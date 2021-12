Cuáles fueron las 10 recetas más buscadas por los argentinos en 2021

Las búsquedas de recetas en 2021 estuvieron marcadas por los clásicos y por las opciones presentadas en los realitys

Desde los clásicos de la cocina criolla hasta las nuevas tendencias y preparaciones rescatadas del olvido gracias a los realitys televisivos se juntan en el listado presentado por Google , teniendo en cuenta las búsquedas de recetas correspondientes al año que termina. Así, por ejemplo, se encuentran desde básicos como el bizcochuelo o las tortas fritas, hasta la pizza in teglia o la torta banoffee.

A continuación la nómina en escala descendente de las recetas más buscadas. Grandes de la cocina presentan el paso a paso de cada una de esas recetas.

10. AREPAS

Arepa Pabellón

Emblema de la gastronomía tanto de Colombia como de Venezuela, este alimento precolombino se ganó un lugar en la Argentina gracias a la gran cantidad de inmigrantes que se instalaron en estas tierras.

De fácil preparación y con solo un par de ingredientes, fue declarada como “el mejor desayuno del mundo” por el portal de gastronomía y turismo Thrillist, para el que el crítico gastronómico Adam Lapetina detalló que “gira en torno a la sal, el almidón, las frutas y el queso. Y eso es lo que lo hace el mejor desayuno del mundo. Rellenas con queso salado, pollo, palta y huevos, las arepas están garantizadas para mantenerte lleno hasta la cena”.

Además de la arepa “viuda”, esa que no incluye ningún relleno, también son clásicas la denominada Reina Pepiada (con pollo o gallina, palta y mayonesa), también Dominó (con porotos negros y queso rallado) y Perico (revuelto de huevos cebolla, tomate y sal).

La arepa de pabellón, por caso, tiene tres de los ingredientes típicos del Pabellón criollo, el plato nacional de Venezuela (tajadas de plátano macho maduro fritas, carne de res desmechada y caraotas negras sofritas), mientras que el arroz, cuarto ingrediente del plato original, es sustituido en esta arepa por queso rallado. Todo un reto que conquista paladares foráneos.

Aquí, presentada por la cocinera venezolana Cermary Toro, @cocinandodetorito

Ingredientes

Para la arepa

1 taza de harina de maíz precocida

1 y ½ taza de agua natural

Sal al gusto

Para las caraotas negras

250 gr. de caraotas negras (porotos)

Agua c/n

Trozos o huesos de cerdo ahumado (opcional)

Sal, pimienta negra y comino

Aceite

Cebolla

Ajo

Ají dulce

Cebolla de verdeo

Pimentón

Cilantro

Hojas de laurel

Para la carne desmechada

250 gr. de carne

½ taza de caldo de res

Sal y pimienta negra a gusto

Aceite

Cebolla

Ajo

Pimentón

Ají dulce

Cilantro

Cebolla de verdeo

Tomate

Un plátano maduro

Procedimiento

Para la arepa: en un bowl agregar el agua, sal y la harina mientras se comienza a amasar (de ser necesario, dejar reposar y amasar un poco más). Formar una bolita con las palmas de las manos y aplanarla formando un disco. Cocinar a fuego medio en una plancha o sartén a fuego medio 5 minutos aproximadamente por cada lado. Reservar.

Para las caraotas: poner a remojar en agua y una cucharadita de bicarbonato de sodio las caraotas desde la noche anterior, para asegurar que se ablanden. Pasadas por lo menos unas 12 horas después, desechar ese agua, lavar bien y seleccionar los granos.

Realizar un guiso, sofriendo en una sartén con aceite todos los aliños picados finamente y reservar. En una olla con agua a temperatura media-alta agrega las caraotas y los trozos de cerdo. Tapar y deja cocinar hasta ablandar (1 hora aproximadamente, dependerá del tipo o calidad del grano), verificando constantemente que no se queden sin agua (de ser el caso agregar la cantidad que se considere). Una vez blandas, agregar el guiso y condimentar a gusto. En caso de quererlas más espesas, licuar una porción de granos formando una especie de pasta y agregarlas nuevamente a la preparación. Una vez hecho esto, apagar el fuego.

Para la carne desmechada: sancochar la carne hasta ablandar. Una vez cocida la carne, desmechar. En una sartén a temperatura media-alta sofreír los aliños finamente picados. Posteriormente agregar la carne y sofreír también. Agregar el caldo de res y salpimentar a gusto.

Para el plátano: retirar la cáscara, cortar y freír las tajadas por ambos lados.

9. LECHE DE TIGRE

Ceviche de pesca curada con leche de tigre

Uno de los indispensables de la cocina peruana, este líquido de tono blanco resultante de la preparación del ceviche era considerado un potente afrodisíaco, además de infalible remedio contra la resaca. Con el tiempo, así se llamó a la preparación con la que se elaboraba el ceviche. De hecho, en Perú también era usual que los comerciantes lo entreguen a sus clientes como bebida de cortesía, como forma de no desperdiciar el líquido que quedaba al finalizar la jornada.

El paso a paso, a continuación, de la mano de Daniel Seijas, chef de @ronconcon.ba, especialista en cocina latina.

Ingredientes

Ají amarillo, 100 gr

Limón, 100ml

Lima, 100ml

Caldo de pescado, 80 ml

Ajo, 10 gr

Jengibre, 8 gr

Procedimiento

Cortar el ají amarillo a la mitad, sacar el corazón y semillas. Blanquear durante 10 min o hasta que ablande. Retirar la piel. Procesar junto al resto de los ingredientes y tamizar.

8. MACARONS

Macarons de mandarina

Este bocadito petit, que suele ser colorido y tener varios sabores tanto de relleno como de tapitas, tiene la apariencia similar al un alfajor, y la textura crunch del merengue. Pero no solo los macarons son muy populares en París, sino en todo el mundo, incluso en la Argentina.

“Uno realmente no es pastelero hasta que no sabe hacer macarons”, le dijo a Mauricio Asta un cocinero cuando éste apenas terminó la carrera de cocina y comenzaba a dar clases de pastelería. “A través de prueba y error, logré sacar la receta perfecta y esto fue lo que pasó hace unos 15 años atrás”, aseguró, para a continuación presentarla.

Ingredientes

Polvo de almendras, 250 gr

Azúcar impalpable, 250 gr

Claras, 90 gr

Claras, 90 gr

Azúcar común, 250 gr

Colorante naranja a gusto

Procedimiento

Tamizar el polvo de almendras con el azúcar impalpable (Tant Pour Tant).

Colocar 250 gr de azúcar en una cacerola pequeña y cubrir apenas con agua. Llevar la cacerola a fuego suave y cocinar hasta lograr un almíbar a punto “bolita dura” (118ºC a 121ºC). Cuando el almíbar esté listo, poner a batir 90 gr de claras a punto nieve. Agregar el almíbar muy lentamente sobre un lado del bol. Recordar que en caso de utilizar batidora de mano, es muy importante llegar a toda la preparación. Batir hasta que, al tacto, el bol se encuentre a temperatura ambiente. Cuando el merengue esté montado y firme, añadir el colorante.

Agregar 90 gr de claras al TPT hasta lograr una pasta que será densa, de una textura poco habitual para pastelería. No preocuparse, así tiene que quedar.

Dividir el merengue en dos partes iguales. Agregar el TPT a una de las partes revolviendo enérgicamente hasta lograr una textura densa y homogénea. Agregar la segunda parte del merengue hasta integrar. De acuerdo con la textura lograda, proceder al macaronage (quita de aire mediante movimiento de espátula).

Sobre una placa con algún antiadherente hacer botones de 3 cm de diámetro con la ayuda de una manga con pico liso. Posiblemente en el siguiente paso, se expandan y agranden. Al mismo tiempo se alisará la superficie espontáneamente. Tal vez sea necesario golpear suavemente la placa sobre la mesada. El horneado es en horno eléctrico a 140°C, 12 minutos.

Para la ganache de mandarinas

Mandarinas, 250 gr

Glucosa, 100 gr

Mantequilla, 150 gr

Chocolate blanco, 500 gr

Procedimiento

Procesar las mandarinas enteras sin semillas en una licuadora. Llevar la pulpa de fruta a hervor junto con la glucosa Verter sobre el chocolate muy finamente picado Homogeneizar. Verter la manteca y seguir mezclando. Procesar con un mixer.

Armar los macarons.

7. REVUELTO GRAMAJO

Revuelto Gramajo

“Horacio y Arturo, mi abuelo y mi tío abuelo eran dos bon vivants. Un martes cualquiera de los años ‘30, después de divertirse por ahí, terminaron en Río Bamba, el mítico restaurant de la esquina de Riobamba y Santa Fe, que ya no existe. Era tarde, la cocina estaba cerrada, pero como hacían lo que querían y los conocía todo el mundo, pasaron a la cocina para ver qué quedaba”, relató Juan Gramajo en charla con Infobae.

Así fue como encontraron algo de jamón, huevos y papas. Sin mucha vuelta, sartenearon el huevo y el jamón, frieron las papas y mezclaron todo . Nada de arvejas, nada de morrón. Fue tal éxito que Río Bamba lo incluyó en su carta como “huevos a la Gramajo”. Por esos días, eran exitosos también en otros ámbitos: competían en trineos sobre la nieve, a nivel olímpico y con la camiseta argentina. Horacio y Arturo, por esos días, eran exitosos también en otros ámbitos: competían en trineos sobre la nieve, a nivel olímpico y con la camiseta argentina.

¿La receta? Por Francisco Pidal, de @cantaelgallo

Ingredientes

Papas, 300 gr

Huevos, 3

Jamón cocido, 700 gr

Aceite de oliva, 3 cdas

Sal y pimienta, c/n

Aceite para freír, c/n

Arvejas, c/n

Procedimiento

Cortar las papas en bastones bien pequeños y finitos, y dejarlos en remojo en agua fría durante una hora para quitar el almidón. Una vez transcurrido este tiempo, sacar las papas del agua y secar muy bien con papel de cocina. Luego, en una sartén con abundante aceite hirviendo, freír los bastones. Ir moviéndolos para que no se peguen entre sí. Sacar del fuego una vez que estén crujientes y reservar. En un bowl, batir enérgicamente los huevos hasta que no quede rastro de la clara. Reservar. Cortar el jamón cocido en finas lonjas y reservar.

En una sartén a fuego medio colocar un chorro de aceite de oliva e incorporar los huevos batidos, moviéndolos con una espátula, sin dejar que éstos se cuajen. Revolver uno o dos minutos. Después, incorporar las papas fritas y el jamón cortado. Revolver todo hasta mezclar los ingredientes. Servir. Puede decorarse con un poco de perejil o ciboulette por encima.

TIPS: como ingrediente adicional, después de añadir el jamón cortado, se pueden agregar las arvejas cocidas. El huevo tiene que estar bien batido antes de utilizarlo. Babe es el mejor punto para que el revuelto quede perfecto. Ideal reservar algunas papas pay para usar para decorar el plato.

6. TORTAS FRITAS

Tortas fritas

Clásico del recetario histórico argentino, es una simple preparación que acompaña desde tiempos remotos en los hogares, además de convertirse en forma involuntaria en una de las opciones clave para preparar en una jornada fresca y lluviosa.

Según los antiguos escritos, su receta básica es así:

Ingredientes

500gr de harina

150gr de grasa de cerdo o vaca

1 cda de sal gruesa

Agua, c/n

Grasa de cerdo o de vaca (para freír)

Procedimiento

Colocar la harina sobre la mesada, en forma de corona, y en el centro agregar la grasa. Luego se le va agregando de a poco el agua, donde previamente se ha disuelto la sal gruesa, hasta obtener un bollo liso, pero semiblando. Cortar un poco de masa y hacer una especie de “chorizo” de 4 a 5 cm de grosor y luego cortar en trozos de 4 cm de largo. Tomar cada uno de los trozos, estirarlos con las manos en forma de círculo y hacerle un agujerito en el centro. En una olla, colocar abundante grasa, a fuego mínimo, y cuando esté en ebullición, introducir las tortas para freírlas. Cuando estén doradas y tiernas, se retiran y se colocan sobre papel absorbente. Se las espolvorea con azúcar.

5. PAPAS ROSTI

Papas Rosti

Clásico de la cocina suiza, usualmente consumido en el desayuno por los agricultores de Berna para luego extenderse por todo el país, en la Argentina es habitual encontrarlo como guarnición, acompañando diferentes estilos de carne.

Aquí, acompañando una bondiola, con los detalles del chef Mariano Gentile

Ingredientes

Papas medianas, 1 Kg

Aceite de oliva, c/n

Sal, c/n

Pimienta, c/n

Manteca, c/n

Queso rallado en hebras (opcional) c/n

Procedimiento

Pelar las papas y colocarlas en una olla con agua fría. Llevar a hervor solo durante 5 minutos, retirar y dejarlas entibiar para luego proceder a rallarlas sobre una fuente o plato. Condimentar con sal y pimienta y formar círculos de unos 7 cm. de diámetro y 2 de alto. En este momento se le puede colocar en el medio un poco de queso rallado en hebras. Luego cocinar por ambos lados en un sartén con aceite caliente, manteca o ambos hasta que estén bien doradas y crocantes.

Al hervir las papas, el almidón se hidrata y se adhieren más. Por eso es importante realizar este proceso y rallarlas tibias. Se puede agregar a la mezcla ajo y perejil picados.

4. ROSCA DE PASCUA

Rosca de Pascuas clásica

La historia se remonta al año 476, momento en que un rey bárbaro había ocupado la ciudad de Pavía, en Italia. Ante ello, e intentando suavizar la situación, un pastelero de la zona elaboró una torta con forma de paloma como símbolo de paz y amor para el rey. Asombrado por el gusto, ordenó la liberación del pueblo. Desde allí, comenzó a elaborarse una rosca de Pascua que poco a poco fue tomando la forma en que se conoce actualmente, como símbolo del amor y la amistad que une a los pueblos.

Aquí, el paso a paso por Matías Mana, de @compartimoshu

Ingredientes

500 gr de harina

15 gr de levadura

100 cc de leche

75 gr de azúcar

20 gr de miel

Ralladura de 1 limón

150 gr de manteca

Para la crema pastelera

500 cc de leche

3 huevos

200 gr de azúcar

50 gr de harina

40 gr de fécula

Para decorar

Frutos secos a gusto

Cerezas a gusto

Higos a gusto

Chips de chocolate a gusto

Procedimiento

Para la crema pastelera: en un bowl mezclar los huevos con el azúcar. Agregar la harina y la fécula. Hervir la leche, y una vez la leche hervida, ir vertiendo de a poco (eso evitará que se formen grumos). Volver a poner la mezcla con la leche en la cacerola, y seguir cocinando sin dejar de revolver hasta que adquiera la consistencia deseada. Perfumar con esencia de vainilla.

Para la rosca: realizar una corona en la mesada con la harina. En el centro poner la levadura, el azúcar, los huevos, la leche, la miel, la ralladura de limón y amasar muy bien. Incorporar la manteca hasta integrar. Dejar leudar hasta multiplicar su volumen.

Luego desgasificar y formar un bollo y hacer un hueco en el medio con las manos formando una rosca. Llevar a una placa, aplastar y dejar descansar 20 minutos tapada.

Una vez descansada, decorar con pastelera, pintar con huevo y llevar a un horno a 180°C por 30 minutos. Una vez fría, decorar con frutos secos, cerezas, higos y chips de chocolate, entre otros.

3. BIZCOCHUELO

Bizcochuelo

Esponjosos y con gran altura. Rellenos o simples. El comodín de cualquier mesa dulce, como acompañante de una simple merienda o bien “arreglado” para ser parte de un festejo. Es un básico que cualquier persona que se acerque a la cocina intentará realizar, por eso no es extraño que, pese a su simpleza, se encuentre siempre entre las preparaciones más buscadas en la web.

El maestro Marcelo Vallejo detalló el bizcochuelo clásico de vainilla

Ingredientes

6 huevos a temperatura ambiente

185 gr de azúcar

1 cda de esencia de vainilla

200 gr de harina 0000

Procedimiento

Enmantecar y enharinar un molde para bizcochuelo y calentar el horno hasta llegar a los 170°. Colocar los huevos en el bowl de la batidora junto con el azúcar, batir a velocidad lenta y luego subir la potencia al máximo. Batir hasta lograr punto cinta o letra (el punto justo se logra cuando levantando un poco la preparación se puede dibujar una letra o se puede formar una cinta). Perfumar con la esencia, batir 1 minuto más y retirar de la batidora.

Tamizar la harina y agregarla al batido con espátula de goma realizando movimientos envolventes (para no bajar las burbujas obtenidas en el montado de huevos y azúcar). Envolver bien lo que está en el fondo del recipiente para evitar que quede harina sin integrar. Volcar la preparación en el molde y hornear durante 40 minutos. Retirar del horno, desmoldar y ubicar sobre una rejilla de alambre para que se oree. Dejar reposar durante 24 horas antes de utilizar.

2. PIZZA IN TEGLIA

Pizza in teglia

¿Cómo llegó esta preparación a convertirse en lo segundo más buscado del año? Tan simple como entender que fue uno de los desafíos a los que debieron enfrentarse los participantes de Masterchef Celebrity.

Su nombre se debe a que en italiano significa “en fuente para horno”. “Es una receta de masa de pizza muy sencilla ya que no necesita amasado”, explicó Cristian Aquila. “Una masa de pizza bien crocante por fuera y tierna por dentro ideal para cocinar en los hornos hogareños que una vez hechas al recalentarse no se secan. Es el tipo de pizza que suele verse en muchas pizzerías al paso o bares en Italia, sobre todo en Roma”, detalló el cocinero que en su cuenta de instagram @cocinarencasa presenta diferentes propuestas todos los días.

Ingredientes

Harina 0000, 1 kg

Agua, 650 cc

Sal, 20 gr

Levadura fresca, 6 gr

Aceite de oliva, 60 gr

Procedimiento

En un bowl agregar el agua, levadura, parte de la harina y mezclar hasta disolver. Agregar la sal y mezclar. Agregar la harina de a poco y mezclar. Incorporar el aceite de oliva y mezclar hasta integrarlo. La masa queda tipo pegote. Dejar reposar media hora tapado con film a temperatura ambiente y hacerle cuatro pliegues. Al hacer el pliegue la masa ya comienza a cambiar y va quedando lisa. Se puede hacer otros pliegues más a la hora en caso de tener tiempo.

Pasar la masa a un recipiente aceitado y llevar a la heladera tapada con film o en un recipiente con tapa mínimo 24 hs (puede estar hasta 48 hs.). En caso de querer hacer bollos individuales dividir la masa, hacerle pliegues para formar cada bollo y colocar en recipientes aceitados tapados. Si se quiere hacer para el día dejar reposar la masa a temperatura ambiente tapada 8 hs. Si reposó en la heladera, 3 horas antes de hacer las pizzas dejar los bollos a temperatura ambiente.

Para estirar el bollo colocar abundante harina o semolín en la mesada, volcar la masa y con las punta de los dedos estirar presionando desde los bordes hacia el centro. Colocar en una fuente previamente aceitada. Agregar sobre la superficie el tomate en conserva previamente mezclado con sal. Un hilo de aceite de oliva. Se puede llevar directamente al horno o si se desea, que quede más aireada, dejar reposar en un lugar cálido 15/20 minutos.

Cocinar en el horno entre 200 C y 280 C. El tiempo de cocción dependerá de la temperatura del horno. Lleva un horneado de entre 12 y 15 minutos a 230 C. Agregar la mozzarella y llevar al horno hasta fundir. ¡Listo! ¡A disfrutar!

1. TARTA BANOFFEE

Tarta Banoffee

Este clásico moderno de la pastelería inglesa llegó al primer puesto de las recetas más buscadas gracias, también, a la amplia audiencia de los realitys de cocina, ya que fue una de las pruebas que los participantes de Masterchef Celebrity debieron replicar, aunque, en ese caso, ninguno superó el objetivo.

Nacida en 1971 en un restaurante inglés llamado “El monje hambriento”, entendieron que la mezcla de caramelo, plátanos y galletas trituradas no podía fallar. Y sin dudas así lo fue, tanto que su popularidad escaló rápidamente, y hasta se convirtió en el postre aclamado por Lady Di.

Aquí, de la mano de la reconocida pastelera Anna Olson, el paso a paso para replicarla en el hogar.

Ingredientes

Para la base de galletas:

1 taza o 100 gr de copos de avena (no instantáneos)

1 taza o 150 gr de harina integral

¼ taza o 50 gr de azúcar moreno

½ cdita o 2,5 gr de bicarbonato

½ cdita de sal

¾ taza o 175 gr de manteca fría

1 huevo grande

Para el relleno:

3 plátanos medianos

½ taza o 115 gr de manteca

½ taza o 100 gr de azúcar moreno

1 lata de leche condensada de 300 ml

1 cdita o 5 ml de extracto de vainilla

½ cdita o 2,5 gr de sal

Para el topping o cubierta:

1 taza o 250 ml de crema líquida para montar

2 cdas o 16 gr de azúcar

1 cda o 15 ml de leche en polvo descremada

¼ taza o 25 gr de almendras laminadas tostadas

Procedimiento

Lo primero que se debe hacer es la base de galleta para la tarta. Para ello, colocar los copos de avena, la harina integral, el azúcar moreno, el bicarbonato y la sal en el bol de un procesador de alimentos o robot de cocina y triturar para moler la harina con los copos de avena.

A continuación añadir la manteca fría y triturar hasta tener una mezcla arenosa y no se noten los trozos de manteca. Agregar un huevo y volver a pulsar el robot de cocina para ligar bien la masa. Una vez lista la masa, dejar enfriar durante unas dos horas. Pasado ese tiempo, enharinar la superficie de trabajo y estirar la masa con ayuda de un rodillo hasta darle una forma redonda y de 6 mm de grosor. Colocar la masa en el fondo y laterales de un molde desmontable redondo de 22 cm de diámetro y recortar el exceso de masa.

Antes de hornear esta base se debe enfriarla, por lo que deberá llevarse a la heladera durante media hora. De esta manera de endurecerá la manteca y la base no se moverá. Minutos antes de sacar la base de la heladera, precalentar el horno a 170ºC.

Cuando esté fría, pinchar con un tenedor, colocar sobre una bandeja apta para horno y hornear a 170ºC durante unos 20 minutos.

A continuación preparar los plátanos. Pelarlos y cortarlos en rodajas bastante gruesas, de más de 1 cm. Cuando la base esté lista, dejar que se temple un poco y, después, colocar encima las rodajas de plátano bien juntas.

Seguidamente preparar el relleno de toffee y crema montada. Primero empezar por el toffee. Para ello derretir la manteca sin sal y el azúcar moreno en un cazo a fuego medio-alto y remover con una varilla hasta que empiece a burbujear.

Cuando esté burbujeando agregar la leche condensada. Remover y cocer durante un solo minuto; si se cuece más tiempo se endurecería. Apartar del fuego y añadimos una cucharadita de extracto de vainilla y media cucharadita de sal. Mezclar un poco y verter sobre la base con los plátanos. Se deben cubrir todos los plátanos con el toffee.

Dejar enfriar la tarta a temperatura ambiente, pero sin taparla. Una vez fría, llevarla a la heladera durante una hora para que termine de asentarse.

Justo antes de sacar la tarta de la heladera se deberá montar la crema. Para ello, simplemente se debe verter en un bol amplio la crema líquida para montar con el azúcar, la leche en polvo descremada y un poco de extracto de vainilla. Con ayuda de unas varillas eléctricas o manuales batir hasta que la crema se monte y quede firme. A continuación, meter la crema en una manga pastelera y cubrir la tarta haciendo dibujos en forma de ondas. Para finalizar, esparcir almendras laminadas tostadas y lista para servir.

SEGUIR LEYENDO