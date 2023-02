Las mejores imágenes de la Gala Lírica que dio inicio al 7° Festival Federal de Orquestas infantiles en Chascomús

Gala Lírica del 7° Festival Federal de Orquestas infantiles en Chascomús

En una velada casi mágica, este martes por la noche la Orquesta Escuela de Chascomús, bajo la dirección del maestro Carlos Vieu, dio el puntapié inicial en el Parque Libres del Sur de esa localidad bonaerense, de la 7° Fiesta Federal de Orquestas Infantiles y Juveniles. Se trata de un evento que reúne a más de 500 chicos de todo el país con un solo objetivo: la música.

Desde 1998, 8500 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, han pasado por este espacio de contención y crecimiento que tiene como vector a la música

Con una Gala Lírica, una multitud disfrutó en el parque situado frente a la laguna de Chascomús de esa primera jornada del Festival SOIJAr 2023 (Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina), que se lleva a cabo en la ciudad declarada Capital Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles. Este año, el festival se extenderá hasta el próximo sábado 25 de febrero, con la participación de más de 500 niños, niñas y jóvenes músicos de toda la Argentina.

En una noche soñada, las multitud celebra y disfruta del espectáculo lírico del que fueron protagonistas los niños y jóvenes músicos

Bajo la dirección del maestro Carlos Vieu y con la participación de la soprano Marina Silva, la mezzo soprano Alejandra Malvino, el tenor Enrique Folger y el barítono Ricardo Crampton, la Orquesta Filarmónica de Chascomús —junto a Profesores Multiplicadores y Embajadores de Agrupaciones Musicales de la Orquesta-Escuela de Chascomús y el Seleccionado Argentino de Multiplicadores— fue la anfitriona de un fantástico viaje musical a través de una selección de arias de las óperas más famosas de la historia.

La Orquesta Escuela de Chascomús, bajo la dirección del maestro Carlos Vieu, dio el punta pié inicial este martes por la noche, en el Parque Libres del Sur de esa localidad bonaerense, el inicio de la 7° Fiesta Federal de Orquestas Infantiles y Juveniles

Con un impacto directo en la inclusión, integración y promoción de la población chascomunense, la primera Orquesta-Escuela de Argentina creada en 1998 viene llevando a cabo una tarea que incluye a más de 1000 protagonistas en distinta acciones de cada año. Desde ese año, 8500 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, han pasado por este espacio de contención y crecimiento que tiene como vector a la música.

Desde antes del anochecer, los jóvenes músicos fueron ocupando sus lugares en el escenario

Marina Silva primero, con Mi Chiamano Mimi, de la ópera La Boheme; y el local Ricardo Crampton a continuación, con la Canción del toreador, de Carmen, fueron los encargados de marcar el rumbo, tras una apertura instrumental que incluyó la Marcha Triunfal y fragmentos de la inmortal Aída de Giuseppe Verdi, con la batuta de Valeria Atela, creadora y directora de la Orquesta-Escuela de Chascomús y presidenta honoraria de la Fundación SOIJAr, organizadora del encuentro, que cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.

El cantante local Ricardo Crampton hizo una magistral interpretación de la Canción del toreador, de la ópera Carmen

Enseguida, una conmovedora interpretación de Enrique Folger de Nessum Dorma, de Turandot, y una estupenda Alejandra Malvino en el rol de Carmen, dándole vida a la Habanera de Bizet, completaron un primer bloque saludado con ovaciones por el público, espectador privilegiado de un atardecer soñado en la ciudad bonaerense.

La soprano Marina Silva y la mezzo soprano Alejandra Malvino, en un tramo de sus interpretaciones

En ese marco, el cuarteto vocal se repartió los aplausos con los que la audiencia, que contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, recompensó las sendas interpretaciones de la Barcarola de Los Cuentos de Hoffmann el aria Di Provenza il mar, il suol de La Traviata, y dos clásicos esenciales del género: E lucevan le stelle, de Tosca, y O mio babbino caro, de Gianni Schicci; cada una de ellas presentada por Adrián Korol, quien sumó una cuota de humor a sus intervenciones.

La soprano Marina Silva es saludada por el director Carlos Vieu en el final de su interpretación

La recta final del repertorio incluyó ineludibles como O suave fanciulla, de La Boheme, con Folger y Silva recreando la escena que juegan Mimi y Rodolfo en la obra de Puccini; el cuarteto Bella figlia dell’ amore y Si, vendetta, ambas de Rigoletto; y el brindis de La Traviata, Libiamo ne’ Lieti Calici, con Silva, Malvino, Folger y Crampton copa en mano y con el público acompañando con palmas y en plan de coro de ocasión.

Hubo también fragmentos de la inmortal Aída de Giuseppe Verdi, con la batuta de Valeria Atela, creadora y directora de la Orquesta-Escuela de Chascomús

El broche de oro, casi dos horas después del inicio del recorrido, llegó de la mano de O Sole mío, una vez más con la multitud sumada a las voces de los cantantes y acompañada por una orquesta que sonó tan ajustada como entusiasta bajo la conducción de Vieu, quien se sumó a la celebración arengando a la audiencia con un festejado juego de palmas.

El festival continuará este jueves, viernes y sábado

Las próximas fechas

El festival continuará con los Conciertos al atardecer este miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de febrero desde las 19.30, siempre en el imponente escenario montado de espaldas a la laguna. Finalmente, el sábado 25 será el broche de oro con el gran concierto a cargo de dos megaorquestas de más de 250 integrantes cada una. Este espectáculo pondrá punto final a una semana intensa, durante la cual los jóvenes músicos participarán de diferentes actividades como seminarios, talleres, clases y ensayos.

El 7°Festival Federal de Orquestas Juveniles e Infantiles cerrará este sábado en el mismo Parque Libres del Sur

Ficha técnica

Programación

1. Obertura-Marcha Triunfal, Aida. G.VERDI.

2. Mi Chiamano Mimi, La Boheme. G.PUCCINI.

3. Toreador, Carmen. G.BIZET.

4. Turandot. Nessum Dorma. G.PUCCINI.

Otro especial logro de la anfitriona, la Orquesta-Escuela de Chascomús se produjo el año pasado cuando fue destacada por el músico Rinco Starr

5. Habanera, Carmen. G. BIZET.

6. Barcarola de los cuentos de E. T. A. Hoffman. J.OFFENBACH.

7. Aragonesa, Carmen. G. BIZET.

8. Di Provenza il Mar, La Traviata. G. VERDI.

9. Lucevan le Stelle, Tosca. G. PUCCINI.

10. O Mio Babbino, Gianni Schicchi. G.PUCCINI.

11. Mon Coeur s’ouvre á ta voix, Sansón y Dalila. C. SAINT-SAËNZ.

12. O Soave Fanciulla, La Boheme. G. PUCCINI.

La trayectoria y la trascendencia de la primera Orquesta-Escuela en Argentina sorprendieron a Ringo Star que la declaró “embajadora de la paz y amor”

13. Quartetto “Bella Figlia dell’amore”, Rigoletto. G. VERDI.

14. Si Venedetta, Rigoletto. G. VERDI.

15. Brindis “Libiamo ne’lietti calici”, La Traviata. G. VERDI.

El músico de los Beatles, desde su cumpleaños 77, cada 7 de julio, celebra su día de nacimiento, con un evento que convoca a figuras de la música y hace un llamado “a la convivencia mundial”. La Orquesta fue elegida en 2022

Solistas: Marina Silva, Alejandra Malvino, Enrique Folger, Ricardo Crampton.

Orquesta Filarmónica de Chascomús, Profesores Multiplicadores de la Orquesta-Escuela de Chascomús y Seleccionado Argentino de Multiplicadores.

El sábado 25 será el broche de oro con el gran concierto a cargo de dos megaorquestas de más de 250 integrantes cada una

La organización del evento estuvo a cargo de la Fundación SOIJAr, una entidad sin fines de lucro que promueve en Argentina el sistema de creación, desarrollo y fortalecimiento de orquestas infantiles y juveniles como herramientas de educación y promoción sociocultural para los chicos.

El sábado se pondrá punto final a una semana intensa, durante la cual los jóvenes músicos participarán de diferentes actividades como seminarios, talleres, clases y ensayos

Orquesta-Escuela de Chascomús

Otro especial logro de la anfitriona, la Orquesta-Escuela de Chascomús se produjo el año pasado. Desde su cumpleaños 77, cada 7 de julio, Ringo Starr celebra su día de nacimiento, con un evento que convoca a figuras de la música y hace un llamado “a la convivencia mundial”. El ex baterista de los Beatles, desde entonces, convoca a miles de personas en todo el mundo a enviar su mensaje de paz y amor en un evento que trasciende las fronteras y los idiomas en busca de unir en una sola voz, a todas las personas que crean que la paz y el amor son una premisa de vida.

La organización del evento estuvo a cargo de la Fundación SOIJAr, una entidad sin fines de lucro que promueve en Argentina el sistema de creación, desarrollo y fortalecimiento de orquestas infantiles y juveniles como herramientas de educación y promoción sociocultural para los chicos

La trayectoria y la trascendencia de la primera Orquesta-Escuela en Argentina sorprendieron a Ringo, siendo declarada “embajadora de la paz y amor” por el artista inglés y a través de un primer video, saludó a los chicos y chicas de Chascomús.

El festival se lleva a cabo desde hace 7 años en la Capital Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles, Chascomús

El vínculo con el baterista se originó por medio de una persona que apadrina la institución chascomunense y que, a su vez, es amigo de unos de los productores que representan a Ringo en la Argentina que en 2017. Ese año se buscaban ciudades del Cono Sur del continente americano para sumarse al clásico evento de cumpleaños como nuevos embajadores, por lo que surgió la propuesta de postularse y participar.

De izquierda a derecha: el tenor Enrique Folger, la soprano Marina Silva, el director Carlos Vieu, Valeria Atela, mezzo soprano Alejandra Malvino, y Ricardo Crampton

La trayectoria y la trascendencia en la comunidad de la orquesta escuela sorprendieron a Ringo, quien previo a la celebración les dedicó un mensaje: “Agradezco especialmente a todos los chicos de Chascomús, ¡Argentina! Todo su trabajo artístico se ve grandioso. Tengo visión extra y puedo ver a través del mundo… ¡Paz y amor!”. Días más tarde, la orquesta interpretó la histórica canción “All you need is love”.

