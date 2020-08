Rutinas de belleza con aceite de oliva para hacer en casa

Cosméticos caseros para realizar en casa en cuarentena (Shutterstock)

Hoy las rutinas de belleza cambiaron y se realizan pura y exclusivamente en el confinamiento. Sin las tecnologías que utilizan los profesionales, ni tampoco los productos, los cuidados de la piel y del cabello, se realizan con los productos que se encuentran en los locales abiertos, y con ingredientes naturales que todos tienen en casa, como el aceite de oliva.

“La incorporación del aceite de oliva en la fabricación de cosméticos caseros, como desmaquillantes e hidratantes, constituye uno de los métodos más eficaces. Tiene gran variedad de antioxidantes, minerales y vitaminas (A y E) y su principal función es proteger la piel de agentes externos dañinos”, explicó la médica Cristina Sciales (MN 66744).

¿Cuáles son sus beneficios? El aceite de oliva posee un alto contenido de Omega 3, que siempre es muy beneficioso, y elevados niveles de vitaminas. Pero lo importante es que no podemos dejar de utilizarlo sin la incorporación de vitamina C localizada ya que, si recurrimos de manera excesiva al uso de vitamina E que tiene el aceite de oliva, lograremos oxidación por eso debemos complementarlo con el uso de la vitamina C para compensar.

La especialista sugirió igualmente que “es importante también tener en cuenta el tipo de piel a la hora de utilizar este producto, ya que el aceite de oliva y todos los cosméticos que se puedan fabricar con él, ya sean desmaquillantes o hidratantes, están aconsejados para un tipo de piel normal y seca, y personas con otro tipo de pieles, tendientes a ser oleosas, este producto puede resultar perjudicial”.

Desmaquillantes y limpiador facial

Para utilizarlo como método desmaquillante, se debe poner una mínima cantidad en las manos, del tamaño de una moneda (de las de $2) y esparcirla por el rostro en círculos. Luego colocar en la cara una toalla humedecida y dejar reposar antes de retirarlo. Esto se debe repetir hasta que no queden rastros de makeup. La segunda opción es utilizar los discos de algodón y mojarlos con el aceite. También en forma de círculos limpiar el rostro desde la frente hasta el cuello.

Para el pelo: una mascarilla de suavidad

La mascarilla para lograr la suavidad consiste en batir 5 cucharadas de aceite de oliva y dos huevos. Masajear en el cuero cabelludo la mezcla, cubrirlo con un gorro de plástico o de aluminio y darle calor.

Mascarilla para el rostro

Tres ingredientes que se tienen en casa: aceite de oliva, una clara de huevo y una cucharadita de miel. Con estos tres, se puede crear una máscara facial y aprovechar los beneficios que aporta el aceite.

¿Cómo hacerla? Mezclar la clara de un huevo con unas gotas de aceite de oliva y una cucharadita de miel. Luego de obtener esta mezcla, aplicarla sobre la piel limpia y dejarla actuar durante 10 minutos y enjuagar con abundante agua.

