“Creo que el lema se refiere a ‘déjenme a mi, quiero ver hasta dónde puede llegar’, mismo ‘déjame que pruebe, que me equivoque, me entusiasme y me sorprenda como cualquier otra persona, no me limiten’”, dijo a Infobae Dolores Pisano Costa, de la Fundación Cambiando la Mirada, quien junto a las otras dos fundadoras son mamás de niños con síndrome de Down.