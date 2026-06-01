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Arte solidario en Pilar: una muestra reunirá fondos para abordar la desnutrición infantil y la pobreza extrema

Del 5 al 7 de junio habrá más de 80 artistas, talleres, charlas, propuestas gastronómicas y una peña con folclore en vivo. La recaudación se destinará a cuatro centros CONIN en el marco del 15° aniversario de la Fundación Más Humanidad

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Una trabajadora de la salud con uniforme blanco se arrodilla frente a una mujer sentada en una silla, quien sostiene un bebé
La nueva edición de Arte en La Herencia recaudará fondos esenciales para los centros CONIN que asisten a más de 1.000 personas en situación vulnerable en Buenos Aires

Arte en La Herencia celebra su undécima edición como un encuentro donde confluyen arte y solidaridad para reunir fondos a beneficio de la Fundación Más Humanidad, que sostiene cuatro centros de atención CONIN que asisten a más de 1.000 personas, en especial a niñas y niños de familias vulnerables.

La muestra artístico-solidaria se realizará del 5 al 7 de junio en Pilar, provincia de Buenos Aires, y esta edición también conmemorará el 15° aniversario de la fundación. En los últimos años, el trabajo de la organización permitió acompañar casos como el de Mateo, un niño que superó la desnutrición grave gracias a esta labor.

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Bajo el lema “La belleza salvará al mundo”, el evento reunirá a más de ochenta artistas e invitará a la comunidad a participar de actividades culturales y familiares. La cita será en La Herencia Eventos, en Saraví 1867, La Lonja, de 12 a 20.

Fundación Más Humanidad cumple 15 años acompañando a familias en pobreza extrema a través de atención integral en pediatría, nutrición y desarrollo infantil
Fundación Más Humanidad cumple 15 años acompañando a familias en pobreza extrema a través de atención integral en pediatría, nutrición y desarrollo infantil

Actividades y agenda del viernes 5 de junio

La programación incluye talleres, charlas y espacios para compartir. El viernes 5 de junio abrirá con la charla “Pintar con plantas, el cantero como obra de arte”, a cargo de Maryjoe Gardener. Luego habrá una visita guiada con la artista Felicitas Marcone.

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Por la noche se realizará la tradicional peña solidaria con música folclórica en vivo. Durante toda la jornada, habrá propuestas gastronómicas para disfrutar en familia. Propuestas artísticas y agenda familiar en Pilar

Como novedad, esta edición suma un espacio dedicado a niños, en alianza con Bastidores AliArte. Cada visitante menor podrá elegir y pintar su propio bastidor con materiales provistos durante los tres días, acercando así el arte a los más pequeños de manera participativa.

El sábado 6 de junio, de 15:30 a 17:00, se realiza un taller gratuito para niños, guiados por artistas invitados. Por la noche, desde las 20:30, tiene lugar la celebración por los quince años de la fundación. También destaca la charla “Historia del arte en 40 minutos… y la crónica de un futuro incierto”, a cargo de la licenciada Leila Daleffe, que invita a reflexionar sobre el papel del arte en la vida cotidiana.

Arte en La Herencia 2025
La recaudación en Arte en La Herencia permitirá sostener y ampliar los programas de inclusión y desarrollo que lidera la Fundación Más Humanidad en Buenos Aires

El evento refuerza la integración entre arte, encuentro y acción social, consolidándose como un referente cultural y comunitario para la región de Buenos Aires.

El rol y resultados de Fundación Más Humanidad

La Fundación Más Humanidad cumple 15 años de acompañamiento a familias en situación de extrema pobreza, principalmente a través de sus centros CONIN ubicados en Tigre, Lima-Zárate y Derqui-Pilar. Dichos centros asisten a 350 menores de cinco años, integrados dentro de un total de más de mil personas beneficiarias.

Los equipos profesionales incluyen pediatría, nutrición, trabajo social y estimulación temprana. No sólo atienden los aspectos alimentarios, sino que también brindan herramientas para la crianza, la higiene y el fortalecimiento del vínculo familiar, promoviendo la autonomía e inclusión social.

La recaudación obtenida en el evento resulta fundamental para sostener y expandir el alcance de la fundación en la provincia de Buenos Aires, en respuesta a las necesidades de infancia y familia en contextos de vulnerabilidad.

Un bebé con un mameluco verde afelpado con la cara de un mono y calcetines marrones con detalles blancos se sienta en un piso de baldosas
El caso de Mateo, un niño que superó la desnutrición grave gracias al apoyo de la fundación, refleja el impacto social de las acciones solidarias y artísticas

Mateo: una historia de recuperación y esperanza

Mateo nació en Pilar en mayo de 2025 y, a los dos meses de vida, ingresó al programa por desnutrición grave, baja talla y escasa energía. Su madre, Brenda, con discapacidad motora y sin apoyo adecuado, atravesaba dificultades económicas y habitacionales.

En la fundación, Mateo recibió cada semana el cuidado de pediatras, nutricionistas, profesionales en estimulación temprana y asistencia social. Se ajustaron las pautas alimentarias según sus necesidades y se brindaron herramientas a Brenda para sostener su recuperación y fortalecer el vínculo madre-hijo.

La historia de Mateo demuestra cómo el trabajo conjunto entre los equipos especializados y las familias puede transformar realidades desfavorables. Hoy, el niño crece con salud e interés por explorar, y su madre ha mejorado su autonomía y condiciones de vida, reflejando el verdadero impacto social que canalizan el arte y la solidaridad.

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