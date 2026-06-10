Cuál es la cantidad de café diaria que los científicos asocian con menor riesgo de estrés

El café, en todas sus variantes, muestra beneficios similares sobre el ánimo y el estrés, incluyendo descafeinado, molido e instantáneo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir entre dos y tres tazas de café al día se asocia con una menor incidencia de trastornos del ánimo y del estrés, según una investigación publicada recientemente en la revista científica Journal of Affective Disorders. El análisis, realizado sobre una cohorte de 461.586 personas, determinó que este rango de consumo representa el umbral óptimo para obtener beneficios en la salud mental, mientras que cantidades superiores no generan efectos adicionales e incluso pueden revertir las ventajas observadas.

Un estudio publicado en Journal of Affective Disorders analizó un seguimiento de 13,4 años durante el cual 18.220 participantes desarrollaron trastornos del ánimo y 18.547 fueron diagnosticados con trastornos de estrés. Los resultados demostraron que la relación entre el consumo de café y la salud mental sigue una curva en J: el menor riesgo se observó en quienes bebieron de dos a tres tazas diarias, independientemente de si preferían café descafeinado, molido o instantáneo.

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La investigación también identificó diferencias de respuesta entre hombres y mujeres. Gao explicó que las mujeres tienden a metabolizar la cafeína más lentamente, lo que puede derivar en mayores concentraciones circulantes de cafeína tras consumir la misma cantidad que los hombres. Esta variabilidad podría incidir en el efecto protector observado.

Impacto del consumo moderado de café en la reducción del estrés y los trastornos del ánimo según estudios recientes

Los compuestos bioactivos del café, como la cafeína, dopamina y antioxidantes, contribuyen a la reducción del estrés y mejoran la regulación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café contiene compuestos bioactivos, como la cafeína y los antioxidantes, que afectan la regulación del ánimo y la respuesta al estrés. Según Gao, la cafeína modula neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, claves en la regulación emocional. Además, el profesor Peter R. Martin, de la Universidad Vanderbilt, señala que el café posee ácidos clorogénicos con efecto antiinflamatorio que ayudan a reducir el estrés oxidativo, un factor relacionado con trastornos psiquiátricos.

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Por otra parte, la doctora Yvette Sheline, directora del Centro de Neuromodulación en Depresión y Estrés de la Universidad de Pennsylvania, indicó que el café puede mejorar el ánimo al disminuir la percepción de fatiga y fomentar la interacción social, lo que contribuye a reducir el riesgo de alteraciones emocionales. El estudio también sostuvo que el consumo excesivo de café, más allá de las tres tazas diarias, puede incrementar la ansiedad y contrarrestar los posibles beneficios, una tendencia observada en ambos sexos, aunque con variaciones individuales.

Factores individuales, metabolismo de la cafeína y recomendaciones para el consumo saludable de café

Factores individuales como la calidad del sueño, genética y tolerancia a la cafeína determinan el impacto del café en el ánimo y el estrés - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del café sobre el estrés y el ánimo depende de factores como la calidad del sueño, el nivel de tolerancia a la cafeína, la genética y los hábitos individuales.

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En ese tono, Gao resaltó que quienes consumen menos café suelen dormir entre siete y ocho horas, lo cual podría potenciar los beneficios asociados al consumo moderado de café. Además, advirtió que la respuesta a la cafeína es muy variable: quienes no están habituados pueden experimentar efectos adversos, como insomnio, palpitaciones o nerviosismo.

Por otro lado, el café puede integrarse a un estilo de vida saludable y contribuir a la prevención de trastornos del ánimo y del estrés, no debe sustituir otras estrategias fundamentales para el cuidado de la salud mental, como el ejercicio regular, la vida social activa o el descanso adecuado. Por su parte, Sheline remarcó la importancia de consultar a un profesional de la salud antes de modificar los hábitos de consumo, especialmente en personas con antecedentes de ansiedad o sensibilidad a la cafeína.

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De esta manera, la ciencia invita a reformular cómo entendemos el impacto de nuestros hábitos diarios en el cerebro, ya que la investigación publicada en Journal of Affective Disorders demuestra que el consumo de café no actúa como una solución universal, sino como un factor altamente personalizado donde la edad cronológica dicta su verdadera efectividad. Comprender que las necesidades de protección neuropsiquiátrica cambian con las etapas de la vida —y que una simple elección matutina puede alterar la química del bienestar emocional— subraya la importancia de basar nuestras decisiones nutricionales en evidencia clínica rigurosa y no en tendencias genéricas de salud.