de Barcelona, fanático de Messi, es amigo de Tonono Ameijeiras, un argentino radicado en Londres. Azuaga, que siente un gran cariño por los argentinos, le regaló a su amigo una réplica de la Copa de los campeones del mundo en el mes de enero, como obsequio de cumpleaños. Ambos pensaban hace tiempo en correr París y sumaron a un amigo de la infancia de Tonono, Mauro Colopera, quien empezó a correr hace dos años pero jamás había hecho un maratón.

Colopera no es alguien que viaje seguido, más bien lo contrario, pero no pudo resistir la oferta de incorporar a sus vacaciones esta carrera. Fue idea del español pasar la meta con la Copa. Claro que no se puede correr 42 Km 195 mts con una copa en la mano, no sólo por la incomodidad, sino porque es demasiado para un gesto cuyo recibimiento no se podía prever.

Así que un cuarto amigo -el hermano del corredor español- los esperó en el kilómetro 41 para darle el trofeo al final de la carrera. Este amigo tuvo que explicar sin un buen francés, que hacía con una Copa en una bolsa a los controles de gendarmería que eran bastante fuertes. Al ver a los tres maratonistas sacó el trofeo y se los entregó.

Los dos argentinos y el catalán corrieron los 42K con la camiseta argentina (Gentileza: @gagastrophe/ Tonono Ameijeiras)

El público, que fue muy amable y felicitó a los maratonistas durante todo el recorrido, avivó su espíritu futbolero al ver la Copa y los aplausos se mezclaron con abucheos, pero siempre como parte del juego entre atletas. Al cruzar la meta Colopera lloró, como lloran todos los debutantes en maratón. En menos de cuatro horas se abrazaron de felicidad. Una fotógrafa captó el momento que, según ella, fue lo más emocionante de la llegada. Subió la foto a su cuenta de Instagram y les envió las fotos a los corredores más tarde.

Muchos atletas con disfraces, algunos muy famosos, como el Big Ben, acudieron para sacarse fotos con los tres corredores que representaban a la selección campeona de fútbol.

Así son los maratones. Los que repiten, los que debutan, los que no se rinden nunca, los que quieren correr mientras el cuerpo aguante. París 2023 tuvo un ingrediente extra y es que ahora todos están pensando que por primera vez en toda la historia de los Juegos Olímpicos los corredores no profesionales tendrán una participación en el evento que cierra los días de competencia. No será el mismo recorrido, pero sí la misma emoción.

El running, como ningún otro deporte, ha dominado las calles de las más grandes ciudades del mundo. Una forma de entender el deporte que le ha cambiado la vida a millones. Es imposible ver la llegada de un maratón sin sentir el deseo de estar en la próxima línea de largada.

*Santiago García es maratonista, autor de los libros “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

