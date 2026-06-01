Arte solidario en Pilar: una muestra reunirá fondos para abordar la desnutrición infantil y la pobreza extrema

La nueva edición de Arte en La Herencia recaudará fondos esenciales para los centros CONIN que asisten a más de 1.000 personas en situación vulnerable en Buenos Aires

Arte en La Herencia celebra su undécima edición como un encuentro donde confluyen arte y solidaridad para reunir fondos a beneficio de la Fundación Más Humanidad, que sostiene cuatro centros de atención CONIN que asisten a más de 1.000 personas, en especial a niñas y niños de familias vulnerables.

La muestra artístico-solidaria se realizará del 5 al 7 de junio en Pilar, provincia de Buenos Aires, y esta edición también conmemorará el 15° aniversario de la fundación. En los últimos años, el trabajo de la organización permitió acompañar casos como el de Mateo, un niño que superó la desnutrición grave gracias a esta labor.

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Bajo el lema “La belleza salvará al mundo”, el evento reunirá a más de ochenta artistas e invitará a la comunidad a participar de actividades culturales y familiares. La cita será en La Herencia Eventos, en Saraví 1867, La Lonja, de 12 a 20.

Fundación Más Humanidad cumple 15 años acompañando a familias en pobreza extrema a través de atención integral en pediatría, nutrición y desarrollo infantil

Actividades y agenda del viernes 5 de junio

La programación incluye talleres, charlas y espacios para compartir. El viernes 5 de junio abrirá con la charla “Pintar con plantas, el cantero como obra de arte”, a cargo de Maryjoe Gardener. Luego habrá una visita guiada con la artista Felicitas Marcone.

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Por la noche se realizará la tradicional peña solidaria con música folclórica en vivo. Durante toda la jornada, habrá propuestas gastronómicas para disfrutar en familia. Propuestas artísticas y agenda familiar en Pilar

Como novedad, esta edición suma un espacio dedicado a niños, en alianza con Bastidores AliArte. Cada visitante menor podrá elegir y pintar su propio bastidor con materiales provistos durante los tres días, acercando así el arte a los más pequeños de manera participativa.

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El sábado 6 de junio, de 15:30 a 17:00, se realiza un taller gratuito para niños, guiados por artistas invitados. Por la noche, desde las 20:30, tiene lugar la celebración por los quince años de la fundación. También destaca la charla “Historia del arte en 40 minutos… y la crónica de un futuro incierto”, a cargo de la licenciada Leila Daleffe, que invita a reflexionar sobre el papel del arte en la vida cotidiana.

La recaudación en Arte en La Herencia permitirá sostener y ampliar los programas de inclusión y desarrollo que lidera la Fundación Más Humanidad en Buenos Aires

El evento refuerza la integración entre arte, encuentro y acción social, consolidándose como un referente cultural y comunitario para la región de Buenos Aires.

El rol y resultados de Fundación Más Humanidad

La Fundación Más Humanidad cumple 15 años de acompañamiento a familias en situación de extrema pobreza, principalmente a través de sus centros CONIN ubicados en Tigre, Lima-Zárate y Derqui-Pilar. Dichos centros asisten a 350 menores de cinco años, integrados dentro de un total de más de mil personas beneficiarias.

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Los equipos profesionales incluyen pediatría, nutrición, trabajo social y estimulación temprana. No sólo atienden los aspectos alimentarios, sino que también brindan herramientas para la crianza, la higiene y el fortalecimiento del vínculo familiar, promoviendo la autonomía e inclusión social.

La recaudación obtenida en el evento resulta fundamental para sostener y expandir el alcance de la fundación en la provincia de Buenos Aires, en respuesta a las necesidades de infancia y familia en contextos de vulnerabilidad.

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El caso de Mateo, un niño que superó la desnutrición grave gracias al apoyo de la fundación, refleja el impacto social de las acciones solidarias y artísticas

Mateo: una historia de recuperación y esperanza

Mateo nació en Pilar en mayo de 2025 y, a los dos meses de vida, ingresó al programa por desnutrición grave, baja talla y escasa energía. Su madre, Brenda, con discapacidad motora y sin apoyo adecuado, atravesaba dificultades económicas y habitacionales.

En la fundación, Mateo recibió cada semana el cuidado de pediatras, nutricionistas, profesionales en estimulación temprana y asistencia social. Se ajustaron las pautas alimentarias según sus necesidades y se brindaron herramientas a Brenda para sostener su recuperación y fortalecer el vínculo madre-hijo.

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La historia de Mateo demuestra cómo el trabajo conjunto entre los equipos especializados y las familias puede transformar realidades desfavorables. Hoy, el niño crece con salud e interés por explorar, y su madre ha mejorado su autonomía y condiciones de vida, reflejando el verdadero impacto social que canalizan el arte y la solidaridad.