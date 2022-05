Ever Miguez: “Argentina y Uruguay tienen una oportunidad única para exportar servicios en ciencia e innovación”

Ever Miguez: “Argentina y Uruguay tienen una oportunidad única para exportar servicios en ciencia, innovación y talento”

En la última edición que se llevó a cabo en Uruguay, 9 mil personas pasaron por el Campus Party de Punta del Este, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones, y se fueron fascinados con todas las novedades en tecnología con las que se encontraron. S e trata de la mayor experiencia de innovación y creatividad mundial que nació hace 20 años en España, que hoy cuenta con 83 ediciones en 15 países, más de 3 millones de participante s y miles de carpas habitadas en todo el mundo por los transformers del futuro.

Del 31 de marzo al 2 de abril pasado, los asistentes disfrutaron de 24 horas de actividades multidisciplinarias en las que jóvenes, comunidades, universidades, empresas e instituciones se encontraron para construir juntos el futuro, utilizando la tecnología como herramienta para cambiar al mundo.

Metaverso, criptomonedas, blockchain, exploración espacial, innovación científica, robótica, gaming, transformación digital, emprendedurismo y el futuro del trabajo fueron algunos de los cientos de temas tratados de la mano de expertos como Sandra Cauffman (directora adjunta de la División de Astrofísica de la NASA), Jon “Maddog” Hall (presidente de Linux y promotor del software libre), Jake Steinerman (director de Spatial), Federico Ast (experto en Blockchain, Crowdsourcing y Metaverso), Robertson Escuotto (famoso streamer) y el cyborg, Manuel de Aguas, entre muchos otros.

La Primera Dama de Uruguay, Lorena Ponce de León, recorrió el Campus Party de Punta del Este junto a Ever Miguez

“Nos interesa que los chicos se acerquen para que vean de qué se trata, que sean curiosos y participen activamente de los eventos, porque así logran conectarse. Si tienen un emprendimiento les pedimos que lo traigan, porque les damos lugar gratuitamente a la startups para que muestren sus proyectos, generen muchos contactos, reciban muchas consultas e, incluso, logren el financiamiento y la mentoría del proyecto”, le dijo Ever Miguez a Infobae.

“Más de 9 mil personas pasaron en esta última edición uruguaya y fue un éxito muy grande. Es muy fácil convocar a un espectáculo musical: llevás a un artista un poco taquillero y, seguramente, lográs tener un público. Ahora, llevar a toda esa gente para aprender, adquirir conocimiento o hacer networking es mucho más difícil , por lo cual, un número de esta magnitud es sumamente importante”, destacó el director de The Electric Factory, una importante compañía de tecnología e innovación con sede en Montevideo.

Enrique Antía, intendente de Maldonado, también recorrió la gran feria de tecnología e innovación

Campus Party es un festival de tecnología e innovación que tiene una particularidad: es muy diferente a cualquier otro encuentro tecnológico porque los chicos y adolescentes acampan durante tres días. En 2016 y 2018, más de 1.500 personas acamparon en Tecnópolis. En 2019, fue el turno de Misiones y ahora, tras el cese de actividades por la pandemia, planean volver a la Argentina en noviembre.

El festival dura tres días y es prácticamente non-stop, porque quienes se quedan acampando usualmente son seleccionados por los decanos de las universidades, que buscan los mejores promedios de las carreras de ingeniería o afines. “La idea principal es que disfruten de los tres escenarios temáticos, que van rodando con contenidos en simultáneo. Por ejemplo, podés estar en un escenario de inteligencia artificial, otro de Blockchain y otro de Cripto, porque tú eliges la charla que más te interesa.

Más de 9 mil personas participaron de la edición uruguaya

“Tenemos un lema que es “Inspírate, aprende, y emprende”. A los participantes les decimos “Inspírate” porque tenemos entre 90 y 150 oradores de todas partes del mundo y que abordan diferentes temáticas. El chico que tiene la oportunidad de venir se va a posicionar en un escenario para ver a un orador hablando de lo que le interesa. Justamente, l os oradores tratan de inspirar a los jóvenes en las nuevas carreras y en todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología . Decimos “Aprende”, porque tenemos entre 50 y 80 workshops de Big Data, Blockchain, de Metaverse, etc. Entonces, si en el escenario tuviste a un referente, por ejemplo de Metaverse, y esa charla te interesó, podés participar de un taller para aprender sobre eso que te inspiró”, contó.

“Finalmente, decimos “Emprende” porque tenemos la comunidad más grande de emprendedores de cada país . Contamos con un proyecto muy colaborativo en el cual participan, desde comunidades muy pequeñas de emprendedores, hasta comunidades de inteligencia artificial, chicas en tecnología, todas las universidades del pais, etc. Es muy participativo”, destacó Ever Miguez, quien se sumergió en el apasionante mundo de la tecnología desde su adolescencia.

Ever Miguez apunta a que los jóvenes se interesen por las carreras del futuro y se animen a emprender

— ¿Cómo se define?

— Siempre fui un emprendedor serial y nunca trabajé en relación de dependencia . Soy un motivador, incluso dentro de mi empresa, porque busco que las personas emprendan. A diferencia de lo que pasaba en mi generación, hoy es mucho más fácil porque hay más herramientas. El mundo está abierto para los emprendedores. Antes, había que emprender en el país en el que vivías, porque no se pensaba globalmente, pero ahora las posibilidades son infinitas e impresionantes.

— ¿Qué devolución tiene de los chicos y adolescentes que participan en un Campus?

— Es muy buena tu pregunta por queremos generarles curiosidad. Muchos vienen con la idea de estudiar una carrera tradicional y esto les despierta la posibilidad de explorar otras alternativas relacionadas con la tecnología. Luego, su feedback tiene que ver con el impacto que les genera el conocimiento. Y es que están ávidos de conocimiento: quieren entender qué está pasando en el mundo y cómo ellos pueden ser parte e integrarse, por ejemplo, para las salidas laborales que hoy permite la tecnología.

Argentina y Uruguay tienen una oportunidad única en la industria del conocimiento. Los chicos quedan realmente emocionados cuando participan en un Campus, porque ven talentos y unicornios. En las últimas ediciones, participaron casi todos los unicornios de la región, como Globant, Ualá o Tienda Nube. Sus fundadores dieron charlas motivacionales para que los chicos puedan decidir su futuro laboral.

— ¿Qué consejo le das a quienes hoy están pensando en seguir una carrera relacionada con tecnología y que tenga una buena salida laboral?

Les diría que sigan estudiando lo que eligieron, pero que miren y sean curiosos. Hay cursos muy cortos de animación y programación. Todo lo que se viene en términos de Metaverso abre una posibilidad infinita en la industria de la animación y 3D. El futuro es todo lo que tiene que ver con AR (realidad virtual) y VR (realidad aumentada).

En el mercado se ofrece una gran variedad de cursos cortos, entre 6 y 8 meses. Eso permite tener una idea de la temática elegida y una salida laboral rapidísima. Si un joven tiene la aptitud, seguramente va a lograr una salida laboral inmediata.

El problema que tenemos ahora quienes estamos en tecnología es el reclutamiento de talentos. Por eso, es tan importante la formación y la base de la educación. Busco transmitirle a los jóvenes que se orienten más por las carreras de tecnología, programación, animación o 3D, porque las compañías y el mundo están necesitando esos perfiles, que aún son escasos. Y nuestros países tienen una oportunidad enorme de brindar esos servicios, tanto desde Argentina como desde Uruguay.

Ya no es necesario emigrar a los Estados Unidos o Europa para poder trabajar en una compañía de tecnología: se puede hacer remotamente desde cualquier lugar teniendo acceso a una buena conectividad.

Ever Miguez sostiene que la clave está en capacitarse para tener una salida laboral rápida y segura

— ¿Por qué ahora emprender es mucho más fácil?

— Porque tenemos herramientas, sobre todo, en tecnología y comunicaciones que en otros tiempos no eran accesibles. Hoy, c ualquier persona que está orientada en carreras técnicas o que brinda servicios de creatividad para el exterior lo hace desde la casa, con un celular o una computadora. Ni siquiera necesitan trabajar físicamente en una agencia como pasaba antes que, si eras bueno en creatividad, no te quedaba otra opción que trabajar de manera presencial.

Hoy, todo eso ya no es necesario y esa persona, en definitiva, es un emprendedor. Lo mismo pasa con los medios: alguien puede escribir en varios medios a la vez, sin moverse de tu casa.

— Además, hay muchas más posibilidades de que un proyecto sea fondeado

— Absolutamente. Si miramos para atrás, nos encontramos con un panorama totalmente distinto. Hoy, existe una capacidad de fondeo en proyectos para startups como nunca antes en la historia. Entonces, si uno tiene un proyecto y está bien conectado, puede acceder rápidamente a fondearlo si está en la línea de interés de lo que el mundo demanda, por ejemplo, los relacionados con la tecnología de Blockchain. Todo está yendo por ahí y, recibir financiamiento para emprendedores, es definitivamente mucho más fácil que hace 10 años.

