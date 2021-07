Lápiz Labial: colores que son tendencia y los mejores para besar

El uso del lápiz labial cambia y levanta cualquier outfit y estado de ánimo (Getty Images)

Cada 29 de julio se celebra el Día Internacional del Lápiz Labial. Y este tiene una larga historia detrás. A lo largo de los siglos, la controversia rodeó el lápiz labial. El Parlamento británico lo prohibió en 1770 y lo calificó como un intento diabólico de engañar a los hombres para que se casaran. En algunos círculos, el lápiz labial se asoció con la brujería, ya que algunas veces el lápiz labial contenía materiales venenosos.

En otras leyendas, se dice que la actriz de cine y teatro Sarah Bernhardt creó un escándalo al aplicar color en sus labios en público. También, se dice que supuestamente George Washington usaba lápiz labial, y si bien la reina Victoria consideró descortés usar lápiz labial, uno de sus estadistas tenía una opinión diferente.

El uso del lápiz labial cambia y levanta cualquier outfit y estado de ánimo. Define la actitud de una persona, y canaliza el espíritu interior de cada uno. Sin importar el estilo que lleve cada ser, hay un labial específico para las diferentes situaciones y escenarios.

En el 2020 se realizó un informe por la compañía de marketing, Captify y las búsquedas indicaron que para las compras para maquillaje de ojos aumentó un 52%, y hubo una disminución del 8% en la búsqueda para labiales.

En este mismo estudio indican que las consumidoras, siguen gastando dinero en lápices labiales de lujo de las primeras marcas que tienen su línea “beauty”. Paralelamente, también señala que por la “nueva normalidad”, se ha visto un incremento en la búsqueda para el uso de mascarillas faciales. Sin embargo, un relevamiento de firma de cosméticos que impulsó el día nacional del labial, MAC Cosmetics, indicó que se vende un labial cada segundo.

Más allá de la caída de sus ventas, ¿Cómo podemos saber cuál es la diferencia en cada tipo de labial? Por ejemplo, los mate duran más, pero no hidratan tanto y no se recomiendan para los labios secos, para estos mejor las texturas cremosas, que tienen una duración media; los líquidos tienen un color intenso, pero son más complicados de aplicar, sin embargo los lápices no tienen un color muy opaco. ¿Cuál es el más natural? El tinte labial, pero también reseca los labios.

“ Cuando buscamos el tono ideal de labial, debemos buscar un color que contraste, potencie e ilumine la piel de nuestro rostro, según el tono de piel. El primer paso es determinar cuál es el tono de tu piel. Para pieles claras , los colores que vas a amar son: los rosados claros, los corales, duraznos, los tonos nude y rojos ladrillo. Si tu tono de piel es medio , los colores que debes probar son: los rosados, nude, rojo cereza y malva. Para las pieles bronceadas , los tonos corales, rosas intensos, rojos brillantes y la mayoría de los otros colores, van a ser tus preferidos”, asesora a Infobae la maquilladora Dai Gonzalez, MAC National Artist.

Los rojos que nunca pasan de moda como los rosas y morados que levantan cualquier outfit

Para este invierno, Dai cuenta que los colores de labiales que son tendencia son los tonos anaranjados y los marrones. Tampoco faltan los rojos que nunca pasan de moda como los rosas y morados que levantan cualquier outfit . Y en cuanto a texturas, la última moda son los cremosos con ácido hialurónico, los de textura mate o el regreso de los lip gloss.

Por su parte, Yanina Mayor maquilladora de Esteé Lauder propone animarse a los labiales color rojo, porque son unos de los colores protagonistas del invierno. “Hay que animarse a probar. Te aseguro que hay una gama tan amplia en este tono que siempre vas a encontrar un rojo que va con vos ”, apunta. Y agrega que los color morado con efecto mate y los nude son un clásico que siempre están presentes.

“Si querés que tus labios permanezcan intactos todo el día con ese color que tanto amás, tenés que probar los labiales de textura mate. Al tener polvo en su composición, el color va a permanecer intacto durante todo el día”, sugiere la experta.

