Banderitas, barba y colores argentinos: los estilos de los campeones que son furor en las peluquerías

Los cortes de pelo de los jugadores de la Selección que pide la gente

Fue por un apuesta y nació tras el partido donde la Argentina pasó a cuartos de final, según él mismo confesó. Es que el celeste y blanco que Emiliano “Dibu” Martínez lució en el costado izquierdo de su cabeza salió a la luz en el encuentro ante Australia. Desde ese momento, este estilo se convirtió en furor tanto en territorio nacional como en otras partes del planeta. Pero no fue el único. Cuáles fueron los más elegidos, según cuatro estilistas consultados por Infobae.

Ya sea la bandera del Dibu, como los estilos que lucen Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Paulo Dybala, entre otros jugadores de la Selección, se suceden en las peluquerías argentinas. Y mientras algunos aseguran que son promesas, otros advierten que es “admiración” o un “sentimiento que la gente necesitó expresar”.

“Arrancó con el corte de De Paul, que todos nos lo pedían, pero la frutilla del postre fue la banderita del Dibu. En estos días que pasaron, habremos hecho más de 200 banderitas. Y de acá a esta semana que viene y fin de año haremos otras más de 200 más”, resaltó en diálogo con este medio el Tano Fígaro, de “Il Figaro”.

Y agregó: “Tengo varios mundiales encima y desde hace 30 años estoy cortando el pelo; pero esto fue una fiebre en total. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos con los cortes de pelo de la Selección”.

El Tano Fígaro, de Il Fígaro, junto a Julián Martínez, una de las grandes figuras del Qatar 2022 / (Gentileza: Il Figaro)

En ese sentido, el estilista Rubén Rossi indicó que “el corte que más nos están pidiendo es el de Rodrigo De Paul, también nos están pidiendo mucho el que el Dibu Martínez se hizo durante el mundial y el de Messi”. Sin embargo, según indicó, el look del mediocampista es el que “más están pidiendo los chicos. Cuando se decoloró el pelo fue un estilo muy pedido; ni siquiera cuando Messi se decoloró tuvimos tanta demanda”.

“Nosotros siempre tenemos la tendencia de mirar a los jugadores que juegan en Europa. Este año, con el Mundial y con esta selección en particular, los chicos empezaron a pedir los cortes de Messi, por ejemplo, pero no solo el pelo sino también la barba. También de De Paul, de Leandro Paredes y el del Dibu Martínez piden mucho”, señaló Rossi y destacó que “apenas salen fotos de los jugadores, se llena la peluquería pidiendo sus cortes”.

Y añadió: “Los chicos, hasta los más chiquitos de dos y tres años, ya tienen alguna idea y empiezan a pedir los cortes de la selección, y este año con el mundial fue mucho más que antes. Es por eso que el estilista vislumbró que “el incremento más grande se va a ver ahora, que somos campeones mundiales”

Alejandro Monteverde junto a Leandro Paredes, otra de las grandes figuras de la Selección nacional / Crédito: gentileza Alejandro y Nicolás Monteverde, estilistas

Por su parte, desde “Alejandro y Nicolás Monteverde, estilistas”, señalaron que los estilos más pedidos fueron “rayas y colores, pero de estos últimos celeste y blanco. Te pedían con aerosol azul la mitad de la cabeza”, aseguró Alejandro. Ahora, en lo que respecta al look del arquero que volvió a ser figura en una etapa decisiva, los originarios de Ciudadela resaltaron que “no tuvo mucho éxito, o al menos no tuvo el que esperamos porque compramos todo esperando una altísima demanda”.

“Durante el Mundial, habremos hecho una docena, más o menos, y todo a chicos de entre 12 y 23 años. Muchos tuvieron que ver con promesas. Pero la gran mayoría busca hacerse dibujos o decolorarse para luego teñirse con los colores celeste y blanco. También tuvimos muchos pedidos de personas que buscaban teñirse la mitad de la cabeza con un color, que al tiempo se va, pero sintieron eso y se lo hicieron”, explicó Alejandro Monteverde.

El look de Messi en las manos de Rubén Rossi

Incluso, el estilista resaltó en diálogo con Infobae que se vendrán nuevos cortes por parte de los integrantes de la Selección nacional, ya que en los próximos días “muchos jugadores van a cumplir distintas promesas, se van a cortar el pelo, teñir y alguno que otro se va a rapar o pelar”

En tanto, Daniel Pérez, dueño y fundador de “Plan D”, agregó: “Notamos que a medida que los jugadores fueron marcando tendencias, sobre todo en los clientes más chicos y niños, fueron pidiendo el pelo similar a tal o cual jugador”.

“Durante el mundial vimos más demanda, sobre todo en los más pequeños. En general, los clientes adultos que ya nos conocen y no suelen buscarnos para ese estilo de cortes, pero los vienen hace mucho tiempo saben que el fútbol es una de mis pasiones y que sin problema puedo replicarlos”.

El celeste y blanco fue elegido por hombres y mujeres, como evidencia esta imagen de Plan D / (Gentileza Plan D)

“Hoy, justamente, en nuestro primer día hábil después de la final, nos pasó que vinieron dos personas para hacerse una decoloración, y después colores fantasía con la bandera de argentina en todo el pelo”, indicó Pérez. Quien además aseguró que, no solo el corte del arquero es pedido en su local, sino también “el ‘fade’ de Messi, o el flequillo de Dybala, para los que tienen pelo muy lacio”.

Para finalizar, desde Il Figaro señalaron que estos looks no fueron únicamente masculinos. “Hay un corte que las chicas están usando mucho, que es raparse de los laterales y las chicas también se pueden hacer las las banderitas ahí. Entonces, hasta ahora, hicimos chicos y chicas. Y ahora no quieren otra cosa. Es: ‘Hola, ¿cómo estás? Me quiero hacer la banderita, es una promesa. Tengo que hacerme la banderita”, concluyó.

