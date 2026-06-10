Receta de canelones de carne, rápida y fácil

¿Quién no recuerda ese domingo al mediodía, con la fuente humeante llegando a la mesa y el aroma de salsa casera invadiendo el hogar? Los canelones de carne son ese plato que combina el sabor del hogar con el ingenio argentino: masa de panqueque, carne jugosa, queso y salsa, todo gratinado al horno.
En la Argentina, los canelones de carne suelen aparecer en reuniones familiares o celebraciones. Son una adaptación criolla de la pasta italiana, pero con el toque local de la masa de panqueque y el relleno generoso, ideales para compartir.
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Receta de canelones de carne
Los canelones de carne consisten en finos panqueques rellenos de carne picada salteada con cebolla y condimentos, enrollados y cubiertos con salsa blanca y salsa de tomate, gratinados con queso al horno. Es una preparación versátil, ideal para hacer en cantidad y resolver un almuerzo o cena abundante.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 12 panqueques (crepés)
- 500 gr de carne picada (vacuna)
- 1 cebolla mediana, picada
- 1 diente de ajo, picado
- 1 morrón rojo, picado
- 2 cucharadas de aceite
- 2 huevos duros, picados
- 100 gr de queso rallado
- Sal y pimienta, a gusto
- 1 pizca de nuez moscada
- 1 litro de salsa de tomate casera
- 500 ml de salsa blanca (bechamel)
- 100 gr de mozzarella (opcional, para gratinar)
Cómo hacer canelones de carne, paso a paso
- Preparar el relleno: Saltear la cebolla, el ajo y el morrón en aceite hasta que estén tiernos. Agregar la carne picada y cocinar hasta que tome color. Salpimentar y sumar la nuez moscada.
- Enfriar y mezclar: Apagar el fuego y dejar entibiar. Incorporar los huevos duros picados y la mitad del queso rallado.
- Rellenar: Colocar una porción del relleno en cada panqueque y enrollar, formando los canelones.
- Armar la fuente: Disponer una base de salsa de tomate en una fuente para horno. Acomodar los canelones uno al lado del otro.
- Cubrir: Bañar con la salsa blanca y el resto de la salsa de tomate. Espolvorear el resto del queso rallado y la mozzarella.
- Gratinar: Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
- Consejo técnico: Para que los canelones no se abran, colocarlos con el cierre hacia abajo y cubrir bien con salsa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 410 kcal
- Grasas: 18 gr
- Carbohidratos: 36 gr
- Proteínas: 25 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días, bien tapados. En freezer: hasta 2 meses, preferentemente antes de gratinar. Para recalentar, llevar directo al horno.
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