Infobae fue el media partner exclusivo de esta iniciativa de Great Place to Work For All, que alienta a las organizaciones a poner foco en la diversidad en el lugar de trabajo y, por ende, a crear una experiencia positiva para todos los empleados, sin importar quiénes son o qué hacen en la empresa. Y además se sumó Upward Women Argentina como partner estratégico, con su gran aporte en el camino que recorrido por la paridad, el networking y la inclusión femenina en el mundo laboral.