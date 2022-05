Dónde comer las mejores hamburguesas en la Ciudad de Buenos Aires

13 paradas imperdibles para festejar esta fecha tan especial

Todos los 28 de mayo, restaurantes y comensales de todo el mundo celebran este plato que dice presente en todas las culturas alrededor del globo. La hamburguesa se configura como uno de los alimentos favoritos y eso es gracias a su capacidad de reinventarse continuamente: su versatilidad permite encontrar opciones para todos los gustos y preferencias .

Hoy, además de la tradicional propuesta de carne vacuna, es posible encontrar variantes de pollo, pescado y aptas para vegetarianos y veganos con base de quinoa, lentejas, entre otras.

Si bien existen muchas teorías sobre su procedencia, no es posible determinar con certeza cuándo y dónde se sirvió la primera hamburguesa. Algunas teorías sostienen que esta comida data del siglo XVII cuando los puertos de Hamburgo, Alemania, comenzaron a recibir el filete tártaro y aprovecharon los panes redondos que cocinaban sus panaderías para crear el sándwich . Otra hipótesis le atribuye su creación a Louis Lassen, inmigrante Alemán residente en Estados Unidos, que en 1900 sirvió la primera hamburguesa en su restaurante para un cliente que pidió “algo rápido y rico”.

Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, en su afán por alejarse de la cultura alemana, Estados Unidos quiso instalar el término “liberty sandwich” o “liberty steak”, para dejar atrás cualquier rastro o referencia que refiriera al país germánico. El intento no tuvo éxito y el nombre “hamburguesa” -o “hamburger”- continúa vigente hasta el día de hoy.

En 2021, durante la celebración de esta fecha especial, se pidieron en tan solo un día más de 80.000 hamburguesas a través de la app. El ranking de las ciudades que prefieren las hamburguesas por sobre otros platos está encabezado por Mar del Plata, seguido de Santa Fe y San Miguel de Tucumán.

El amor de los argentinos por este plato es tan grande que en 2022 se han llegado a pedir más de 7.000 hamburguesas en un lapso de una hora, según información relevada por la empresa de delivery Rappi.

“ Las hamburguesas son sin duda una de las comidas más populares por los argentinos y una categoría que crece año a año. La variedad en los estilos de cocción, en su blend de carnes y panes incentivaron a que se sumen más adeptos . Al ser un alimento de fácil traslado se complementa muy bien con el servicio de delivery. Además, se cuida mucho la experiencia del cliente, el cuidado y la atención en los detalles, como por ejemplo, la posibilidad de que los usuarios puedan elegir qué acompañamientos y aderezos desean que estén en su hamburguesa previo a efectuar la compra”, comentó Eduardo Mendez, gerente de Restaurantes para Rappi Argentina.

Las páginas del libro Guiness están plagadas por la aparición de la hamburguesa. Desde la más alta o grande, hasta la más cara, el plato continúa recibiendo reconocimientos y sorprendiendo con los récords más sorprendentes. Un caso destacado es el del restaurante Heart Attack Grill, que en 2005 lanzó al mercado la hamburguesa más calórica del mundo, una propuesta que llegaba casi a las 10.000 kcal. Motivados por la gran aceptación que esta tuvo entre el público del local, decidieron superarse y lanzaron la “Octuple Bypass”, que con sus ocho piezas de carne, 40 tiras de panceta frita, 16 fetas de queso y 45 centímetros de altura, reúne en total 20.000 kcal.

Carne

Carne comenzó en 2016 en la ciudad de Buenos Aires y está en constante expansión. Hoy en día, cuenta con cinco sedes en Argentina

Comenzó en 2016 en la ciudad de Buenos Aires y está en constante expansión. Hoy en día, cuenta con cinco sedes en Argentina. Obra del chef argentino Mauro Colagreco, la idea rectora del platense fue poner el mejor producto posible entre dos panes artesanales, con huevos provenientes de gallinas libres de jaula, carnes provenientes de animales de pastura y papas fritas con un proceso propio de triple cocción. Una de las premisas principales en su propuesta está en la sustentabilidad. Incluso, Carne es la única hamburguesería argentina con un certificado que avala su labor social y medioambiental en las comunidades.

¿Dónde? Defensa 269, San Telmo, y sucursales.

Menenga

Para los vegetarianos, este restaurante rompe con las clásicas hamburguesas veggies y propone un egg sandwich con queso cheddar y vegetales

Con la intención de brindarle a cada uno de sus clientes propuestas super innovadoras y variedades increíbles incluidas dentro de un menú acotado y simple, nació Menenga. Y rápidamente, las hamburguesas se transforman en la opción más aclamada. Para los vegetarianos, este restaurante rompe con las clásicas hamburguesas veggies y propone un egg sandwich con queso cheddar y vegetales.

¿Dónde? Espinosa 480, Caballito.

Big Pons

Su blend de carnes es bastante conocido por ser jugoso e ir acompañado con abundantes ingredientes de primera

Pablo Pons empezó sirviendo sus increíbles hamburguesas en el buffet de un club en Pacheco. El rumor circuló velozmente por las redes y los convoyes de fanáticos de las burgers empezaron a armar procesiones cada vez más frecuentes para probar esta figurita difícil. Al poco tiempo, se convirtió en una cadena que montó cinco sucursales, apalancada en buen servicio y buena calidad. Se destacan las hamburguesas de doble piso, con cebolla crispy y una panceta premium, además de la cerveza tirada artesanal.

¿Dónde? Fitz Roy 1731, Palermo.

Arredondo

Cuando hace casi cuatro años Arredondo abrió sus puertas, la felicidad entre los vecinos fue inmediata. Y no pasó mucho hasta que la voz se corrió al resto de la ciudad

Cuando hace casi cuatro años Arredondo abrió sus puertas, la felicidad entre los vecinos fue inmediata. Y no pasó mucho hasta que la voz se corrió al resto de la ciudad. En pleno barrio de Colegiales, este bar-restaurante que sirve café de especialidad enamora a sus comensales con este podio imbatible de sus tres mejores hamburguesas: la “Arredondo”, con cebolla crispy, panceta crocante y alioli casero; la “Olaguer”, con queso brie, rúcula, hongos salteados, cebolla y mostaza a la antigua; y la “Del Pino”, una burger clásica con panceta crocante, cheddar, lechuga, tomate y cebolla morada.

¿Dónde? Virrey Arredondo 2562, Belgrano.

Fat Broder

La oferta de esta hamburguesería fundada por dos hermanos cocineros es más que tentadora

Hamburguesas que salen al punto en que uno las pide, que no necesitan ser salseadas excesivamente. La oferta de esta hamburguesería fundada por dos hermanos cocineros es más que tentadora. Se puede empezar con los “Thai Chicken Tenders”, tiras de pollo -cuya carne húmeda se fusiona con un rebozado crocante- acompañadas por la frescura de los pickles de rabanitos de la casa y la energía del aderezo de lima y cilantro, y rematar con la hamburguesa “Fat Jack” de dos medallones de carne que coquetean felices con queso Jack perfectamente fundido, papada de cerdo crocante curada al estilo bacon (jowl bacon), la profundidad de la salsa barbacoa de mango y la frescura de la lechuga y de la cebolla colorada.

¿Dónde? Charcas 3787, Palermo.

Burger Joint

Ubicada en pleno Palermo Soho esta hamburguesería con sello propio se posicionó desde un primer momento como la preferida por los locales

Hace un par de años que Burger Joint quedó en el puesto 19 del ranking de The 50 Best Burgers In The World. Es obra de Pierre Chacra, hombre formado con Bourdain en Nueva York, y su hermano Alex. Amén de la calidad de los ingredientes, la creatividad en las combinaciones es uno de los puntos fuertes de la casa. Ubicada en pleno Palermo Soho esta hamburguesería con sello propio se posicionó desde un primer momento como la preferida por los locales. Fue a comienzos del 2019 que el actor y conductor de los premios Oscar, Neil Patrick Harris visitó el lugar en su secreto paso por Argentina y hasta capturó el momento.

¿Dónde? Jorge Luis Borges 1766, Palermo.

Dogg

Dogg es un restaurante de panchos y hamburguesas caseros con estilo americano

Exitoso caso de un local de hot dogs que devino en hamburguesería, obra de Máximo Togni. Se preparan con dos medallones de 100 gramos de carne Aberdeen Angus de pastura, hechas a la parrilla, montadas sobre un pan realmente exquisito. Fue premiada por Burgerfacts como la mejor hamburguesa de la ciudad. Máximo es chef y vivió más de ocho años en Estados Unidos. Se formó con grandes maestros como Fernando Trocca y Dolli Irigoyen y durante años se dedicó a la alta cocina. Tuvo su propio restaurante y trabajó en una embajada, pero su espíritu emprendedor lo llamaba a crear algo distinto en Buenos Aires. Tras su regreso de Estados Unidos, en 2009, comenzó a extrañar los puestos callejeros de la Gran Manzana con sus clásicos panchos con queso cheddar y variedad de toppings. Y comenzó a idear, junto a dos socios, Dogg, un restaurante de panchos y hamburguesas caseros con estilo americano.

¿Dónde? Gorriti 5751, Palermo, y sucursales.

The Food Truck Store

Lo que hace tan especial a The Food Truck Store es su concepto: un food truck dentro de un restaurante, ubicado en un galpón

Hace más de 20 años que Rodo Cámara, pionero en materia de foodtrucks, está en el negocio. El hombre recorrió los Estados Unidos probando diferentes hamburguesas y supo sintetizar las experiencias en sus tres negocios de Recoleta y Barrio Norte. Además, TFTS, como se la conoce, vende los ingredientes para que los clientes hagan sus propias hamburguesas en casa.

¿Dónde? Av. Callao 2092, Recoleta, y sucursales.

Burgertify

Su oferta gastronómica se complementa con una temática gamer y un blend de carne que convierten a sus hamburguesas en unas de las mejores de la ciudad

Hamburguesas dionisíacas, poderosas y contudentes, de dos y tres medallones de carne y buen aporte de panceta en casi todas sus creaciones. Todo con una estética tipo videjuegos retro. Con tres exitosas sucursales, esta hamburguesería ha surgido bajo la premisa de una expansión planificada para así poder mantener la calidad de sus productos. Su oferta gastronómica se complementa con una temática gamer y un blend de carne que convierten a sus hamburguesas en unas de las mejores de la ciudad.

¿Dónde? Honduras 5265, Palermo, y sucursales.

Voraz

Uno de los fuertes es la hamburguesa que lleva doble medallón, cheddar, cebolla morada, pepinillos, kétchup, bacon y alioli

Otra cadena en franco crecimiento. Uno de los fuertes es la hamburguesa que lleva doble medallón, cheddar, cebolla morada, pepinillos, kétchup, bacon y alioli. Como particularidad lanzaron una hamburguesa ovolactovegetariana de la mano del influencer Coscu. Coscu es vegano, por lo que tras sumar este plato al menú ha incrementado las ventas del lugar ya que muchas personas han querido probar su idea, pues hasta famosos youtubers han realizado videos catándola.

¿Dónde? Lacroze 2138, Belgrano, y sucursales.

La Birra Bar

En Rappi, la “Tasty Burger” es la más elegida por los argentinos que eligen comprar en La Birra Bar

Comenzó en 2001, en el barrio de Boedo, gracias al empuje de Daniel Cocchia, y actualmente cuenta con doce sucursales en Buenos Aires, una en Miami, y otra que están por inaugurar en Madrid. La clave del éxito son la permanente innovación y originalidad a la hora de combinar los ingredientes, sustentados por un excelente pan. En febrero de este año, el establecimiento fue reconocido en el South Beach Wine and Food Festival, un evento impulsado por The Food Network en Miami, con el primer premio en los People Choice Awards otorgado a su hamburguesa “Golden”. Es la primera vez que un local argentino recibe este galardón. En Rappi, la “Tasty Burger” es la más elegida por los argentinos que eligen comprar en La Birra Bar.

¿Dónde? José Evaristo Uriburu 1068, Recoleta, y sucursales.

Tierra de Nadie

Un restaurante en Caballito de hamburguesas con carne seleccionada con aderezos caseros

Una propuesta 100% casera y artesanal, con una carta concisa y convincente. En el ambiente se reconoce la versión “Jim Beam Bourbon Burger”, con su salsa inimitable, que tiene el sabor de la espirituosa estadounidense. Dentro de sus mejores hamburguesas también se reconocen; la “DCDQ” (doble carne, doble queso), doble carne de 100 g en pan de hamburguesa casero, triple cheddar, panceta y pepinos agridulces; la “Queso Dape” triple carne de 100 g con queso lincoln, mozzarella ahumada y provoleta al orégano; y la opción vegetariana, doble hamburguesa de quinoa, vegetales salteados, queso brie, lechuga y mayonesa de morrones asados. Todas las hamburguesas se sirven acompañadas con papas fritas naturales.

¿Dónde? Acoyte 263 y Avellaneda 588, Caballito.

Kevin Bacon Fast Good

Kevin Bacon Fast Good es un lugar de comida estilo americano donde si bien lo que predomina es la carne, increíblemente desde que fue introducida en la carta, la hamburguesa “Not Kevin” es la que lidera las ventas

Kevin Bacon Fast Good es un lugar de comida estilo americano donde si bien lo que predomina es la carne, increíblemente desde que fue introducida en la carta, la hamburguesa “Not Kevin” es la que lidera las ventas. La razón principal es que tiene el mismo aspecto y sabor que una hamburguesa tradicional.

Entre sus destacadas de siempre en la hamburguesería están: “Kevin Bacon” con doble medallón de carne de 110 g, lechuga capuchina la crujiente estilo mac, pepinillos, queso cheddar y la salsa secreta de la casa que tiene características de la salsa “stacker”; “Kevin vegeta 3.0 di caprio love”, 100% vegana con mayonesa vegana, cebolla crispy , tomates, pepinillos, pesto fresco de perejil y toques de albahaca; “Big Kevin”, doble medallón de carne con salsa Big Mac o Thousand Islands, lechuga capuchina la crujiente estilo Mac, pepinillos y queso cheddar. Ahora también tienen exclusivas del Mercado Soho como por ejemplo: la “Kevin Mercado”, de 220 g de carne, queso cheddar, queso provolone, salsa criolla y alioli o también la “Fried Onion”, con doble smash burger, cebolla a la plancha y queso cheddar.

¿Dónde? Gorriti 4788, Palermo.

Bonus track: receta del pastel de papas “Hamburgueseado” para hacer en casa

Unión Ganadera, la empresa familiar encargada del desarrollo, producción y comercialización de hamburguesas, salchichas y otros alimentos, presentó en el marco de la celebración del Día de la Hamburguesa su completa línea de hamburguesas de carne

Unión Ganadera, la empresa familiar encargada del desarrollo, producción y comercialización de hamburguesas, salchichas y otros alimentos, presentó en el marco de la celebración del Día de la Hamburguesa su completa línea de hamburguesas de carne en sus opciones “Clásicas”, “Finitas”, “Medianas”, “Gigantes” y “Súper Gigantes”, hasta la opción de hamburguesa de cerdo, todas libres de gluten, de máxima calidad.

Para celebrar esta fecha tan especial, compartió una de sus recetas secretas preferidas para agasajar a todos los fanáticos: el pastel de papas “Hamburgueseado”.

Ingredientes:

- Hamburguesas

- 4 huevos duros

- 200 g de cebolla

- 120 g de morrón rojo

- 120 g de cebolla de verdeo

- 40 g de aceitunas verdes descarozadas

- 4 dientes de ajo

- c/n de orégano

- c/n de aceite de oliva

- 1 kg de papa

- 80 ml de eche

- 40 g de manteca

- c/n de sal

- c/n de pimienta

- 120 g de queso rallado para gratinar

Procedimiento:

1. Colocar las papas con cáscara en una olla con agua fría. Hervir hasta que la papa esté tierna. Retirar y pelar. Pisar junto a la manteca, leche, sal y pimienta.

2. Cocinar las hamburguesas en la plancha o sartén caliente.

3. En una sartén, dorar en aceite de oliva la cebolla picada, morrón y cebolla de verdeo; luego agregar el ajo picado. Condimentar con sal, pimienta y orégano.

4. Retirar la mezcla del fuego e incorporar el huevo duro picado y las aceitunas verdes en rodajitas.

5. Para el armado, preparar una cintura de 10 cm. sobre una placa de horno, colocar en la base una hamburguesa y agregar el salteado de verduras. Completar por encima una capa de 2 cm. de puré de papas.

6. Terminar con queso rallado y gratinar al horno a 190°C por 5/7′.

Fotos: Instagram

