“Se retira solo lo que está por fuera del diseño de la ceja, lo que se logró o lo que cada una tiene siempre. Si se ve algún pelito que una no está segura si depilar o no, no se toca porque si costó que crezca y lo saco, va a volver costar. Solo hay que sacar lo justo y necesario para verse un poco más prolijas. Los folículos de las cejas son muy sensibles y tardan un montón en volver a crecer, es preferible dejarlos si no están seguras”, sugirió Liz Sánchez, experta en cejas de Bar de Cejas.