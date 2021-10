Día mundial de la pasta: 9 recetas increíbles para sorprender y agasajar

Las opciones son infinitas a la hora de preparar un plato de pastas

“Esta investigación demostró que una de las primeras producciones de fideos tuvo lugar en China de manera independiente y no relacionada con las que se desarrollaron en Occidente, como en Italia”, fue la conclusión a la que se llegó tras el descubrimiento de los primeros fideos de los que se tenga evidencia. En el noroeste de China, cerca del río Huang Ho, fue encontrado un tazón de barro, bajo una capa de sedimento de tres metros de espesor. Allí, dentro de él, se encontraron unos fideos preparados con una especie de mijo originario de China, amarillos, delgados y de unos 50 centímetros de largo.

En Italia, por su parte, ya la antigua civilización etrusca en el siglo IX a.C. trituraba cereales y granos, hasta formar una harina, para luego unirlo con agua y cocinarlo. Incluso, cuando los griegos fundaron Nápoles, adoptaron un plato que allí se consumía, basado en una pasta preparada con harina de cebada y agua, que luego dejaban secar al sol. En la antigua Roma, por su parte, ya se encuentran referencias a las pastas en el siglo III a.C., y hasta el propio Cicerón expresó su admiración por las “laganas”, unas pastas anchas elaboradas con harina de trigo, de la cual derivaron todas las pastas largas que se conocen en la actualidad.

La versatilidad de las pastas permite acompañarlas con una variada gama de vegetales y productos de origen animal

La conclusión a la que llegaron los diferentes historiadores es que el nacimiento de la pasta fue de manera paralela e independiente en las diferentes regiones, dando por descartado que la pasta italiana tenga relación alguna con la china. De hecho, la forma de elaboración de la italiana, a base de harina de trigo, es la que se popularizó en Europa, para luego conquistar América, de la mano de la inmigración.

Mucho más acá en el tiempo, en 1995, en Roma se desarrolló el Primer Congreso Mundial de la Pasta, donde fabricantes de distintos países aunaron fuerzas para lograr más visibilidad a este alimento característico de la cocina mediterránea, con más de 600 formas distintas de preparación a lo largo del Globo, divididos en tres grandes grupos: pastas largas, pastas cortas, pastas rellenas. Allí, además, acordaron que el 25 de octubre de cada año se festeje el Día Mundial de la Pasta.

ÑOQUIS DE PAPA Y ESPINACA

(Por emilylucius, @recetasemilylucius)

Ñoquis de papa y espinaca

Ingredientes

2 papas cocidas y pisadas

1/2 atado de espinaca cocido procesado

1 cdita de tomillo fresco

Sal y pimienta a gusto

500 gr de harina 0000 o premezcla

1 huevo

1 cda polvo de hornear

Para la salsa:

1 y 1/2 taza de salsa de tomate

1/2 morrón

1 cebolla

3 cdas de manteca

Queso parmesano rallado

1 diente de ajo

Ketchup a gusto

Procedimiento

Cocinar las papas en agua con sal y cuando estén tiernas pisarlas con 2 cdas de manteca (es importante que al hacerlo la papa esté caliente).

Aparte, cocinar la espinaca (siempre la hago en la sartén sin nada de agua). Una vez que se ponga blanda está lista, escurrirla sin quemarse y picarla o procesarla. Integrar la espinaca con el puré de papa más la harina, 1 huevo, sal, pimienta, polvo de hornear y tomillo.

Cuando la masa esté, uniforme hacer la forma deseada de los ñoquis y cocinarlos en abundante agua caliente.

Para la salsa: picar la cebolla, el morrón, el ajo y dorar todo en una sartén con 3 cdas de manteca. Agregar la salsa de tomate más 1 cda de ketchup.

ÑOQUIS RELLENOS

(Por Juli Parrondo, @mamialhorno)

Ñoquis rellenos

Ingredientes

500 grs. de almidón de maíz

2 huevos

2 papas medianas

1 calabaza chica

Mozzarella o queso cremoso

Condimentos y hierbas a gusto (nuez moscada, pimienta, ciboulette, provenzal y pimentón)

Procedimiento

Cocinar al vapor las papas y la calabaza (también se pueden hervir). Hacer un puré asegurándose de retirar bien el líquido en caso de hervirlas. Dejar enfriar. Agregar los huevos, hierbas y condimentos y mezclar bien. Incorporar de a poco el almidón de maíz hasta formar una masa que casi no se pegue en los dedos (pero no abusar del almidón, ni amasar, sólo incorporar). Tomar una porción de masa, del tamaño de 1 nuez, con las manos enharinadas, pero sin exceso, aplastar la masa con las palmas, colocar un cubito de queso cremoso, cerrar y hacer una bolita.En agua hirviendo (pero super hirviendo, ¡eh!) agregar los ñoquis y cuando apenas suben ir pasando a una fuente para horno con salsa en la base. Volver a cubrir con salsa, luego con crema de leche o salsa blanca, queso rallado y llevamos al horno a gratinar.

PASTA SNACK CON QUESO Y ORÉGANO

(Por Yamila Palloni, @yaminutri)

Pasta snack

Hervir 40 gr de moñitos, escurrir, colocar en un bowl junto con sal, pimienta, 1 cucharada tipo sopera de orégano y 15 gr de queso rallado. Mezclar bien y colocar bien separados en una fuente de horno antiadherente o aceitada. Enviar al horno a 180 grados por 20 minutos o hasta secar y que queden crujientes.





PAPARDELLE CARCIOFI, GUANCIALE CROCANTE Y MANTECA DE SALVIA

(Por Leandra Pérez, @basabsas)

Papardelle carciofi

Ingredientes

Para la pasta

3 huevos

300 gr de sémola

10 gr de sal

Para el plato

130 gr de papardelle

Manteca de salvia

Fondo de cocción de los alcauciles

3 alcauciles cortados al medio

6 cherry al medio

5 fetas de guanciles cortadas muy delgadas

Aceitunas griegas cortadas a cuchillo pequeñas

Perejil finamente cortado

Procedimiento

Para la pasta: incorporar los 3 ingredientes de manera de no amasar tanto para no activar el gluten, dejar reposar una hora y estirar la masa bastante delgada con un palote. En nuestro caso, lo cortamos de 15 cm de largo y 2 cm de ancho. Tras cortarlo se debe dejar secar durante 10 minutos y luego porcionar. Reservar.

Para los alcauciles: preparar un cuenco grande y llenarlo con agua. Cortar un limón a la mitad y exprimirlo sobre el cuenco con el agua, cuando estén bien exprimidos añadir también las dos mitades de limón al agua. Hacer esto para evitar que las alcachofas se oxiden y se pongan negras.

Lo primero es sacar con las manos las hojas exteriores del alcaucil. Hacer esto hasta que aparezcan las hojas más tiernas (menos verdes y más amarillentas). Después con un cuchillo pelar el rabillo (no se debe tirar, ¡está muy rico! solo pelar) y repasar la base de la alcachofa quitando las zonas duras entre el rabito y las hojas. Por último, cortar un trocito del extremo del rabito (que suele estar seco y marrón) y cortar la parte superior de las hojas de un solo corte. Se debe quitar entre un tercio y la mitad dependiendo de lo verde que estén las puntas de las hojas. Ahora introducir en el cuenco con agua y limón para que no se oxide y pasar al siguiente alcaucil. Repite hasta tener todos los alcauciles listos. Luego en una olla agregar agua y limón nuevamente y una pizca de sal, una vez caliente el agua agregar los alcauciles y dejarlos cocinar hasta que estén tiernos, y cuando estén listos sacar y cortar la cocción con agua y hielo, de esta manera mantiene su color verde o violeta. Reservar los alcauciles y el fondo de la cocción.

Para la manteca de salvia: en una sartén agregar 100 gr de manteca, sumar hojas de salvia, sal y pimienta.

Cortar el Guanciale muy delgadas y reservar. Cortar 4 cherrys al medio.

Para el armado: colocar la porción de papardelle en el agua durante 7 minutos. Agarrar una sartén con un poquito de aceite de ajo y colocar el guanciales, los alcauciles y los cherrys a dorar. El Guanciale tiene que quedar muy crocante, se recomienda hacerlo a fuego medio bajo, así va dorando de forma uniforme sin quemarse.

En una sartén agregar 100gr de manteca, hojas de salvia, sal y pimienta, cuando el papardelle esté listo, agregar a la manteca ya infusionada con la salvia y hacer movimiento con la sartén para que así de esta manera se pueda emulsionar la manteca con el papardelle y quede muy cremosa, cuando ya esté emulsionado, corregir la sal y la pimienta.

Agregamos lo que se tiene en la otra sartén junto con el papardelle, guanciale crocante, alcauciles y cherrys, moverlo durante 2 minutos para que se incorporen todos los sabores y proceder a servir. Servir los papardelle con su manteca bien emulsionada y sus ingredientes llenos de sabor, terminar con perejil muy fino cortado y las griegas cortadas a cuchillos finas también.

MAC & CHEESE

(Por Patricio Lescovich, @veganfox.goodburger)

Mac & Cheese

Ingredientes (para 3 o 4 porciones)

400 gr de pasta seca “codito”

150 gr de manteca

200 cc de crema

150 gr de queso americano cheddar

25 gr de cebolla

100 cc de leche

100 gr de queso gruyere

Sal, c/n

Pimienta, c/n

Procedimiento

Cortar las cebollas en pequeños cubos o brunoise. Luego, en una sartén a fuego bajo agregar la manteca y dorar la cebolla hasta que se transparente. Después, añadir la crema, el toque de leche y el queso cheddar para que este pueda fundirse y emulsionarse con el resto de los ingredientes. Una vez obtenida una mezcla homogénea, colocar una olla con agua y abundante sal a fuego medio y dejar cocinar la pasta durante tres minutos. Sacar del fuego cuando esté al dente y añadirlo a la salsa. Dejar cocinar durante cinco minutos más. Mezclar bien, dejar que la salsa se reduzca y se espese. Luego, pasar la preparación a una fuente de horno, agregar el queso gruyere y llevar al horno para gratinar. La salsa debe estar condimentada al gusto de cada comensal. Una vez que la pasta esté bien dorada, sacar del horno y agregar a la hamburguesa.

RAVIOLES RELLENOS DE RICOTTA Y ESPINACA, CON SALSA DE TOMATES, HONGOS DE PINO Y ALBÓNDIGAS DE POLLO

(Por Aldo Benegas, @granbardanzon)

Ravioles rellenos de ricotta y espinaca

Ingredientes

Para la masa

300 gr de harina 0000

3 huevos

1 cda aceite

10 g sal finaPara el relleno

4 atados de espinaca

300 gr de ricotta

200 gr de queso parmesano

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 zanahoria

Para las albóndigas de pollo

1 pechuga

Condimentos a gusto

Pan rallado c/n

Procedimiento

Para la masa: hacer una masa firme con los ingredientes y dejar descansar 2 horas en la heladera.

Para el relleno: cortar en brunoise cebolla , ajo y zanahoria, cocinar y saltear hasta que quede bien dorado, agregar espinaca, cocinar por 3 minutos más, agregar ricotta, parmesano y condimentar con sal y pimienta a gusto

Para la salsa: procesar 1 lata tomate perita pelado, 40 gr de hongos de pino, 1 cebolla, 3 dientes de ajo y cocinar 30 minutos a fuego lento.Para las albóndigas: cocinar y triturar la pechuga de pollo, condimentar a gusto, agregar pan rallado y armarlas.

Dorar las albóndigas de pollo en sartén bien caliente, agregar la salsa de tomates y hongos.

Estirar la masa bien fina y armar los ravioles. Hervir con abundante agua por 4 minutos, armar el plato con 6 u 8 ravioles, salsa de tomates, queso rallado y albahaca fresca.

RAVIOLI AI QUATTRO FORMAGGI CON BURRO E SALVIA

(Por Alessandro Socin, @frescalapasta)

Ravioles

Ingredientes (para 1 porción)

Para los ravioles

100 gr de sémola de trigo candeal

1 huevo fresco

Sal, al gusto

Nuez moscada, la punta de una cucharadita

Pimienta molida, al gusto

25 gr de gorgonzola (picante no amargo)

25 gr de queso Emmenthal

25 gr de queso parmesano

25 gr de ricotta de leche de vaca

Para la salsa

1 cda de manteca

3 hojas de salvia

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto

Procedimiento

De los raviolis: en un bowl, mezclar la sémola, el huevo y la sal. Amasar hasta formar una masa homogénea. Reservar. Luego, en un bowl aparte mezclar los quesos y la nuez moscada. Llevar la mezcla a un procesador de alimentos para mezclar y licuar bien los ingredientes. Verter la mezcla en una manga pastelera.

En una superficie lisa y agregando un poco de harina, extender la pasta fresca con un rodillo para obtener una hoja de ½ milímetro de grosor. Para la elaboración de estos ravioles es necesario no dejar la masa tan espesa para poder sentir el sabor del relleno. Cortar utilizando el molde de ravioles, cuidando que no se seque demasiado y que no esté muy enharinado porque luego será difícil cerrarlo.

Una vez cortados, verter una bola de relleno con la manga pastelera en el centro de la masa. Cerrar el ravioli, asegurándose que ambos lados se adhieran bien o sino los ravioles se abrirán durante el proceso de cocción. Después de estar armados, llevar a una olla con agua hirviendo y dejar cocinar hasta que la masa esté firme. Luego, pasarlos a una sartén, llevar a fuego medio, agregar manteca y unas hojas de salvia y revolver. Finalmente, servir con una pizca de parmesano o con ricotta salata.

RAVIOLONES GLUTEN FREE

(Por Caro Pavanetto, @glutenfreak.ar)

Raviolones gluten free

Ingredientes

Para la masa

100 gr harina de arroz

100 gr de almidón de maíz

️25 gr harina de quinoa o de trigo sarraceno

5 gr de goma xantica (1 cdita sopera)

3 gr de sal

2 huevos

50 gr de agua aprox

Para el relleno

60 gr de espinaca cocida y escurrida

300 gr de ricotta

70 gr de mozzarella

Sal y nuez moscada, c/n

Procedimiento

Para la masa: mezclar todos los ingredientes. Amasar hasta que la masa quede bien lisa. Si queda ligeramente pegajosa, corregir con poco almidón de maiz. ¡Ojo! Si quedó muy pegajosa por algún motivo, agregar un poco de harina de arroz también. Envolver con film de cocina y dejar reposar unos minutos. Aprovechar a hacer la salsa y el relleno.

Para el relleno: procesar todos los ingredientes.

Para el armado: estirar de a porciones y cubrir la masa que no esté en uso para que no se seque. Se puede usar el palo de amasar o la máquina de pastas. Lograr una masa finita, pero que no se rompa. Armar los raviolones (o formato que quieran) usando molde o en la mesada. Usar agua para pegar la masa de abajo con la de arriba. Cocinar en agua hirviendo 12 minutos aprox. Cuando se agreguen, bajar el fuego para que no vuelva a hervir, evitar las burbujas para que no se rompan (igualmente se la bancan, pero es mejor evitar que el agua hierva mientras se cocinan).

LASAGNA BOLOGNESA

(Por Milton Bertoni, @biasattiok)

Lasagna

Ingredientes (para 6 porciones)

Para la bolognesa

3 kg de carne picada (preferencia roast beef)

1 kg de cebolla

1 kg de zanahoria

2 dientes de ajo

Hierbas de romero, salvia, tomillo a gusto para perfumar (armar un buque juntando las hierbas y atarlas en el centro con hilo)

Aceite de oliva c/n

2.5 l de tomate perita con su pulpa, sal y pimienta a gusto

Para la bechamel

2 l de leche

120 gr de harina

120 gr de manteca

Sal y pimienta c/n

Una pizca de nuez moscada.

Para la salsa de tomate

2.5 l de tomate perita procesado con su pulpa con sal y pimienta

1 diente de ajo fileteado

250 cm3 de aceite oliva

Hierbas para perfumar (pueden ser orégano, salvia, tomillo o romero)

Parmesano c/ n

Para la masa:

2 kg de sémola de grano duro (reemplazarla por harina 00)

600 gr de puré de espinacas

7 huevos de campo

Procedimiento

Para la bolognesa: en una olla verter el aceite de oliva seguido del ajo finamente picado, el buque de hierbas y la cebolla y zanahoria previamente cortada en cubos pequeños. Agregar una pizca de sal y pimienta. Una vez que haya tomado color la cebolla junto a la zanahoria, agregar la carne picada, condimentar y mezclar muy bien. Dejar cocinar por 30 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, incorporar la pulpa de tomate y cocinar por 3 horas. Ratificar la sal y pimienta, retirar el buque y dejar enfriar.

Para la bechamel: en una olla derretir la manteca a fuego medio e incorporar la harina y mezclar muy bien hasta formar una pasta llamada roux. Fuera del fuego, incorporar la leche e integrar bien todo los ingredientes y volver al fuego hasta que espese. Agregar sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

Para la salsa de tomate: en una olla caliente colocar el ajo fileteado, el buque de hierbas y el tomate perita sin semillas y cocinar por una hora. Luego agregar el líquido de los tomates y cocinar por una hora más. Condimentar con sal, pimienta y una cucharada de azúcar. Reservar.

Para la masa: en una mesada colocar la sémola y hacer un hueco en el centro, agregar los huevos, el puré de espinaca y con ayuda de un tenedor integrar todos los ingredientes. Formar una masa uniforme y llevar a la heladera por unos 30 minutos. Una vez descansada la masa, estirarla y cortar rectángulos del tamaño de la placa o fuente a utilizar. En una olla con abundante agua y sal, cocinar las tapas y cortar la cocción con agua fría. Reservar las tapas.

Para el armado: en una placa o fuente pintar la base con manteca clarificada. Colocar una capa de salsa de tomate, luego una lámina de masa y arriba distribuir la bolognesa y luego una capa con salsa bechamel. Agregar el queso parmesano y tapar con otra lámina de masa. Repetir la secuencia hasta completar la fuente. Terminar con salsa de tomate, bechamel y parmesano. Llevar a horno a 189 grados por unos 15 minutos o hasta gratinar.

