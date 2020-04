“ Le respondí que no podía prometerle eso porque mis hijos están encerrados hace casi un mes y no les iba a prohibir el patio, que es el único lugar que los conecta con el exterior y donde pueden gastar energía -contó todavía nerviosa Sabrina a varios días del hecho-. Son chicos que entrenan, hacen deporte y no lo están haciendo, entonces juegan y entrenan en el patio y no puedo prohibirles eso. Además, necesito que se cansen para que a la noche tengan sueño y poder continuar con sus rutinas, porque me pasó la primera semana que se dormían tarde, se levantaban tarde y me costaba mucho mantener la rutina en casa. Entonces necesito que jueguen para que gasten energía y se cansen y, como nunca, están jugando mucho en el patio”.