Receta de canelones de carne, rápida y fácil

Canelones dispuestos en la fuente, bañados en salsa blanca y tomate, listos para gratinar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién no recuerda ese domingo al mediodía, con la fuente humeante llegando a la mesa y el aroma de salsa casera invadiendo el hogar? Los canelones de carne son ese plato que combina el sabor del hogar con el ingenio argentino: masa de panqueque, carne jugosa, queso y salsa, todo gratinado al horno.

En la Argentina, los canelones de carne suelen aparecer en reuniones familiares o celebraciones. Son una adaptación criolla de la pasta italiana, pero con el toque local de la masa de panqueque y el relleno generoso, ideales para compartir.

PUBLICIDAD

Receta de canelones de carne

Los canelones de carne consisten en finos panqueques rellenos de carne picada salteada con cebolla y condimentos, enrollados y cubiertos con salsa blanca y salsa de tomate, gratinados con queso al horno. Es una preparación versátil, ideal para hacer en cantidad y resolver un almuerzo o cena abundante.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 30 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

El detalle que transforma cualquier comida en celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

12 panqueques (crepés)

500 gr de carne picada (vacuna)

1 cebolla mediana, picada

1 diente de ajo, picado

1 morrón rojo, picado

2 cucharadas de aceite

2 huevos duros, picados

100 gr de queso rallado

Sal y pimienta, a gusto

1 pizca de nuez moscada

1 litro de salsa de tomate casera

500 ml de salsa blanca (bechamel)

100 gr de mozzarella (opcional, para gratinar)

Cómo hacer canelones de carne, paso a paso

Preparar el relleno: Saltear la cebolla, el ajo y el morrón en aceite hasta que estén tiernos. Agregar la carne picada y cocinar hasta que tome color. Salpimentar y sumar la nuez moscada. Enfriar y mezclar: Apagar el fuego y dejar entibiar. Incorporar los huevos duros picados y la mitad del queso rallado. Rellenar: Colocar una porción del relleno en cada panqueque y enrollar, formando los canelones. Armar la fuente: Disponer una base de salsa de tomate en una fuente para horno. Acomodar los canelones uno al lado del otro. Cubrir: Bañar con la salsa blanca y el resto de la salsa de tomate. Espolvorear el resto del queso rallado y la mozzarella. Gratinar: Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante. Consejo técnico: Para que los canelones no se abran, colocarlos con el cierre hacia abajo y cubrir bien con salsa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

Un plato reconfortante, perfecto para el encuentro familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 410 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 36 gr

Proteínas: 25 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, bien tapados. En freezer: hasta 2 meses, preferentemente antes de gratinar. Para recalentar, llevar directo al horno.