Hablo con amigos que están en España y me cuentan que están empezando a volver a funcionar muchas cosas, incluso los vuelos. En cambio, me parece que acá por varios meses va a estar todo cerrado. Mis amigos me dicen que vayamos pero claro, ahora no se puede. No se cuándo podremos volver a viajar y cómo será cuando se pueda, porque todos vamos a hacerlo con miedo. El mismo miedo que tenemos ahora cuando vamos al supermercado: ya no comprás como antes, vas a buscar lo estrictamente necesario, tratás de no tocar casi nada... Algo tan normal y que siempre hacíamos, ahora lo manejás con un nivel de miedo totalmente ilógico.