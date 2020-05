-La angustia es una emoción normal. Es esperable que en estas situaciones la tengamos. No es solo la cuarentena la que nos produce la angustia, es la amenaza, la enfermedad, el miedo con los seres queridos, las personas mayores, si nosotros formamos parte de un grupo vulnerable. La cuarentena agrega ciertos niveles de complejidad a los niveles de angustia, que tiene que ver con una respuesta fuerte a la incertidumbre, frente a lo que no sabemos y no podemos controlar, y nos asusta o nos pone en situación de riesgo. No podemos decidir que la amenaza desaparezca, que el virus esté o no esté, si hay o no una vacuna, pero sí podemos decidir cómo llevar acciones para protegernos y por lo tanto eso va a aumentar nuestra sensación de tranquilidad y confort si adoptamos las medidas de cuidado que tenemos que hacer . Cuanto más nos apeguemos a estas medidas, que no es solo cuarentena sí o cuarentena no, es también como nos manejamos cuando salimos de nuestras casas, si pertenecemos a una actividad esencial, o si formamos parte de un grupo de riesgo, o vivimos en provincias donde no están en la fase de aislamiento más importante, aún así tenemos que adoptar cuidados, que requieren atención y mucha estabilidad emocional.