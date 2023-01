Globos de Oro 2023: todos los looks de la primera alfombra roja del año

Las estrellas mostraron todo su glam durante la primera alfombra roja de 2023

Desde el legendario Beverly Hilton de Los Ángeles, la alfombra roja de los Premios Globo de Oro 2023 comenzó a mostrar su esplendor. Con la presencia de las mayores estrellas del cine y la televisión, y la presentación exclusiva del comediante Jerrod Carmichael como anfitrión, este evento volvió a posicionarse como el primero del año y todos los looks que dijeron presente fueron analizados en Infobae por los diseñadores Maureene Dinar, Jorge Rey y Patricia Doria.

Este año, los galardones brindados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood buscarán enaltecer la labor de los artistas que se desempeñan en las mejores series y películas de cine y televisión, con la participación de la película argentina de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, “Argentina, 1985″.

Todos los looks de la alfombra roja

Jamie Lee Curtis dijo presente en la alfombra roja, con un look que la describe a la perfección: elegancia y frescura / REUTERS/Mario Anzuoni

En diálogo con Infobae, Dinar advirtió que Jamie Lee Curtis eligió “un furró negro, con terminación en sirena bien al cuerpo, con un chal de encaje pero que se comporta como capa. Además tiene un poulain todo negro con un chal de capa de encaje”

Eddie Redmayne dijo presente y buscó, también, acaparar las miradas en la alfombra roja / REUTERS/Mario Anzuoni

Rey, en tanto, analizó a Eddie Redmayane y advirtió: “Me parece totalmente canchero y fascinante la idea de maximizar una rosa algo tan net, con un solo detalle. Sin dudas, marca la diferencia. Para mi es un diez la idea de la rosa toda drapeada en marron”.

La actriz Britt Lower lució un vestido fucsia y negro de Bach Mai y se complementó con guantes de ópera / Fotografía: E! ENTERTAINMENT @EONLINELATINO

Por su parte, Doria se refirió a Britt Lower y destacó que se trata de un “vestido strapless escote recto, lleva la tendencia ‘Shooting from the Hip’, es decir impacto como punto de tensión en las caderas donde se origina el volumen y el corte con la combinación de texturas en negro satin y terciopelo negro noble e intenso, los guantes trepando hasta la altura justa del escote completan el look impactante”.

Kaley Cuoco junto a Tom Pelphrey mostraron cómo avanza el embarazo y, además, dejaron a todos fascinados y llenos de ternura / REUTERS/Mario Anzuoni

Kaley Cuoco bajo la mirada de Dinar quedó entre los menos aconsejados para esta gala. “No me gustó el vestido, es un strapless de corte princesa con breteles y muchas capas de muselina color lila. En el caballero, el saco cruzado natural bien claro, con pantalón negro, moño y camisa blanca, no me gusta esa combinación. Además, ella usa uñas rojas y hubiera preferido un color nude”.

