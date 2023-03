Diez looks de los Premios Oscar que dieron que hablar

Muchas de las elecciones de estilo tienen ricas historias de fondo, como la razón por la que Billy Porter llevó un vestido y no un esmoquin en 2019, que añaden contexto y profundidad a los momentos de la alfombra roja

La próxima ceremonia de los Oscar, el domingo 12 de marzo, es el evento más esperado de la temporada de premios de este año y, si los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y otros eventos de los últimos meses sirven de indicación, está destinada a ser una noche llena de looks de moda memorables.

A tan solo días de la gran noche, echamos un vistazo a algunas de las elecciones más controvertidas e icónicas de la historia del espectáculo, en concreto, los looks que no podemos dejar de comentar año tras año.

Las pasadas ceremonias de entrega de premios han suscitado algunos de los momentos más debatidos de la moda. ¿El vestido de cisne de Bjork fue una genialidad o una locura? ¿El momento #RightLeg de Angelina Jolie en las redes sociales eclipsó su vestido de Atelier Versace? ¿Mereció la pena el tropiezo que causó el vestido de Dior de Jennifer Lawrence?

La verdad es que la moda es subjetiva. Lo que para una persona es lo mejor vestido, para otra puede ser lo peor. Pero una cosa está clara: estos looks dieron que hablar. A continuación, X momentos de la moda de los Óscar que causaron un gran revuelo, en orden cronológico.

1. Cher, 1986

Aunque Cher se arrepienta de su elección, sigue siendo un ícono. “Sabía que algunos miembros de la Academia no me consideraban una actriz seria”, declaró a British Vogue

Cher, la reina del teatro, fue sin duda la estrella de la alfombra roja ese año. Llevaba un diseño de Bob Mackie, su colaborador de toda la vida: un vestido negro de lentejuelas que le dejaba al descubierto la cintura y que completaba con un espectacular tocado de plumas. Un look de corista de Las Vegas que dio que hablar durante años. Al parecer, lo llevó como un gesto desafiante contra la Academia, que no la nominó por su papel en Máscara.

2. Whoopi Goldberg, 1993

La actriz escogió un vestido al que no le faltaba de nada

Whoopi Goldberg acaparó todas las miradas cuando lució este mono de brocado morado y verde (¡con zapatos a juego!) en los Oscar de 1993, un conjunto que incluso incluía una espectacular capa. El atuendo recibió críticas mixtas, pero no se le puede reprochar que intentara aventurarse fuera de un mar de vestidos demasiado seguros.

3. Lizzy Gardiner, 1995

Lizzy Gardiner es una diseñadora de vestuario australiana que ha estado trabajando en Hollywood desde principios de la década de 1990

Lizzy Gardiner, una diseñadora de vestuario australiana que ganó el Oscar ese año al mejor diseño de vestuario, apareció en la alfombra roja con su propio diseño inesperado. Su vestido estaba hecho con 254 tarjetas American Express Gold, todas unidas por alambre. “Aquella noche molestó a mucha gente”, reflexionó Gardiner más tarde. “Muchas mujeres, creo que se sintieron eclipsadas o cabreadas porque no me tomaba las cosas tan en serio como debería”.

4. Björk, 2001

La cantante llevó seis huevos de avestruz y los esparció por la alfombra roja

Fue el vestido que conmocionó al mundo: la cantante islandesa Björk protagonizó uno de los mayores momentos de la cultura pop de todos los tiempos cuando lució un vestido de cisne de Marjan Pejoski en los Oscar de 2001. La falda y el cuello largo de cisne, que Björk llevaba como un pañuelo, se conservan en museos de todo el mundo. El controvertido look iba acompañado de un bolso en forma de huevo.

5. Angelina Jolie, 2012

Solo con una abertura estratégica en su vestido negro de Atelier Versace, Angelina Jolie logró revolucionar la gala de 2012

El look de Angelina Jolie en los Oscar 2012 es sin duda el que más memes recibió de la historia reciente. La actriz se comprometió plenamente con la abertura hasta el muslo del vestido, mostrando su pierna derecha en la alfombra roja tanto que su pose exagerada estimuló todo un movimiento en las redes sociales apodado simplemente #AngiesRightLeg. Incluso hay una cuenta de Twitter para su pierna izquierda, porque la derecha “acaparó todos los focos”.

6. Jennifer Lawrence, 2013

El vestido estaba sacado de la colección Dior Haute Couture y era un delicado modelo de seda, en rosa palo y escote bustier

Ganadora del premio a la mejor actriz por Silver Linings Playbook en 2013, Jennifer Lawrence eligió para la ocasión un vestido de Dior strapless de Raf Simons. Su voluminosa cola causó sensación, pero gracias a ella fue que cuando subió las escaleras para recoger su Oscar durante la ceremonia, se tropezó y se convirtió en una sensación viral.

7. Pharrell Williams, 2014

Pharrell Williams dio una sorpresa en la alfombra roja de los Óscar 2014

En 2014, Pharrell abandonó los códigos tradicionales de la moda masculina en favor de un esmoquin acortado de Lanvin, con pantalones cortos. También llevó zapatos sin medias. El atrevido look dividió a la crítica, pero consolidó al cantante como uno de los hombres más arriesgados de Hollywood.

8. Rita Moreno, 2018

La intérprete acudió 56 años después con el mismo vestido con el que se alzó con el premio a mejor actriz de reparto por "West Side Story"

En 2018 la actriz Rita Moreno dio que hablar a los fans de la moda después de que optara por reciclar el vestido de los Oscar que lució originalmente en 1962, cuando ganó el premio a la mejor actriz de reparto por su papel en West Side Story. El vestido se modificó ligeramente para su segunda aparición: el escote se hizo strapless, y Moreno añadió un pesado collar de oro para darle un efecto dramático.

9. Billy Porter, 2019

Billy Porter deslumbró con un vestido de terciopelo en los Óscar 2019

Billy Porter se robó todas las miradas cuando asistió a los Oscar 2019 con un vestido de baile a medida, no un esmoquin, de Christian Siriano. “Siempre he querido llevar un vestido de baile, solo que no sabía cuándo”, dijo Porter a Vogue sobre el look. “Quiero que la gente entienda que no tienes que entender o incluso estar de acuerdo con la autenticidad o las verdades de otras personas, pero todos debemos respetarnos. La gente se va a sentir muy incómoda, pero no es asunto de nadie más que mío”.

10. Halle Berry, 2021

La actriz Halle Berry acaparó varios titulares por su peinado en la gala de los Óscar

Cuando Halle Berry lució su vestido rosa de Dolce & Gabbana en los Oscar 2021, Internet se llenó de conversaciones sobre un elemento concreto de su look: su nuevo corte de pelo. Cambiando radicalmente su larga melena hasta los hombros, la actriz apareció en la alfombra roja con un corte recto en forma de A recién cortado y un micro flequillo. Aunque resultó ser una peluca, los usuarios de Twitter e Instagram no tardaron en compartir memes sobre su nuevo peinado.

