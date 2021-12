Diseñadores solidarios: la Cámara Argentina de la Moda subasta 14 vestidos a beneficio de la Casa Garrahan

Algunas de los reconocidos diseñadores que se sumaron a esta acción son Tramando, Benito Fernández, Iara, Verónica de la Canal, Grace Ruiz Díaz, Gerardo Casas, Panni Margot, Francisco Ayala, Gustavo Pucheta, Carina Spagiari, Nuria Bueno, Ana Kapla, Susana Ortiz y Claudio Cosano

La Cámara Argentina de la Moda y la Fundación Garrahan realizan desde el pasado jueves 9 de diciembre una subasta de 14 piezas de diseños exclusivos de grandes diseñadores argentinos a beneficio de Casa Garrahan, informaron desde la institución médica.

“Estamos muy contentos de que la Cámara Argentina de la Moda (CAM) y los diseñadores se unieran a este maravilloso evento”, sostuvo Beatriz Resnik, coordinadora del Área de Relaciones Institucionales de la Fundación Garrahan.

Entre las prendas que se subastarán se encuentra el famoso vestido colorado creado por Claudio Cosano para Mirtha Legrand, que tendrá una base de $45.000, mientras que otras piezas tendrán un mínimo de entre $5.000 y $20.000, indicaron a través de un comunicado.

“Es un orgullo contar con estas prendas y llevar adelante esta acción a beneficio de nuestra Casa Garrahan, hogar que aloja a 43 familias de manera diaria , mientras transitan algún tipo de tratamiento en los tres hospitales pediátricos de la Ciudad” , añadió Resnik.

La Fundación Garrahan utilizará los fondos obtenidos para el sostén de su Casa, “Un Hogar lejos del Hogar”

Bajo la misión de mejorar la salud infantil argentina, la Fundación Garrahan utilizará los fondos obtenidos para el sostén de su Casa, “Un Hogar lejos del Hogar”, espacio que continuó en funcionamiento durante toda la pandemia y por el que pasaron “más de 28.000 niños y niñas junto a un familiar” y que ahora “busca ampliarse para alojar a más personas que lo necesiten”, aseguraron.

Por su parte, el presidente de la CAM, Francisco Ayala, que también participa de la iniciativa como diseñador, explicó que “esta subasta solidaria representa la visión que tenemos desde la CAM. La moda es trabajo y en este caso, una herramienta de servicio de la gran obra que realiza Fundación Garrahan”.

Algunas de los reconocidos diseñadores que se sumaron a esta acción son Tramando, Benito Fernández, Iara, Verónica de la Canal, Grace Ruiz Díaz, Gerardo Casas, Panni Margot, Francisco Ayala, Gustavo Pucheta, Carina Spagiari, Nuria Bueno, Ana Kapla, Susana Ortiz y Claudio Cosano. “En un mundo como el nuestro es importante tratar de ser lo más solidarios posibles y la Fundación Garrahan es para mí un puente increíble para hacerlo. Se trata de una iniciativa que me moviliza mucho. Cuando me lo propusieron me pareció desde el principio una buenísima idea”, reconoció en diálogo con Infobae Benito Fernández.

Para conocer las piezas y participar de la subasta los interesados pueden hacerlo desde este jueves 9 de diciembre hasta el próximo lunes 20 a las 23.59 hs. ingresando a las redes sociales de la Fundación Garrahan (@fundgarrahan), donde los donantes podrán ofertar el monto que deseen para la adquisición de la prenda elegida.

Entre las prendas que se subastarán se encuentra el famoso vestido colorado creado por Claudio Cosano para Mirtha Legrand, que tendrá una base de $45.000 (Twitter)

No es la primera vez que reconocidos diseñadores de moda argentinos se unen para colaborar con una buena causa. En plena pandemia de COVID-19 y tras la presentación de su colección cápsula vía Instagram, Jorge Rey, el joven talentoso de 22 años, por medio del productor Héctor Vidal Rivas eligió a Fundación Garrahan para donar el emblemático vestido que lució Carolina “Pampita” Ardohain en los Martín Fierro de la Moda 2020, un vestido color rosa palo, con 650 metros de tul de seda y una cola de dos metros y medio. Se realizó un concurso entre la comunidad, y lo recaudado fue destinado a Casa Garrahan.

Por su parte, el diseñador Laurencio Adot donó durante la crisis sanitaria 300 barbijos al Hospital Fernández. Estos fueron confeccionados con las telas de sus vestidos y también con friselinas tricapa para la protección contra la enfermedad. “Hicimos una unión de trabajo y solidaridad con todos los médicos del Hospital Fernández. La médica María Rosa Fullone fue quien nos conectó vía Joel Ledesma (el bailarín y pareja de Thiago Pinheiro, su socio), fue un placer trabajar para ellos y lo hicimos con muchas ganas. Me dijeron que no tenían barbijos y estamos muy contentos de poder haber donado esa cantidad”, explicó Adot a este medio.

Emocionado y orgulloso por la acción solidaria en tiempos de pandemia, Laurencio -quien en 2018 sufrió un ACV- agregó: “Es muy importante la empatía por los médicos que se desviven por nosotros, fue un placer trabajar para ellos”. En la misma línea, la diseñadora Mariana Dappiano, donó parte de sus coloridos e innovadores géneros y textiles para que otros puedan realizar tapabocas con sus propias manos.

Por último, Mariana Cortés, diseñadora y directora creativa de Juana de Arco, creó para su marca unos tapabocas con diferentes diseños, que comenzó con la producción y la venta de los mismos como protección desde el 13 de abril, pero la idea surgió mucho antes. “Los primeros días de febrero fui a India y percibí lo que empezaba a pasar con el virus, por las precauciones que se tomaban y los requisitos para entrar en el Ashram de Sri Sri Ravi Shankar en Bangalore. Vi mucha gente con barbijo en el viaje y en el aeropuerto de Londres. De hecho yo me llevé los clásicos de fliselina”, detalló.

Desde su viaje la diseñadora pidió la moldería para comenzar a realizar tapabocas y cuando regresó a Buenos Aires ya tenía 13 prototipos creados y el día que dictaron la cuarentena obligatoria estaba junto a su familia haciendo fotos de los tapabocas que ella misma había ideado. Por cada uno que se compraba, otro era donado. “La idea es inspirar a que haya más tapabocas que abunden, para concientizar a la gente a cuidarse y cambiar hábitos”.

SEGUIR LEYENDO: