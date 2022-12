Cheesecake, crumble de manzana y otras deliciosas recetas para la mesa dulce de Año Nuevo

Postres clásicos y especiales de la temporada festiva: todo se puede hacer de forma casera

Se nos va el año, pero llega lo mejor: desprendernos de las cosas, buenas y malas de estos 365 días, y abrirles las puertas a sueños y esperanzas de 2023. Y claro, a las deliciosas preparaciones de las cenas y almuerzos festivos.

Como en el hemisferio sur esto coincide con el verano, en la mesa dulce el postre debe ser refrescante y, en caso de ser demasiado potente, servirse en pequeñas porciones.

Las preparaciones heladas resultan una salvación para el anfitrión y un alivio para el calor de los comensales. Se preparan con anterioridad y se guardan listas para servir.

Aparte del infaltable pan dulce, también las confituras y turrones se pueden preparar de manera casera. Son más sanos, más ricos y ¡más económicos!

6 recetas dulces infalibles

Cheesecake de frutos rojos

Pocos son los golosos a los que no les gusta un buen cheesecake o tarta de queso (Matías Salinas)

Receta por Alejandro Reijman, chef de Dolce.

Ingredientes:

(Rinde 8 porciones)

Para la base

- 225 g de galleta de vainilla

- 100 g de manteca

Para el relleno

- 600 g de queso crema

- 120 g de azúcar

- 50 ml de crema

- 3 huevos

- 1 cda de maizena

Estos frutos son muy buenos para el corazón, ya que contienen altas cantidades de polifenoles, flavonoides y antocianinas (Getty Images)

Para decorar

- 200 g de coulis de frutos rojos

- 200 g de frutos rojos frescos

Procedimiento:

Para la base, se debe hacer una masa. Pimero, derretir la manteca y procesar las galletas. Luego, mezclar hasta obtener la masa que se debe colocar como la base de la torta y apretar con las manos para que queden bien adheridas. Reservar en la heladera.

En un bowl amplio, colocar el queso fresco, la nata, la maicena, los huevos, el azúcar y mezclar bien. Se puede utilizar las varillas de una batidora eléctrica, pero se debe batir solo hasta que estén integrados los ingredientes.

Colocar la mezcla sobre la base de la cheesecake y llevar al horno a 150 ºC durante 45 minutos. Dejar enfriar y llevar a la heladera por un par de horas. Para disfrutar, colocar por encima el coulis y los frutos rojos.

Cookies con chips de chocolate sin gluten

Esta receta de cookies clásicas con chips de chocolate es perfecta para preparar con niños, para compartir con amigos o para hacer un regalo

Receta de Mudrá, el restaurante plant based de Matthew Kenney.

Ingredientes:

(Rinde 12 unidades)

- 1 taza de mantequilla de maní

- ¼ taza de azúcar orgánica

- 1 cucharada de harina de lino

- ½ taza de agua

- ¾ taza de harina de almendras

- 1 cdta de polvo de hornear

- 1 taza de chocolate picado

Procedimiento:

Mezclar la harina de lino con el agua y dejar reposar. Luego, agregar a esa mezcla la mantequilla de maní. Una vez bien integrados, agregar los secos y seguir mezclando. Formar bollitos de 60 g y colocarles pedazos de chocolate, también pueden ser chispas. Llevar al horno por 8 minutos a 180 °C. Dejar enfriar.

Crumble de manzana

El crumble de manzana o apple crumble es un postre de origen inglés que combina la textura crujiente de la superficie con el tierno interior de manzana

Receta del restaurante palermitano Maiky.

Ingredientes:

(Rinde para una torta grande de 8 porciones aproximadamente)

Para la masa sableé

- 300 g de azúcar

- 600 g de manteca

- 900 g de harina

- 3 huevos

Para el relleno

- 3 kg de manzana verde

- 400 g de azúcar

- 5 g de canela

- 50 g de azúcar negra

La vainilla encuentra sus orígenes en América, aunque no existe rincón en el mundo en el que no disfruten de su sabor y aroma (Getty Images)

Para el streusel

- 1.900 g de harina

- 1.300 g de azúcar

- 1.300 g de manteca

- 2 bochas de helado de vainilla

Procedimiento:

Para la masa, batir la manteca pomada con el azúcar, agregar el huevo e integrar la harina (sin amasar). Envolver la masa en film y dejar enfriar por al menos 30 minutos.

Para el relleno, pelar las manzanas y cortarlas en cubitos. Calentar una sartén, agregar las manzanas, el azúcar y la canela y cocinar hasta caramelizar. Sacar del fuego y reservar.

Para el streusel, mezclar la harina con el azúcar y la manteca con cuchara hasta lograr una consistencia arenosa. Refrigerar. Por último, colocar la masa en los moldes y cocinar por 7 minutos a fuego moderado. Agregar el relleno y cubrir con el streusel y cocinar durante 5 minutos más.

*Se recomienda servir tibio y acompañar con una o dos bochas de helado de vainilla.

Algunos tips: es un postre muy fácil de hacer ya que no requiere una técnica en particular y los ingredientes son muy fáciles de conseguir. Además, la manzana puede reemplazarse por ciruela, cereza o mora. También, para potenciar el sabor de la fruta, se pueden añadir especias y/o licores, como por ejemplo canela, clavo, anís estrellado, vino, amaretto, etc.

Mantecol

Además del pan dulce y el turrón, el mantecol es un postre tradicional en la mesa festiva argentina

Receta por Diego Sicoli y David Gdansky, chefs de Hierbabuena Restaurante.

Ingredientes:

(Rinde 10 unidades)

- 4 claras

- 600 g de azúcar

- 620 ml de agua

- 40 g de miel

- 800 g de pasta de maní

- 10 g de cacao

- 1 pizca de sal

- 5 ml de esencia de vainilla

Procedimiento:

Primero, hacer un almíbar simple. Para ello, colocar en una olla el azúcar (no toda, reservar una pizca para el procedimiento posterior) y el agua. Cocinar a fuego medio-alto hasta que hierva y disolver con ayuda de una cuchara de madera. Cocinar de 5 a 6 minutos y pasado el tiempo, dejar enfriar y colocar el almíbar en un frasco de vidrio.

Luego, poner las claras con la pizca de sal y la de azúcar en la batidora, agregar el almíbar y batir. En un bowl, disponer la pasta de maní y agregar el merengue preparado anteriormente, mezclar y separar la mitad en otro bowl para añadir el cacao, la miel y la esencia de vainilla. Mezclar y unir ambas partes para darle el efecto veteado. En una budinera, colocar papel film y humedecer un poco para que no se pegue cuando se añada el mantecol, poner en la heladera hasta el día siguiente.

Trufas de dulce de leche, galletas y chocolate

Se trata de una receta ideal para elaborar con los niños en casa porque no tiene cocción y su método de elaboración es muy fácil (Zoran Orcik)

Receta por Carolina Gottwald, chef de Gontran Cherrier.

Ingredientes:

(Para 20 unidades)

- 250 g de galletitas o recortes de bizcocho dulce o brownie

- 100 g de dulce de leche repostero

- 100 g de chocolate semiamargo

Para el almíbar

- 100 g de azúcar

- 100 ml de agua

Para decorar

- C/n de chocolate picado

- C/n de coco rallado

- C/n de azúcar impalpable

Procedimiento:

Procesar las galletas o recortes de bizcocho dulce y embeber con almíbar. Luego, agregar el dulce de leche repostero y el chocolate derretido, mezclar hasta obtener una pasta (no debe quedar líquida). Llevar al frío por media hora.

Para el armado, con ambas manos húmedas hacer esferas y luego pasarlas por coco rallado, chocolate picado, azúcar impalpable, cacao o el ingrediente a gusto. Colocarlas en una placa y darles un golpe de freezer.

Para preparar almíbar neutro, usar partes iguales de azúcar y agua. En el caso de la receta, colocar 100 g azúcar y 100 ml de agua en una cacerola y llevarla a hervor. Cuando hierva, apagar el fuego. Es muy importante no revolver el almíbar durante la cocción para evitar que se cristalice.

Algunos tips: las galletitas se pueden reemplazar por recortes de bizcocho dulce o brownie. Para decorar, se puede remplazar por coco rallado, chocolate picado, azúcar impalpable, cacao o cualquier ingrediente a gusto y que haya en la casa. Para conservarlas por más tiempo (entre 2 a 3 semanas) se recomienda ponerlas en una caja hermética cerrada y llevarlas al freezer. Se pueden guardar con la cubierta o solo las esferas y decorar cuando se vayan a consumir.

Tiramisú

El tiramisú es uno de los postres más famosos y preferidos para todos aquellos amantes de la repostería

Receta por Leonardo Fumarola, chef de L’adesso Ristorante.

Ingredientes:

(Rinde 4 porciones)

- 4 huevos

- 200 g de azúcar

- 400 g de mascarpone

- 200 cl de café expresso amargo

- 8 vainillas

- 15 g de cacao amargo

Procedimiento:

Separar las yemas de las claras. Batir en un bowl las claras firmes y en otro, las yemas con el azúcar a baño maría hasta obtener una textura cremosa. Dejar enfriar y mezclar primero con el mascarpone y luego con las claras batidas.

En una fuente o vasos individuales alternar capas de crema con las vainillas mojadas en el café. Terminar con la crema. Meter en heladera por al menos 4 horas hasta que esté bien frío. Mejor si es de un día para el otro. Antes de servir, espolvorear con cacao amargo.

