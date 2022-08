Festival de Cocina Israelí: 9 recetas de los mejores sabores de Medio Oriente y una guía de lugares para degustarlas

Este mix de culturas aportó mucha frescura y rebeldía, animando a los cocineros a mezclar sabores y reversionar platos típicos de otras latitudes

Israel es un mosaico de culturas, ya que su población está conformada por personas procedentes de unos 120 países. Esto redunda en una variedad y riqueza gastronómica extraordinarias. Esa mezcla de sabores de Oriente próximo y el Mediterráneo se pueden degustar todo el año en numerosas lugares de Argentina, pero en la semana que está transcurriendo, a partir del pasado 18 de agosto y hasta el 29, se está llevando adelante la edición número cinco del Festival de Cocina Israelí, del que participan más de 40 casas de comida de todo el país, con una oferta especial de platos.

A pocos meses de la celebración de los 75 años de la creación del Estado de Israel, el próximo 14 de mayo de 2023, la cocina israelí se destaca en el mundo por su búsqueda de innovación constante que fusiona de manera creativa cientos de sabores que fueron traídos por la gran diversidad de inmigrantes que poblaron el país. Este mix de culturas aportó mucha frescura y rebeldía, animando a los cocineros a mezclar sabores y reversionar platos típicos de otras latitudes.

Para este año, el concepto del festival organizado por la Embajada de Israel en Argentina es “Probando Innovación”, con la intención de proponer platos fusión que permitan adentrarse en los sabores más actuales provenientes de Medio Oriente y el Mediterráneo. La gastronomía israelí es una cocina fresca y en constante evolución, un fiel reflejo de la identidad innovadora de este país, conocido como la Start-up Nation (la nación de las start-ups).

Con motivo de ese acontecimiento, aquí presentamos una lista, aunque incompleta, de algunas de las recetas más destacadas y de los lugares donde es posible degustarlas que, por la gran cantidad de participantes, es un pantallazo de lo que significa este festival y dónde se lo puede disfrutar.

Las recetas

1-Sabij

De Lokanta

Sabij

-Cortar la berenjena en láminas, más bien finas, luego fritarlas, después salar.

-Cortar en cubitos tomate y pepino, además cebolla cortada en pluma. Tener a mano hierbas y papas fritas recién hechas.

-Una vez que tenemos todo esto armado, untamos el pan con aderezo de yogurt, comino y limón.

-Luego agregar las láminas de berenjena sobre el pan, después el tomate, pepino y cebolla, finalmente más aderezo y siguen las papas, también un poco de sriracha (salsa picante), volver a salar, y cerramos el pan.

2- Bourekas veganas de queso de almendras y albahaca

De La Tienda de Rayuela

Bourekas veganas de queso de almendras y albahaca

Una versión sin ingredientes de origen animal de nuestra querida receta tradicional

Para la masa

-300 g de harina leudante

-150 cc de agua muy caliente

-50cc de aceite de oliva

-Una pizca de sal

-Integrar el aceite de oliva en la harina leudante con sal e ir incorporando lentamente el agua caliente con cuidado de no quemarnos. Se genera una masa muy moldeable que no se pega. Dejar reposar al menos 40 minutos tapada.

Para el queso de almendras

-20 almendras peladas

-Una cucharada de fécula de mandioca

-Media taza de agua

-Sal pimienta y condimentos a gusto

-Dejar reposar las almendras en agua caliente durante 5 minutos, esto hará que la piel se separe fácilmente y no le aporte sabor amargo a la preparación.

-Licuarlas ya peladas con media taza de agua hasta obtener la “leche de almendras” colar con con un colador fino o una tela de algodón y colocar en una pequeña olla con la cucharada de fécula de mandioca o de maíz y condimentos a gusto.

-Revolver continuamente como si fuese una salsa blanca, hasta que espese.

-Preparación:

-Estirar la masa descansada y cortar en cuadrados de similar tamaño.

-Rellenar con una cucharadita del queso de almendras y opcionalmente albahaca fresca.

-Doblar a la mitad generando triangulitos y mojar los bordes para cerrarlos con los dedos o un tenedor. Opcionalmente se pueden humedecer y espolvorear con semillas de sésamo.

-En una placa aceitada hornear a fuego medio hasta que doren.

-Tips extra

-Si queremos que el queso de almendra se derrita al calentarlo podemos reemplazar la fécula de mandioca por carragenina, que se consigue en dietéticas.

-Podemos diversificar esta receta y divertirnos con sus infinitas posibilidades, por ejemplo reemplazar la almendra por cualquier otro fruto seco como castañas o nueces.

-Los condimentos, especias o hierbas que usemos serán el sabor especial de quién las prepara, ya que la masa y el queso son de sabor bastante neutro.

3-Hummus de Arvejas:

De Gaia Restaurant

Hummus de Arvejas

Descripción: Hummus de arvejas con pimentón, centro de huevo cocido a baja temperatura (63,5°), brotes de hinojo y escarola condimentado con aceite de oliva y mix de semillas para más sabor.

Ingredientes:

Para el hummus:

-Arvejas cocidas

-Aceite de oliva

-Agua de cocción (de los garbanzos)

-Sal a gusto

-Jugo de limón

-Semillas de sésamo blanco

Para decorar:

-Huevo

-Brotes (de hinojo y escarola)

-Pimentón

Preparación del hummus:

En una licuadora colocar las arvejas con una parte de su agua de cocción, junto con aceite de oliva y sal, y licuar hasta obtener una consistencia bien suave. Luego incorporar a esta preparación el jugo de un limón y una cucharada de semillas de sésamo. Volver a licuar hasta lograr una consistencia homogénea, y luego reservar. Cocinar el coliflor al vapor durante 10 minutos. Lavar y centrifugar los brotes de hinojo y escarola.

Para montar el plato: colocar 3 cucharadas de hummus en el centro de un plato, formando una corona. Colocar el huevo cocido a baja temperatura en el centro de la corona. Decorar con los brotes de hinojo y escarola previamente lavados. Para terminar, colocar sal y aceite de oliva a gusto sobre los brotes.

Finalmente, colocar pimentón únicamente sobre el hummus, y ¡ya está listo para disfrutar!

-Sugerencia: también podes agregar un mix de semillas de hinojo, comino y eneldo sobre el hummus para obtener un sabor más particular.

4- Receta Falafel

De Feel in pita

Falafel

-1kg de garbanzos remojado de un día anterior.

-1kg cebolla.

-2 dientes de ajo.

-1 cucharada sopera de canela.

-1 cucharada sopera de comino.

-1 cucharada sopera de coriandro.

-1 cucharada sopera de sal.

-Moler en procesadora el garbanzo la cebolla y los condimentos hasta que quede como una pasta gruesa y luego hacer bolitas y freír en abundante aceite hasta que queden doradas y listas para comer.

5- Arroz aromático (Mejadara)

De Farid

Arroz aromático (Mejadara)

Ingredientes

-60gr de manteca

-200gr de arroz Basmati

-100gr de lentejas hidratadas

-750ml de agua

-1 cucharadita de sal

-½ cucharadita de pimienta negra

-½ cucharadita de comino

-½ cucharadita de jengibre

-1 pizca de pimienta de cayena

-Preparación

-En una olla, derretimos la manteca a fuego medio, sumamos las especias y el arroz. Lo mezclamos por 1 minuto y agregamos las lentejas, mezclando todo por otro minuto.

Agregamos el agua y la sal, tapamos y cocinamos durante 15 minutos. Luego apagamos el fuego y esperamos 20 minutos. Lo terminamos con cebolla frita y una pizca de canela.

Ideal para acompañar cualquier carne o como plato principal.

6- Malabi

De Eretz Cantina Israelí

Malabi

-1 litro de leche

-Agua de azahar a gusto

-100 gr azúcar

-70 gr maicena

-200 ml crema de leche

-Preparación

-En un bowl mezclamos 1.5 vaso de leche y maicena y agua de azahar.

-En una olla calentamos hasta hervir la leche, la crema y el azúcar.

-Agregamos el bol de leche + maicena y mezclamos hasta que tome textura de pudín.

-Con la primera burbuja se apaga y se reparte a los moldes de 180 gr cada uno.

-Dejamos enfriar media hora y se pasa a la heladera.

-Salsa de rosas

-100 gr azúcar

-120cc agua

-1 cdita de agua de rosas.

-2 cdita colorante rojo.

-Para emplatar:

-Malabi.

-Coco seco rallado.

-Maní / nueces.

-Salsa de rosas.

7-Falafel

Por Judith Schusterman, de Chic Chac Food

Falafel

-Tips: para medio kilo de garbanzos, 12 horas de remojo.

-Limpiar los garbanzos para sacarles la piel (esto es para proteger el sistema digestivo) y revisar muy bien,

-Se hierven (y el agua se reserva para hacer el hummus más tarde).

-A ese ½ se le agrega 50 gramos de provenzal, 50 gramos de comino (del fuerte), una pizca de baharat y un huevo, vemos cómo está la masa y de acuerdo a eso agregar uno más o no. Se procesa bien y luego se fríe.

-Hummus, mismo procedimiento de los garbanzos que para el falafel: para ½ kg de garbanzos, 12hs. de remojo.

-Limpiar los garbanzos para sacarles la piel (esto es para proteger el sistema digestivo) y revisar muy bien,

-Se hierven, se procesan y luego el agua que habíamos reservado del falafel se va agregando de a poco al procesado para lograr una consistencia pastosa, no líquida.

-Agregamos aceite de oliva, ajo y una cucharada sopera o dos de tahine, mientras procesamos, también un poco de jugo de limón.

-Tahine es fundamental para que el hummus sea hummus, sino es solo un puré de garbanzos. A cada porción le agregamos un huevo duro, paprika por arriba y granos de garbanzo enteros para decorar y dar textura.

-Comer con pan pita y disfrutar!!

-Bous track: La Tjina o Tahine si no tenés en casa o no lo conseguís, se hace tostando sésamo y procesando hasta que no queden grumos , el único secreto es darle tiempo y controlarlo. A medida que el proceso avanza el sésamo desprende su oleosidad y su magia. Esto es vital para hacer hummus y también para el falafel. Falafel sin hummus y sin tahine no es falafel.

8-Hummus & Chips

De Bilbo

Hummus & Chips

-120gr de garbanzos hidratados

-25grs de Tahine

-110 cc de aceite de girasol

-20cc de jugo de limón

-5gr o pizca de sal

-3gr de comino o pizca de comino

-1/2 diente de ajo cada lata de garbanzos

-Preparación

1-Con un procesador de alimentos, se procesan todos los ingredientes secos junto con los garbanzos.

2-Se van integrando el jugo de limón y el aceite hasta obtener una pasta uniforme y consistente.

3-Dejar reposar en la heladera.

4-Para servir, se decora el plato con morrón ahumado, perejil y se acompaña con chips de tortilla de maíz.

9-Baklava

De Moishe, gastronomía judía

Baklava

-Masa philo 400gr

-Semillas de sésamo

-Manteca clarificada 200gr

-Nueces procesadas 400gr

-Ralladura de 1 limón

-Para el almíbar

-200gr de azúcar

-Agua

-Agua de azahar

-Preparación

-Se colocan en la base tres hojas de masa philo pintadas con manteca y espolvoreada con sésamo.

-Se coloca la mitad de las nueces procesadas y perfumadas con la Ralladura de limón.

-Se colocan 3 capas más de masa philo pintada con manteca y espolvoreada con sésamo.

-Se cubre con el resto de las nueces.

-Por último se colocan otras 3 capas de masa philo pintadas con manteca.

-Se lleva al horno medio hasta que esté dorado, cuando sale del horno, se le coloca el almíbar.

-Dejar enfriar y acompañar con un rico café.

Un recorrido

Muchos de los establecimientos participantes presentan recetas típicas reversionadas

1-1636 Restaurant

Su cocina es de recetas típicas de casa, enfocadas en el cuidado y calidad de los productos. Cuentan con una huerta agroecológica propia y cambian de carta según la estación de los vegetales

Menú: Shakshuka con merguez y pan pita.

Dónde: Corrientes 421, esquina Av. Libertador. Olivos. Buenos Aires

2-Benaim (fast food israelí)

Comida callejera de Medio Oriente y comida callejera israelí 100% kosher.

Dónde: Gorriti 4015, CABA

Dr. Emilio Ravignani 1106, CABA

Los menús son siempre variados

3-Bilbo Café

Busca brindar una experiencia al paladar y los sentidos de manera consciente e integral. Menú variado y con opciones vegetarianas.

Para este festival: Hot Pastrami (opción gluten free) / Kebab / Hummus & Chips / Ensalada oriental / Wrap de Falafel / Ensalada Veggie.

Dónde: Dr. Luis Beláustegui 802, CABA.

4-Casher Hamra

Cocina sefaradí desde hace 60 años situada en el barrio de Flores. Los propietarios cuentan con orgullo que comenzó su abuelo José y sigue toda la familia! Máximo respeto por el Casher, con supervisión del Rab Mordejai Bobek.

Dónde: Av. Avellaneda 2601, CABA.

En algunos casos es necesario hacer reserva

5-La Bobe se viste de Geisha

Kits a domicilio. Los kits están armados para que el comensal les dé un golpe mágico de horno o sartén en su casa.

Todos llevan instrucciones y sugerencias de combinaciones entre los sabores (por las dudas, aunque es muy sencillo). Se puede retirar o mandar mensajería por Balvanera o ellos mismos lo envían con su propio envío a domicilio.

Los kits se reservan con un mínimo de 72 horas por transferencia bancaria o Mercado Pago.

Menú

Meshuggeneh: Pancito nube en panko - Pastrón de Bobe - Salsa tahine - Pepinillos

Hummus

Pollo frito estilo asiático con Muhammara

Pan chato casero

Muchas salsas

Tabule fusión

Opcional: Mamul con relleno típico japonés

En Popup/Cena - Fuelle Galería: Una galería de arte en Recoleta con música en vivo, sabores, texturas y colores.

Quienes concurran para disfrutar del Festival de Cocina Israelí no pagan entrada a la galería. Sin reserva previa.

Tel: +1160000451

Varias de las casas incluyen comidas caseras sólo con entrega por delivery

6-La Posguerra

Con sabores eclécticos, el chef Federico Bamballi propone un consumo consciente de materias primas. Sin plástico.

La propuesta: Keppes de hongo portobello.

Tel: +1151160406

7-Cocina Poblana

Restaurante familiar con cocina de Medio Oriente, desde hace 20 años en Mendoza.

Ofrece falafel, niños envueltos en hojas de parra (dos variedades, con carne y veganos), shawarma de carne y de pollo, shik de cordero, hummus, babaganush, tabule, keppe. Picada para 2 personas con Hummus, babaganush, falafel, keppe y niños envueltos.

Dónde: Juan B. Justo 386, Mendoza

Se destacan en algunos casos los menús estacionales

8-Gaia Restaurant

Restaurante de autor orientado a la cocina orgánica . Diseñados por su chef ejecutivo Adrián Baggio. Sus menús estacionales utilizan ingredientes cuidadosamente seleccionados de su huerta orgánica, con el objetivo de destacar sabores autóctonos que maridan a la perfección con los vinos.

Propuesta

Menú de 4 pasos ideado para el Festival de Cocina Israelí es perfecto para acompañar con Alavida, el vino orgánico Kosher de la casa.

Primer Paso: Aceitunas curadas con pan a la plancha y Zeitune (aceite de oliva de la casa)

Segundo Paso: Hummus de arvejas con pimentón, centro de huevo cocido a baja temperatura (63,5°), brotes de hinojo y escarola, condimentado con aceite de oliva y mix de semillas para más sabor.

Principal: Papas, rellenas con cordero, berenjenas fritas, habas y limón con queso de cabra.

Postre: Dulces y quesos mendocinos

Dónde: Ruta 89 S/N km 7, Tupungato, Mendoza

Varias de las casas participantes utilizan ingredientes cuidadosamente seleccionados de su propa huerta

9- La tienda de Rayuela

Caja de dulces mini Ma’amul, burekas de manzana y baklava. Consultar por otros dulces judíos y comidas saladas versión vegana (bourekas de queso de almendras y albahaca).

Dónde: Fitz Roy 266, Bahía Blanca.

10- Moishe gastronomía judía

Variedad de dips: hummus, babaganoush, mahamara, tabule, pepinos agridulces. Bocaditos típicos como knishes, burekas, boios, hojaldres, plétzalej con pastrón, keppes, lajmayin. Falafel con sus salsas y ensaladas. Guefilte fish. Bandejas de dulces sefaradíes. Baklava. Strudel de guindas. Leicaj de miel y nueces.

Dónde: Godoy Cruz, Mendoza Tel: 2615458732. Toman pedidos con anticipación, para take away o delivery propio

11- Narda Lokanta

Propuesta

-Bagel de Jerusalém con Aceitunas marinadas y queso feta.

La propia versión del Sabij: - Ensaladita de tomate y pepino, berenjena, hierbas, papas fritas, yogurt y salsa picante.

Abundancia, platitos para compartir: Papas fritas con queso feta y sumac

Ensaladita de tomate, pepino, cebolla y hierbas

Aceitunas Marinadas

Escabeche de berenjenas

Queso feta con pickle de repollo morado

Ensalada de lentejas

Yogurt con pepino y harissa

Pan de sésamo

Dip de queso crema y rabanito

Dónde: Migueletes 898, CABA.

Se destacan las casas donde es tan importante el plato como el servicio al cliente

12- Citadino

Tapeo israelí y menú ejecutivo. Citadino es un restaurante de 3 amigos gastronómicos. Su propuesta se centra en el café (de especialidad) y la cocina cosmopolita, inspirada en viajes, sabores de infancia y herencias. Manifiestan su gusto por cambiar de ingredientes y productos según la estación. Afirman que creen en una gastronomía justa y honesta, donde es tan importante el plato como el servicio al cliente.

Dónde: Atuel 608, Parque Patricios, CABA

13- El Chiri de Villa Kreplaj

Propuesta

Hummus: puré de garbanzo con pimentón y oliva virgen

Hummus del día: remolacha, morrón, zanahoria, brócoli y otros.

Babaganoush: puré de berenjenas ahumadas con tomate, cebolla y oliva virgen

Sambusak de queso y sésamo

Boios de verdura y queso

Lajmayin de carne con especias y limón

Burekas de queso de cabra y cebolla caramelizada en masa fila

Falafel Chiri Burger: medallón de falafel, verdes, pepino, cebolla morada, tomate y salsa en pan pita

Tabule Mediterráneo

Strudel de cordero y hongos servido con couscous dátiles, damascos.

Dónde: Juan Ramírez de Velasco 701, CABA

Durante el festival habrá otras actividades, como clases de cocina

14- Chic Chac Food

Se dictará una clase de cocina abierta y gratuita: miércoles 24 de agosto a las 16,30

Propuesta

Platos para 2 personas:

Falafel c/ 2 pita y ensalada (pan pita con bolitas de garbanzo, especias orientales y ensalada)

Shakshuka (salsa de tomate, especias orientales y huevo cocinado en la salsa)

Varenikes

Pastrón con papas

Pollo con arroz

Dónde: Camargo 782, CABA

15- Glutfree, libre de gluten

Cocina sefaradí y ashkenazí, libre de gluten, para delivery / take away.

Salado: boios (con masa philo artesanal sin TACC), sambusek, knishes, lajmayim, burekas/muerras (con masa philo artesanal sin TACC) con distintas opciones de rellenos.

Dulce: leikaj de miel, maamoul y baklava (con masa philo artesanal sin TACC)

Tel: +1165108090

Habrá cocina sefaradí y ashkenazí para todos los gustos

16- MAMELE & BOBE

Sus creadores aseguran que tienen el menú más austral de la cocina israelí

Tres generaciones de una familia con el deseo de compartir su cultura ashkenazí y sefaradí a través de la elaboración de platos tradicionales y las recetas de la bobe desde Ushuaia.

Propuesta: falafel, hummus, pan de pita con cordero fueguino, shakshuka, entre otros.

En el marco del 5° Festival de la Cocina Israelí, el lugar ofrece una Cena Austral, el próximo sábado 27 de agosto en el centro de Ushuaia. Reservas: 2901553345/ 491619

Dónde: Magallanes 825 (Centro Akainik), Ushuaia, Tierra del Fuego

17- Teamim

Teamim significa sabores y esa es precisamente la ocupación diaria en el lugar, deleitar a sus clientes con los sabores tradicionales de su cocina, que cumple 10 años junto en coincidencia con la 5° edición del Festival de Cocina Israelí 2022.

Propuesta

Shawarma

Wrap de cordero

Falafel / Sabij

Porción de falafel

Hummus / Taboule / Babaganoush

Muhammara

Matbuja

Labaneh

El restaurante de Ushuaia asegura ser el menú más austral de la cocina israelí

Boios de verdura, boios de berenjena, sambusak de queso, muerras de queso, knishes de papa, keppe frito, lajmayin

Pletzalaj con pastrón y pepinitos

Bagel con salmón Gravlax

Sopa de zanahoria y jengibre

Sopa de hongos de pino

Sopa de Kneidalaj

Hoja de parra con arroz y menta o con carne y arroz

Cebollas rellenas

Mjedra

Goulash con spatzels

Dónde: Av. Díaz Vélez 4431, CABA.

