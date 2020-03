1. Si la crisis no dura, la economía rebotará apenas y todo vuelva a lo normal . En este caso las emisiones de CO2 también rebotarán ya que, aunque exista un desacoplamiento relativo (y no muy evidente) entre el crecimiento del PBI y el de las emisiones de CO2, no hay desacoplamiento absoluto a nivel global. Es decir que cuando la actividad económica aumenta (o disminuye), las emisiones también crecen (o bajan) aunque no necesariamente en la misma proporción”, explicó a Infobae el economista franco argentino Romain Svartzman.