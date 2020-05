En este sentido, Campal explicó que es necesario entender el concepto de empatía y como van cambiando las mentalidades ante las imágenes de lo que es correcto o no: “Si uno se pone a ver películas de hace 20 años, ve chistes o bromas que hoy no serían para nada aceptables y que generan incomodidad. Con esta nueva normalidad del covid-19 vi dos personas que se encontraron y se abrazaron pero me provocó rechazo, una nueva sanción social que antes estaba dentro de las normas. Por eso, es importante que las marcas estén atentos a la nueva normalidad y a lo que le está sucediendo a la población”