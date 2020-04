El creador de su última campaña, fue el encargado de esta innovadora propuesta del shooting remoto. ¿Cómo lo hizo? Y Así lo explicó. “El llamado de ustedes me sorprendió, yo estaba en mi casa como todo el mundo con muchas ganas de hacer fotos, y nunca me imaginé de esta posibilidad. Me puse a investigar y lo vamos a hacer por facetime el shooting. Hablé con la modelo, me mostró su casa para ver mas o menos cómo era para ver por que lugar ir. Yo las fotos las voy a estar haciendo desde el frente de mi computadora y las voy a ir transmitiendo. Voy a ir congelando y tomando capturas de pantalla de los momentos que le dirija y después de eso van fotos y de eso va a salir el Sarkany Friends”, explicó el fotógrafo Welcomme.