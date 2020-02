Álvaro Lavista Llanos es otro artista que también trabaja en pos de contar historias. Además de bares y locales, fue el creador de grandes espacios escenográficos para varias películas. Y hoy, gracias a su experiencia, a la pintura y al dibujo los complementa con carpintería, herrería y otros oficios. Se define como un autodidacta que heredó el amor por el arte de su abuela. “Pasé mucho tiempo de mi niñez con mi abuela que era una artista reconocida de San Isidro. Y las tardes que estaba con ella me las pasaba pintando. Fue la mujer que más me impulsó en el arte, siempre me regalaba acuarelas, hojas para pintar. Me enseñó a dibujar, a no pasarse de la línea, a empezar de lo claro a lo oscuro. Vengo de una familia de artistas. Empecé pintando y con los trabajos que me tocaron terminé trabajando también en carpintería, herrería y diseño. Me acuerdo que mi primer trabajo grande me lo pidió el Parque de la Costa donde hice por ejemplo ‘El David’ gigante de cuatro pisos de altura. Y de ahí salté a trabajar en la película francesa ‘Lucky Luke’. Hicimos un pueblo fantasma entero de tres cuadras, adentro de una tosquera, casi llegando a Cañuelas”.