Sin embargo, un poco triste y apenado por la situación, el diseñador contó las cábalas que tiene siempre antes de realizar los desfiles y que esta vez por el COVID-19 y la presentación vía online no las pudo hacer. “Tengo rituales como ir a la peluquería y peinarme, maquillarme, la noche anterior no dormir de los nervios y ansiedad, ir a ver la puesta en escena, ir a comer afuera el día anterior, y todo eso no lo pude hacer”.