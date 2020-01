El sentimiento de soledad también se asociaba frecuentemente con una falta de propósito en la vida. La mayoría de los encuestados expresó la sensación de “no estar apegados a nada, no tener un propósito y no sentirse muy esperanzados". Los investigadores descubrieron que la experiencia de las personas de vivir con soledad está determinada por una serie de factores personales y ambientales. “La soledad es subjetiva”, dijo Jeste. “Diferentes personas se sienten solas por diferentes razones a pesar de tener oportunidades y recursos para la socialización. Este no es un tema único para todos”.