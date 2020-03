Dos nuevos estudios sugieren que las infecciones por COVID-19 pueden causar conjuntivitis y que la infección inicial puede tomar una ruta ocular. El primero, publicado en The Journal of Medical Virology, fue un estudio prospectivo de una serie de casos de intervención que incluyó a 30 pacientes confirmados de neumonía por coronavirus seleccionados en First Affiliated Hospital of Zhejiang University entre el 26 de enero y el 9 de febrero.