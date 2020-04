-La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva que puede o no ser infecciosa: puede estar provocada por adenovirus, por un hongo, bacteriana, etc. Las que no son infecciosas son inflamaciones pero no tienen un “bichito”, por ejemplo, en el caso de una conjuntivitis alérgica. La conjuntivitis es muy frecuente en diferentes épocas del año. Por ello, hay muchas personas que ahora van a tener un cuadro de conjuntivitis. Pero, la posibilidad de que sea una forma de presentación inicial del coronavirus, es excepcional.