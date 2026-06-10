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Receta de canelones de carne, rápida y fácil

Un clásico de las reuniones familiares argentinas, con masa de panqueque, relleno sabroso y el toque irresistible del queso gratinado

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Primer plano de canelones de carne horneados en una bandeja oscura, cubiertos con abundante queso fundido y gratinado, y espolvoreados con perejil picado.
Canelones dispuestos en la fuente, bañados en salsa blanca y tomate, listos para gratinar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién no recuerda ese domingo al mediodía, con la fuente humeante llegando a la mesa y el aroma de salsa casera invadiendo el hogar? Los canelones de carne son ese plato que combina el sabor del hogar con el ingenio argentino: masa de panqueque, carne jugosa, queso y salsa, todo gratinado al horno.

En la Argentina, los canelones de carne suelen aparecer en reuniones familiares o celebraciones. Son una adaptación criolla de la pasta italiana, pero con el toque local de la masa de panqueque y el relleno generoso, ideales para compartir.

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Receta de canelones de carne

Los canelones de carne consisten en finos panqueques rellenos de carne picada salteada con cebolla y condimentos, enrollados y cubiertos con salsa blanca y salsa de tomate, gratinados con queso al horno. Es una preparación versátil, ideal para hacer en cantidad y resolver un almuerzo o cena abundante.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora
  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Vista elevada de ingredientes de cocina sobre una mesa blanca: panqueques, carne picada, cebolla, pimiento, ajo, huevos, salsas, queso, aceite y especias.
El detalle que transforma cualquier comida en celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 12 panqueques (crepés)
  • 500 gr de carne picada (vacuna)
  • 1 cebolla mediana, picada
  • 1 diente de ajo, picado
  • 1 morrón rojo, picado
  • 2 cucharadas de aceite
  • 2 huevos duros, picados
  • 100 gr de queso rallado
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 1 pizca de nuez moscada
  • 1 litro de salsa de tomate casera
  • 500 ml de salsa blanca (bechamel)
  • 100 gr de mozzarella (opcional, para gratinar)

Cómo hacer canelones de carne, paso a paso

  1. Preparar el relleno: Saltear la cebolla, el ajo y el morrón en aceite hasta que estén tiernos. Agregar la carne picada y cocinar hasta que tome color. Salpimentar y sumar la nuez moscada.
  2. Enfriar y mezclar: Apagar el fuego y dejar entibiar. Incorporar los huevos duros picados y la mitad del queso rallado.
  3. Rellenar: Colocar una porción del relleno en cada panqueque y enrollar, formando los canelones.
  4. Armar la fuente: Disponer una base de salsa de tomate en una fuente para horno. Acomodar los canelones uno al lado del otro.
  5. Cubrir: Bañar con la salsa blanca y el resto de la salsa de tomate. Espolvorear el resto del queso rallado y la mozzarella.
  6. Gratinar: Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
  7. Consejo técnico: Para que los canelones no se abran, colocarlos con el cierre hacia abajo y cubrir bien con salsa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

Vista superior de canelones de carne horneados en una fuente blanca sobre una mesa de madera con pan, ensalada, una jarra de vino, vasos y platos vacíos.
Un plato reconfortante, perfecto para el encuentro familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 410 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 36 gr
  • Proteínas: 25 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, bien tapados. En freezer: hasta 2 meses, preferentemente antes de gratinar. Para recalentar, llevar directo al horno.

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