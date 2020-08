Escanea el QR del menú y avisa cuando está listo el pedido: cómo es la app para la vuelta de los restaurantes

Cómo funciona la aplicación que mediante un QR se puede hacer el pedido sin tener contacto con la carta (Shutterstock)

Poco a poco estamos conociendo a la “nueva normalidad”. Sin embargo, uno de los sectores entre los más afectados por el coronavirus, y por la imposibilidad de volver a abrir sus puertas aún, es el de la gastronomía.

Aunque con el paso de las semanas varios puntos del país permitieron la apertura -bajo estricto protocolo- de los bares y restaurantes, uno de los polos gastronómicos más grandes como es el de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires todavía no tienen permitido abrir sus puertas a los comensales, solamente manejarse por delivery o take away.

Sin embargo, en esta nueva etapa de la cuarentena, en la Ciudad de Buenos Aires, habilitaron a los bares y restaurantes que tengan mesas en su exterior para poder ofrecer el servicio con mozos incluido. Esto todavía en Provincia no está permitido, excepto en San Isidro y Tigre, que implementaron la modalidad del “Take Away Plus”.

El "take away plus" que ya están implementando en San Isidro (Maximiliano Luna)

En la anterior conferencia de parte del Gobierno de la Ciudad, los restaurantes abrirán (su interior) recién en la etapa 5, con el 50% de su capacidad, y en la etapa 6, la gastronomía volvería en su totalidad.

En el mundo los restaurantes se tuvieron que adaptar a la nueva normalidad respetando las distancias de entre 1,5 y 2 metros, el uso de mamparas y divisores entre mesa y mesa, además del uso de alcohol en gel y tapabocas de todo el personal. Pero personas de todo el mundo están pensando en nuevas ideas para minimizar incluso más la posibilidad de contagio.

Los tres pasos de la aplicación iMenu para hacer el pedido

Dos argentinos crearon una aplicación llamada iMenu. Tobías Alejandre y Agustina Baez idearon esta app luego de un viaje de intercambio académico en Alemania y haber visto que en varios restaurantes los mozos se acercaban con una tablet para tomar el pedido y no tenían la tradicional carta de papel.

Tobías contó en diálogo con Infobae que el proyecto se estuvo ideando y desarrollando a lo largo de un año. Durante los primeros cinco meses realizaron una investigación de mercado y a través de una encuesta encontraron que resolvería muchos problemas de tiempo, costos y quejas; y, sobre todo, les mostró que los usuarios sentían una mayor satisfacción al realizar ellos mismos los pedidos y los pagos, manejando sus tiempos.

“A raíz de la pandemia del COVID-19 sentimos que cada vez tomaría más importancia el evitar el contacto con cartas, tarjetas, personas y tickets de forma innecesaria”, agregó.

¿Cómo funciona?

Aplicación para escanear el menú y pedir comida de restaurantes

Escanear, pedir y pagar

Al llegar al local te encontrás con un código QR en la mesa, abrís la app iMenu, escaneás el código y accedés al menú de forma digital. Una vez en vista del menú, podés ver los precios, productos disponibles y promociones.

Seleccionás lo que querés pedir y accedés al pago, el cual puede realizarse en efectivo (acercándose a la caja) o mediante Mercado Pago con todas tus tarjetas, esto hace que el pago sea rápido y seguro. Cuando el pago esté realizado, el local prepara el pedido, y una vez listo, da aviso al usuario para que éste pueda acercarse a retirarlo -la aplicación funciona como llamador- o en su defecto un mozo se la alcanza a la mesa correspondiente.

Por parte de los locales, una vez que el cliente escaneó el QR y realizó el pedido, reciben una notificación en su sistema web, al cual los creadores le dieron acceso, para que una vez que el pago esté acreditado, puedan imprimir la comanda y que se pueda preparar la orden.

En algunas provincias del país, como Córdoba, ya fueron reabriendo los bares y restaurantes. En Buenos Aires, todavía no. Solamente se puede hacer delivery y take away (Mario Sar)

“Los locales en su página pueden administrar precios, promociones, stock de productos, mesas registradas y si al momento de entregar un pedido lo harán mediante la opción de llamador para que los clientes se acerquen a retirarlo, o la opción de que un mozo entregue los pedidos en las mesas”, detalló Tobías.

Tanto para Tobías como para Agustina, esta app, es una de las innovaciones para la vuelta de los restaurantes, ya que con su uso se evitaría el pase de mano en mano de las cartas. “Es una propuesta ecológica y económica, ya que se eliminan las impresiones de menúes, papeles de recibos y tickets innecesarios. Es una solución muy eficiente para la digitalización de las actividades gastronómicas ya que es muy simple de usar y cualquier persona puede manejarla, sin importar su edad o afinidad con los dispositivos móviles”.

Por último, creen que el impacto en los principales centros gastronómicos de estos menúes digitales será positivo. “Los usuarios buscan cada vez más la simplicidad y la autonomía para realizar las actividades diarias. En segundo lugar los locales tendrán un control de ventas más preciso. También podrán generar un ahorro en recursos, una mayor rotación de clientes al acortar los tiempos de espera.

