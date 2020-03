“Pasé por muchas instancias, desde volar en charters a ser reclutadora en distintas compañías aéreas. Y sí hay algo que noté cuando me relacionaba directamente con ellos: la industria de los pilotos era muy machista. A veces decía mi opinión y no era tenida en cuenta o valorada a pesar de tener el mismo rango que yo, pero no dejé que nada me detenga. Seguí mi camino trabajando y afrontando desafíos que siempre me gustaron”, comentó a este medio Fucaraccio.