Noah Mamet ya exporta su vino Gran Diplomat a los Estados Unidos: “Me mantiene conectado con la Argentina” (Fotos: Gustavo Gavotti)

Entre 2014 y 2017, Noah Mamet se desempeñó como embajador de los Estados Unidos en la Argentina, y en esos años logró entablar un vínculo tan estrecho con nuestro país que decidió invertir para seguir en contacto. En un viaje al Valle de Uco, en Mendoza, se enamoró de la belleza de su paisaje y decidió tener su propio viñedo, al pie de la Cordillera de los Andes. Fueron cuatro años de inversión y de mucho trabajo, hasta que su línea de vino Gran Diplomat estuvo lista para ser comercializada.

Hoy, sus cuatro etiquetas se ofrecen en los restaurantes y hoteles más exclusivos de Buenos Aires, pero también, en Miami, donde acaba de desembarcar con un producto argentino de altísima calidad que lo llena de orgullo. En poco tiempo, sus vinos también llegarán a California , donde nació. Y es que, su plan de expansión internacional, se acelera a pasos agigantados.

“Estoy muy feliz de seguir invirtiendo en este país y de tener un producto argentino para exportar a los Estados Unidos. Invierto en tierras, agricultura, logística, transporte... Y es que, como embajador, siempre promoví el comercio entre ambos países y estoy haciendo una parte muy pequeña invirtiendo en vino y con una nueva marca, Grand Diplomat”, le dijo Noah Mamet a Infobae.

El ex embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet

“Este vino me mantiene conectado con la Argentina porque es mi negocio, pero también, me permite traer a mis amigos para compartir momentos y seguir promoviendo el país a otros americanos. Me encanta el Valle de Uco, donde tengo mi viñedo. Después de cuatro años de invertir en el país, ahora puedo ver a mis vinos en las cartas de los mejores restaurantes y hoteles argentinos, y también en Miami. Después, planeo exportarlos a California, pero en Argentina aprendí una frase: “Paso a paso””, expresó.

Esta entrevista con Noah Mamet se hizo antes de una de las degustaciones que el ex embajador ofreció para invitados selectos en cada uno de los restaurantes, vinotecas y hoteles donde sus vinos se comercializan. En esta ocasión, se trató de un evento del que solo participaron ocho personas en la cava de la parrilla Don Julio, que el año pasado quedó en el puesto trece del ranking mundial The World’s 50 Best Restaurants, luego de haber sido elegida como la mejor parrilla de Latinoamérica, lo que implica que se encuentra dentro de los mejores 50 restaurantes del mundo. Hoy, Gran Diplomat también se encuentra en su exclusiva carta de vinos.

La exclusiva degustación que se realizó en la cava de parrilla Don Julio

Entre los invitados a la degustación en la cava de Don Julio se encontraban: Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina; el director de Asuntos Gubernamentales de Salesforce para América Latina, Alejandro Anderlic; Nicolás Kaplun, chief business officer para Latinoamérica de Globant; Lucila Lalanne, directora de Comunicación y Prensa de Techint, y Silvia Tenazinha, directora comercial de Banco Santander.

“Es nuestra última degustación de la semana, porque hicimos una en cada uno de los restaurantes y vinotecas que ofrecen Grand Diplomat en sus cartas de vinos, como Palacio Duhau-Park Hyatt, Faena Hotel, Rosa Negra, 1000 Rosa Negra, Fayer, Selvática y Don Julio. En Miami, se ofrece en los hoteles Faena, Fontainebleau y Four Seasons . Fue una semana agotadora, pero estoy muy feliz”, destacó.

La línea Gran Diplomat presenta cuatro vinos artesanales de altísima calidad producidos en el Valle de Uco, en Mendoza, uno de los mejores terruños del mundo. Se trata de un Malbec Super Premium elegante y audaz, un Cabernet Sauvignon de cuerpo completo, un Rosado único de pinot noir, y un Malbec más joven y afrutado.

“El rosado es perfecto para un trago a la tarde, para almuerzos o para los fines de semana. Es un vino divertido y fácil. Me gustan mucho las cuatro etiquetas, pero es importante escuchar la opinión de la gente y saber cuál es su favorito. Muchos sommeliers de alto nivel me dijeron que mis cuatro etiquetas son excelentes, así que estoy orgulloso de mi producto ”, dijo el ex embajador de los Estados Unidos.

La línea de vinos Gran Diplomat ofrece cuatro etiquetas de altísimo nivel

El nombre de su línea de vinos, Gran Diplomat, fue elegido por Noah Mamet para destacar la labor de los diplomáticos en el mundo y, sobre todo, la de sus pares con quienes se desempeñó en la Argentina y en los Estados Unidos.

Las botellas de las cuatro etiquetas fueron especialmente diseñadas y en su cuello lucen un símbolo inspirado en el premio más alto de Argentina, la Medalla de San Martín, una importante distinción que recibió Noah Mamet cuando se desempeñaba como embajador de los Estados Unidos en nuestro país, procurando a acercar a ambos países y en la que se lo reconoce por su honorable servicio. Es el tercer americano que recibió ese galardón en 200 años.

“Al dorso de la etiqueta de cada botella, se encuentra mi historia con la Argentina: fui embajador, me enamoré de este país y, por eso, me decidí a invertir en él. Hacer este vino fue un gran trabajo, pero es muy gratificante ver que la gente lo disfruta y, además, poder exportarlo a los Estados Unidos. Seguiré invirtiendo cada año en Argentina porque me encanta este país y su gente ”, finalizó.

